15°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Az éj leple alatt sorra megbénították az amerikai katonai bázisok élelmiszerellátását
Üzlet

Az éj leple alatt sorra megbénították az amerikai katonai bázisok élelmiszerellátását

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kibertámadás gyanújával nyomoz a Pentagon, miután augusztusban több egyesült államokbeli katonai támaszponton is rejtélyes módon meghibásodtak az élelmiszereket tároló fagyasztók. Az ügyet ismerő tisztviselők szerint az amerikai hadsereg kibervédelmi egységei a bűnüldöző szervekkel közösen vizsgálják az eseteket, és már a francia hatóságokkal is felvették a kapcsolatot, mivel október elején hasonló szabotázs bénította meg a franciaországi szupermarketek hűtőrendszereit - írta a Reuters.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az augusztus végi leállások legalább hat amerikai bázis élelmiszerboltját érintették. A korabeli közösségimédia-bejegyzések alapján a berendezések nem egyszerűen elromlottak, hanem szándékos beavatkozás nyomait mutatták. Az arizonai Fort Huachuca támaszponton például az éjszaka folyamán

leolvasztó üzemmódba kapcsolták és felfűtötték a fagyasztókat, így reggelre a teljes árukészlet megolvadt és megromlott.

Az eset kísértetiesen hasonlít a francia kiskereskedelmi láncokat ért októberi támadáshoz, amelynek során több mint 350 üzletben írták felül távolról a hűtőpultok hőmérséklet-szabályozóit. A támadók ott is felfűtötték a berendezéseket ahelyett, hogy egyszerűen kikapcsolták volna őket, és egyes gépek annyira túlmelegedtek, hogy ki is gyulladtak. A franciaországi incidens teljes kára az előzetes becslések szerint országosan elérheti a több tízmillió eurót.

Szakértők szerint a franciaországi támadást viszonylag könnyű volt végrehajtani. Az érintett hűtőegységek jelentős részét a dán Danfoss vezérlői irányították, a gyártó tájékoztatása szerint pedig sok készülék elavult volt, vagy nem frissítették a belső szoftverét (firmware-ét), ami megkönnyítette a behatolást. Azt egyelőre nem tudni, hogy az amerikai katonai bázisokon milyen márkájú vezérlőket használtak.

Még több Üzlet

Eladási hullám söpör végig a tech szektorban

Milliók lakásügyébe nyúlt bele az Orbán-kormány, most a Tisza-kormányhoz fordultak a biztosítók, súlyos érdekek feszülnek egymásnak

Hirtelen száguldani kezdett a világ legnagyobb zeneipari vállalatának árfolyama

A hűtőházak és fagyasztórendszerek interneten keresztüli szabotálása régóta a kiberbiztonsági szakértők rémálmai közé tartozik, mivel a vízművek vagy az elektromos hálózat leállásához hasonlóan ez is alapvető ellátási láncokat béníthat meg. Nem ez volt az első ilyen eset, hiszen a Danfoss korábban elismerte, hogy 2022-ben orosz és izraeli szupermarketek elavult vezérlőit törték fel, tavaly decemberben pedig egy olyan ukrán nő ellen emeltek vádat Los Angelesben, akinek a hackercsoportja 2024-ben egy húsüzem hűtőrendszerét iktatta ki, közel egy tonna húst téve tönkre.

Az alapvető biztonsági problémát az jelenti, hogy azokat a vezérlőegységeket, amelyeket eredetileg zárt rendszerűre és helyszíni karbantartásra terveztek, egyre gyakrabban kötik rá közvetlenül az internetre. Bill Moore, a Xona Systems ipari kiberbiztonsági vállalat vezérigazgatója szerint az online kitettség nemcsak a hűtőrendszereket érinti, ezen a területen azonban különösen súlyos következményekkel járhat, mivel közvetlenül képes megbénítani az élelmiszer-ellátási láncot.

AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Megszólalt az ellenzéki vezető: összeomlott Netanjahu tábora, győzött az ellenzék Izraelben
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Óriásit zuhant a Google anyacége, mínuszban zártak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility