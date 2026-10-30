Az éj leple alatt sorra megbénították az amerikai katonai bázisok élelmiszerellátását

Az augusztus végi leállások legalább hat amerikai bázis élelmiszerboltját érintették. A korabeli közösségimédia-bejegyzések alapján a berendezések nem egyszerűen elromlottak, hanem szándékos beavatkozás nyomait mutatták. Az arizonai Fort Huachuca támaszponton például az éjszaka folyamán
leolvasztó üzemmódba kapcsolták és felfűtötték a fagyasztókat, így reggelre a teljes árukészlet megolvadt és megromlott.
Az eset kísértetiesen hasonlít a francia kiskereskedelmi láncokat ért októberi támadáshoz, amelynek során több mint 350 üzletben írták felül távolról a hűtőpultok hőmérséklet-szabályozóit. A támadók ott is felfűtötték a berendezéseket ahelyett, hogy egyszerűen kikapcsolták volna őket, és egyes gépek annyira túlmelegedtek, hogy ki is gyulladtak. A franciaországi incidens teljes kára az előzetes becslések szerint országosan elérheti a több tízmillió eurót.
Szakértők szerint a franciaországi támadást viszonylag könnyű volt végrehajtani. Az érintett hűtőegységek jelentős részét a dán Danfoss vezérlői irányították, a gyártó tájékoztatása szerint pedig sok készülék elavult volt, vagy nem frissítették a belső szoftverét (firmware-ét), ami megkönnyítette a behatolást. Azt egyelőre nem tudni, hogy az amerikai katonai bázisokon milyen márkájú vezérlőket használtak.
A hűtőházak és fagyasztórendszerek interneten keresztüli szabotálása régóta a kiberbiztonsági szakértők rémálmai közé tartozik, mivel a vízművek vagy az elektromos hálózat leállásához hasonlóan ez is alapvető ellátási láncokat béníthat meg. Nem ez volt az első ilyen eset, hiszen a Danfoss korábban elismerte, hogy 2022-ben orosz és izraeli szupermarketek elavult vezérlőit törték fel, tavaly decemberben pedig egy olyan ukrán nő ellen emeltek vádat Los Angelesben, akinek a hackercsoportja 2024-ben egy húsüzem hűtőrendszerét iktatta ki, közel egy tonna húst téve tönkre.
Az alapvető biztonsági problémát az jelenti, hogy azokat a vezérlőegységeket, amelyeket eredetileg zárt rendszerűre és helyszíni karbantartásra terveztek, egyre gyakrabban kötik rá közvetlenül az internetre. Bill Moore, a Xona Systems ipari kiberbiztonsági vállalat vezérigazgatója szerint az online kitettség nemcsak a hűtőrendszereket érinti, ezen a területen azonban különösen súlyos következményekkel járhat, mivel közvetlenül képes megbénítani az élelmiszer-ellátási láncot.
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