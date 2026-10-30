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Az EU és Kanada 2027 közepéig lezárhatja a
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Az EU és Kanada 2027 közepéig lezárhatja a "társult tagságról" szóló tárgyalásokat

MTI
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Jövő júniusig le lehet zárni a Kanada "társult tagságáról" az Európai Unióval folyó tárgyalásokat - jelentette ki Mark Carney kanadai miniszterelnök pénteken az észak-amerikai ország és az unió kétnapos montreali csúcstalálkozója végeztével.

Az elsőként Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke által javasolt megfogalmazás annyira megosztó a tagállamok körében, hogy nem is szerepel a Kanada és az EU pénteken zárult kétnapos montreali csúcstalálkozójának záródokumentumában.

Carney bejelentette, hogy az EU és Kanada "szövetséget indít a jövőért", amely a mesterséges intelligencia, az energetika és a kulcsfontosságú ásványkincsek területén kifejlesztendő rugalmasságra és ellenállóképességre összpontosít.

A záróközlemény szerint Kanada és a 27 tagállamot tömörítő EU együttműködik az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktus megoldása, más területeken - így az Északi-sarkvidéken - pedig a biztonsági kapcsolatok elmélyítése érdekében.

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