Csaknem megduplázódott a Navigator rendelésállománya

Éves összevetésben 97 százalékkal, 1,9 milliárd forintra nőtt a Navigator csoport nyitott rendelésállománya szeptember végére. Az előző negyedévi rekordhoz képest ugyanakkor 17 százalékos csökkenést jelentettek, amit a társaság elsősorban a nagyobb projektek teljesítésével és szezonális hatásokkal magyarázott.

A Navigator Investments harmadik negyedéves rendelésállomány-riportja szerint a csoport nyitott megrendeléseinek értéke szeptember végén 1,9 milliárd forint volt.

Ez az egy évvel korábbi 965 millió forint közel kétszerese, és a társaság 2022-es tőzsdei bevezetése óta a második legmagasabb negyedév végi érték.

Június végén még 2,29 milliárd forinton állt a mutató.

A nyitott rendelésállomány a már leszerződött, de még nem teljesített és ki nem számlázott megrendelések értékét mutatja.

A negyedéves visszaesés elsősorban a Navipro Systems Engineering nagy értékű projektjeinek lezárásához kapcsolódott. A tagvállalat a futó munkák jelentős részét a harmadik negyedévben teljesítette és kiszámlázta, így nyitott rendelésállománya 1,42 milliárd forintról 757 millió forintra mérséklődött.

A Brunnbauer-Budapest szervizüzletágában a nyári nagyüzemi leállások jelentik az éves csúcsidőszakot. A második negyedév végén még nyitott karbantartási megbízások a harmadik negyedévben teljesültek, így szeptember végén szezonális mélypontra került az állomány. A társaság szerint a szelepgyártási és kereskedelmi megrendelések közben folyamatosan érkeztek.

A Julius-Globe rendelésállománya 43 százalékkal, 666 millió forintra nőtt. A vállalat a harmadik negyedévtől a Győri Ipari Parkban, összesen 2915 négyzetméteren, négy üzemcsarnokban működik. Az új telephelyre tervezett automatizált MAZAK gyártócella a felügyelet nélküli éjszakai és hétvégi termelést is lehetővé teszi majd.

Az Instrum rendelésállománya 8 százalékkal emelkedett a negyedév során. A tököli üzembe megérkezett az új STAR SD-26G CNC hosszeszterga, amely bővíti a vállalat megmunkálási lehetőségeit.

A Trifolium International megrendeléseit a kiállítási szezon határozza meg. A társaság szeptemberben Hamburgban és Berlinben, majd a negyedév fordulóján Bécsben és Marseille-ben teljesített standépítési projekteket. A közlemény szerint jelenlegi nyitott állományát a novemberi londoni WTM kiállítás három standja adja, a 2027 tavaszi szezon megrendeléseit decemberben és januárban várják.

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