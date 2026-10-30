Dől a pénz az európai olajóriáshoz: 2008 óta nem látott nyereséget hoztak az elszálló energiaárak

A londoni székhelyű vállalat pénteki közleménye szerint a tisztított nettó eredmény 8,46 milliárd dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 2,21 milliárd dollárról.

Ez az összeg nemcsak az elemzők 7,3 milliárdos várakozását múlta felül, hanem 2008 harmadik negyedéve óta a legmagasabb profitot is jelenti.

A nyereség több mint felét a finomítást és a kereskedelmet is magában foglaló üzletág termelte meg. Ez a divízió egyetlen negyedév alatt 4,8 milliárd dollárt hozott a konyhára, megközelítve a 2025-ös teljes évben elért 5,3 milliárdos eredményt.

A kiugró teljesítmény hátterében az áll, hogy az Iránt és Oroszországot érintő háborúk miatt több finomító kiesett a termelésből, a kereskedelmi útvonalak pedig akadoznak. Mindez világszerte szűkítette a kőolaj-feldolgozó kapacitásokat, ami a fogyasztói árak emelkedéséhez, a működő üzemek esetében pedig hatalmas profitokhoz vezetett. A BP irányadó finomítói árrése az előző negyedévi 29,60 dollárról hordónként 46,70 dollárra ugrott, miközben az olaj- és gázkereskedelmi üzletág is kiválóan teljesített.

A mostani a második teljes negyedév, amelyet a BP az új vezérigazgató, Meg O'Neill irányítása alatt zárt. A vállalat történetének első, külsősként érkezett vezetője a működési hatékonyság javítását tűzte ki célul, ennek érdekében költségeket csökkent, eszközöket értékesít és az adósságállományt építi le, miközben a cég decemberben esedékes, hosszú távú stratégiájának bemutatására készül. A vezérigazgató a Bloombergnek nyilatkozva kiemelkedőnek nevezte a finomítói üzletág teljesítményét, hozzátéve, hogy a cég kiválóan tudta kihasználni a piaci lehetőségeket.

A kedvező piaci környezetnek köszönhetően a BP nettó adóssága mindössze három hónap alatt 22,3 milliárdról 13,87 milliárd dollárra zuhant, amivel a vállalat a tervezettnél egy évvel korábban teljesítette az adósságcsökkentési célját. Bár a cég pénteken nem tett bejelentést a sajátrészvény-visszavásárlásokról, a mérleg gyors javulása nagyobb mozgásteret biztosít a menedzsmentnek. A BP még az év elején függesztette fel a visszavásárlási programját az adósságok lefaragása érdekében, ám a mostani eredményekkel elhárult a legfőbb akadály a részvényesi kifizetések újraindítása elől.

A finomítói szektor szárnyalása az európai versenytársakat is bőséges likviditással látta el, ami hatalmas részvényesi kifizetésekhez vezetett az iparágban. A rivális Shell csütörtökön jelentette be, hogy az ukrajnai háború kirobbanását követő időszak óta nem látott nyeresége nyomán 3 milliárdról 5 milliárd dollárra emeli negyedéves sajátrészvény-visszavásárlási keretét, míg a TotalEnergies 2,5 milliárd dolláros visszavásárlást ígért erre a negyedévre, és a Repsol, valamint az Eni is növelte a kifizetéseit. A BP közleményéből ugyanakkor az is kiderült, hogy a negyedik negyedévben a közel-keleti fennakadások és egyéb tényezők miatt a szénhidrogén-kitermelés enyhe csökkenésére számítanak.

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