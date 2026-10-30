Drága energia, eltűnt kiszámíthatóság: így védekezhetnek a magyar cégek az új piaci sokkok ellen

Az energiabeszerzés néhány éve még sok vállalatnál rutinfeladatnak számított, a 2021–2022-es energiaválság óta azonban teljesen más világban kell döntéseket hozni. A gáz- és áramárakat ma már nemcsak a kereslet-kínálat, hanem a geopolitikai konfliktusok, az LNG-piac globális versenye, a tárolói töltöttségek és a politikai döntések is erősen mozgatják.

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Bali Gábor szerint Európa strukturális hátrányból indul az Egyesült Államokkal szemben:

míg Amerika jelentős saját földgázkitermeléssel rendelkezik, Európa és Ázsia importőrként versenyez egymással az LNG-szállítmányokért.

Egy tanker végső soron oda megy, ahol többet fizetnek érte, ez pedig tartósan magasabb árkörnyezetet eredményezhet Európában. A helyzetet tovább bonyolítja az orosz vezetékes gáz fokozatos kivezetése és az olyan geopolitikai kockázatok, mint a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság.

Nem feltétlenül az orosz gáz kivezetése a legnagyobb veszély

A beszélgetés egyik fontos megállapítása, hogy az orosz gáz teljes kivezetése önmagában nem okozna drámai áremelkedést a régióban. Mezősi András szerint az orosz földgáz szerepe Európában már jelentősen csökkent, és a modellezések alapján a teljes leválás Magyarországon és a környező országokban mindössze 1–2 euró/megawattórás árhatással járhatna.

A nagyobb bizonytalanságot inkább az jelenti, hogy nem lehet előre látni a geopolitikai konfliktusok hosszát, az LNG-szállítmányok irányát, a téli keresletet vagy az európai gáztárolók helyzetét. Ezért a vállalatoknak nem érdemes az utolsó pillanatra hagyniuk az energiabeszerzést. A szakértők szerint a fix ár nem feltétlenül olcsó megoldás, hanem kockázatkezelési eszköz: akkor lehet jó választás, ha az adott árszintet a cég még el tudja viselni. A nagyobb fogyasztóknál egyre fontosabb a részleges fixálás, az indexált szerződés és a többéves beszerzési stratégia.

Az áramárat is a drága gáz húzza fel

A villamosenergia-piacon a magas árak egyik fő oka, hogy Európában sok órában a földgáztüzelésű erőművek határozzák meg a nagykereskedelmi áramárat.

Ezek a termelők ugyan a teljes termelés kisebb részét adják, mégis gyakran ők jelentik azt az utolsó szükséges kapacitást, amely alapján kialakul a piaci ár.

Ha tehát drága a gáz, az gyorsan megjelenik az áramárakban is.

A régiós helyzetet tovább súlyosítja, ha visszaesik az atomerőművi vagy vízerőművi termelés, miközben a nap- és szélerőművek teljesítménye időjárásfüggő. A nyári időszakban már megszokottá vált, hogy napközben a sok naperőmű miatt nagyon alacsony árak alakulnak ki, estére viszont, amikor eltűnik a naptermelés, meredeken megugrik az áram ára. A szakértők szerint hosszabb távon a megújulók segíthetnek, de ehhez kiegyensúlyozottabb mixre, több szélenergiára, rugalmas kapacitásra és energiatárolásra lenne szükség.

Hogy milyen egyéb tételek emelik még Magyarországon a vállalatok számláit, miért nem biztos megtérülés önmagában a saját napelem, és milyen energiamegoldásokban gondolkodhatnak még a cégek, az kiderül a teljes epizódból:

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Címlapkép forrása: Portfolio