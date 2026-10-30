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Drágább lesz a bliccelés, hétfőtől emeli a pótdíjakat a MÁV
Üzlet

Drágább lesz a bliccelés, hétfőtől emeli a pótdíjakat a MÁV

MTI
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Portfolio
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Hétfőtől emelkedik a pótdíj a vonatokon, a buszokon és a HÉV-eken - közölte a MÁV pénteken.

A közlemény szerint a helyközi vasúti, HÉV- és buszközlekedésben

az emelt összegű pótdíj az eddigi 25 ezerről 30 ezer forintra nő.

A harminc napon túli befizetés esetén előírt 50 ezer forintos pótdíj összege nem változik - tették hozzá.

November 2-ától a menetrend szerinti Volán-járatokon a helyszínen vagy három munkanapon belül, a HÉV-en pedig a helyszínen vagy két munkanapon belül befizetett pótdíj összege 12 ezer helyett 15 ezer forint lesz - közölték.

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A HÉV esetében a pótdíjazás napján vásárolt bérlet utólagos bemutatási díja is emelkedik, 6 500 forintról 7 500 forintra - írták.

Az év első kilenc hónapjában a HÉV-járatokon 5300 esetben szabtak ki pótdíjat, a pótdíjbevétel pedig megközelítette az 53,5 millió forintot. A vonatokon majdnem 14 700, a buszokon több mint 14 500 pótdíjazási ügyet rögzítettek ebben az időszakban. A vasúti pótdíjbevétel 88,5 millió, az autóbuszos 97 millió forint volt - írták.

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