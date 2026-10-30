Egyre csúnyább, ami az amerikai tőzsdéken megy: 3 százalékos mínuszban a Nasdaq

Nasdaq: -3%
Tovább esnek az amerikai tőzsdék,
a Nasdaq már 3 százalék feletti mínuszban áll.
Az S&P 500 1,8 százalékot, a Dow 0,9 százalékot esett a pénteki kereskedésben.
Kivégzik a Reddit részvényeit
Zuhanásba kezdtek a Reddit részvényei pénteken, miután a vállalat arra figyelmeztetett, hogy a Google mesterséges intelligenciával támogatott keresője jelentősen visszaveti az oldal látogatottságát. Az árfolyam 29 százalékot esett, ami a cég történetének eddigi legnagyobb egynapos mínusza, a papírok értéke pedig több mint egyéves mélypontra süllyedt.
Kapott egy ütést a magyar tőzsde is
Rossz a hangulat a nemzetközi tőzsdéken a technológia szektort sújtó eladási hullám közepette, eséssel zárta a napot a magyar piac is.
Mentális problémákat, evészavarokat okoz a Facebook? - Peren kívül egyezett meg a Meta
Peren kívüli egyezséget kötött a Meta egy tinédzserrel, aki azzal vádolta a vállalatot, hogy szándékosan olyanra tervezte az Instagramot és a Facebookot, hogy függőséget okozzon, ami mentális problémákhoz és étkezési zavarokhoz vezetett nála.
Rendkívüli közgyűlést hívott össze az MBH Bank
November 30-án rendkívüli közgyűlést tart az MBH Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent közleménye szerint.
Ütik a techpapírokat
Jelentős az esés az amerikai tőzsdén, a Dow 0,7 százalékos mínuszban áll, az indexben szereplő részvények közül az Nvidia, a Cisco és a Goldman Sachs teljesít a leggyengébben, 3 százalék feletti csökkenéssel.
Az S&P 500 1,6 százalékos mínuszban áll, míg a Nasdaq 2,5 százalékkal kerül lejjebb.
Ilyen sem történt több mint tíz éve: több pénzt égetnek el az amerikai techóriások, mint amennyit megtermelnek
Rekordösszegű készpénzt termeltek a legnagyobb amerikai technológiai vállalatok 2026 első kilenc hónapjában, de a részvényesi készpénz-visszajuttatás 15 éve nem volt ilyen alacsony. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások ugrásszerű növekedése ugyanis felemészti a szabad forrásokat, ami miatt a cégek drasztikusan visszafogták a saját részvényeik visszavásárlását.
Veszteségből nyereségbe fordult az UBM Holding
Stagnáló árbevétel mellett javuló eredménnyel zárta június 30-cal végződő üzleti évét az UBM Holding, amelynek éves beszámolóit pénteken elfogadták a részvényesek. A gyártott volumen több mint 36 százalékkal bővült, főként a Royal Agrifirm magyarországi leányvállalatának megvásárlása miatt. A társaság közben eladta romániai kisebbségi részesedését, és megállapodott egy görög takarmánygyártó többségi tulajdonának megszerzéséről. A további növekedést Közép-Kelet-Európában, a Balkánon és Közép-Ázsiában keresi a cég, Kazahsztánban például premixüzem építését tervezi.
A Volkswagen felfüggeszti az elektromos Golf fejlesztését
Felfüggeszti a tisztán elektromos meghajtású Golf fejlesztését a Volkswagen wolfsburgi központjában. A német autógyártó súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd, így az átfogó költségcsökkentési intézkedések már a vállalat egyik legfontosabb jövőbeli modelljét is elérték.
Augusztus eleje óta nem látott szinten a Nasdaq
Tovább ütik a technológiai részvényeket, a Nasdaq már közel 3 százalékot esett,
így augusztus eleje óta nem látott szintre került az index.
Az index az október eleji csúcsához képest már közel 9 százalékot veszített értékéből. Az Alphabet tegnapi zuhanása után ma az Amazon és az Intel csalódást keltő jelentése fokozza az eladói nyomást. Az AI-beruházások hatalmas költsége és bizonytalan megtérülése egyre jobban aggasztja a befektetőket, miközben az Intelnél a gyenge PC-piac és a gyártási nehézségek is rontják a képet.
Mindenki az AI-részvényeket figyeli, pedig máshol lehet most a jó befektetési lehetőség az elemző szerint
A részvények helyett jelenleg a technológiai óriásvállalatok kötvényeiben rejlik a jobb befektetési lehetőség – véli a Bank of America vezető befektetési stratégája. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése miatt hatalmas adósságállomány halmozódik a szektorban, a befektetői aggodalmak pedig jelentősen felhajtották a kötvényhozamokat, miközben az érintett vállalatok részvényei komoly veszteségeket szenvedtek el a tőzsdén - írja a CNBC.
Mi lesz veled így, ezüst?
Valósággal szabadesésbe került az ezüst. A nemesfém hetek óta tartó zuhanása pénteken újabb, közel egyéves mélypontra taszította a jegyzést. A piacon ráadásul olyan szélsőséges helyzet alakult ki, amilyenre több mint négy éve nem volt példa, ez pedig akár egy jelentős fordulat lehetőségét is felvetheti.
Fontos bejelentést tett a Mol: egy év után újraindult a leégett kőolajfinomító egység
Egy évvel a súlyos károkat okozó tűzeset után a Mol teljes kapacitással újraindította a Dunai Finomító AV-3-as kőolaj-desztilláló üzemét. A 18 milliárd forintból megvalósított helyreállítással ismét teljessé vált a létesítmény feldolgozási kapacitása, ami jelentősen hozzájárul a hazai és a régiós üzemanyag-ellátás biztonságához.
Ütik a technológiai részvényeket, nagy mínuszban nyitott a Nasdaq
Eséssel indult a pénteki kereskedés az amerikai tőzsdéken. A Dow Jones 0,3 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 1,2 százalékot veszített értékéből, míg a Nasdaq már 2,4 százalékos mínuszban jár.
A technológiai szektort újabb gyorsjelentések helyezték nyomás alá. Az Amazon számai tovább erősítették az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat, miután a vállalat jelentős készpénzkiáramlásról számolt be, miközben a beruházási kiadások további emelkedését jelezte. Az Intelnél a gyenge PC-piac, a gyártási nehézségek és a csalódást keltő kilátások váltottak ki eladásokat. Az Amazon már 4,5 százalékot, az Intel 29 százalékot zuhant.
Az Alphabet tegnapi zuhanása után így újabb nagyvállalatok jelentései táplálják a félelmet, hogy az AI-infrastruktúra kiépítése egyelőre túl sok pénzt emészt fel a várható megtérüléshez képest. A feszültséget jelzi, hogy a VIX volatilitási index közel 9 százalékkal, 18,7 pontig emelkedett.
Új igazgatósági tag a 4iG-nál
Rendkívüli közgyűlést tartott ma a 4iG, amelyen új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagot szavaztak meg a részvényesek.
Kiszámolta a világ egyik legismertebb vállalatértékelési szakértője, mennyit érhet az Anthropic
Mintegy 1475 milliárd dollárra becsüli az Anthropic részvényeinek összértékét Aswath Damodaran. A vállalatértékelés egyik legismertebb szakértője már ebben a számításban is rendkívül gyors növekedést feltételez, mégis a tőzsdei bevezetés kapcsán emlegetett 1500–2000 milliárd dolláros értékelés alá jut. Ráadásul a részvényesek korlátozott beleszólása miatt további árengedményt is indokoltnak tartana.
Újabb nagy esés jöhet Amerikában, a technológiai részvényeket adják
Erős eladói nyomás várható az amerikai kereskedésben. A Nasdaq 100 határidős indexe 2,4 százalékos, az S&P 500-é 1 százalékos esést jelez, miközben a Dow határidős mutatója 0,2 százalék körüli pluszban áll.
A nyitás előtt az Intel több mint 25 százalékot zuhan, az Amazon 6,3 százalékot esik. Előbbinél a gyenge PC-piac és a gyártási problémák, utóbbinál a romló szabad cash flow és a további beruházásnövelés aggasztja a befektetőket. Az eladási hullám más chipgyártókra is átterjedt, az AMD 8,7, az Nvidia 3 százalékos mínuszban jár.
Az energiaszektorban kedvezőbbek az előjelek, a vártnál jobb profitot jelentő Chevron és Exxon Mobil egyaránt mintegy 1,5 százalékkal emelkedik.
Magávál rántotta a chiprészvényeket az Intel zuhanása, csúnya mínuszok a tőzsdéken
Hatalmasat zuhant az Intel részvényeinek árfolyama a tőzsdenyitás előtti kereskedésben, miután a vállalat a vártnál jóval gyengébb negyedéves előrejelzést tett közzé. A chipgyártó számai globális eladási hullámot indítottak el a félvezetőiparban.
Hirtelen száguldani kezdett a világ legnagyobb zeneipari vállalatának árfolyama
Jelentősen emelkedett pénteken a Universal Music Group (UMG) részvényeinek árfolyama, miután a világ legnagyobb zeneipari vállalata a várakozásokat felülmúló harmadik negyedéves gyorsjelentést tett közzé. A kedvező tőzsdei reakció hátterében az áll, hogy az előfizetésekből származó bevételek az elemzői becsléseknél gyorsabban bővültek, miközben az év első felében a piaci részesedésre nehezedő nyomás is enyhült.
Ütik az európai chiprészvényeket
Erős eladói nyomás alá kerültek az európai félvezetőipari részvények. A délelőtti kereskedésben az ASML 5,2 százalékos mínuszba került, a BESI 4,8 százalékot, az Infineon 3,7 százalékot, az Aixtron pedig közel 4 százalékot esett.
A szektort az Amazon és az Intel gyorsjelentése után felerősödő aggodalmak húzzák lefelé. Az Amazon újabb beruházásnövelést helyezett kilátásba a romló szabad cash flow mellett, az Intel pedig gyenge PC-keresletről és gyártási nehézségekről számolt be. Az amerikai nyitás előtt az Nvidia, az AMD és a Broadcom részvényeit is adják.
Javul a hangulat Európában, ledolgozták az esés nagy részét
A nyitáshoz képest javult a hangulat az európai tőzsdéken. A német DAX már csak 0,07 százalékos mínuszban áll, a francia CAC 40 pedig 0,26 százalékos pluszba fordult. A brit FTSE 100 0,43 százalékkal emelkedik, míg az átfogó Stoxx 600 gyakorlatilag stagnál.
A magyar piac gyengébben teljesít, a BUX 0,72 százalékos mínuszban áll. A hazai blue chipek közül az OTP 1,22 százalékkal, a Mol 0,79 százalékkal került lejjebb. A Richter 13 090 forinton gyakorlatilag stagnál, míg a Magyar Telekom 0,22 százalékos emelkedésben van.
Megtépázták a népszerű autógyártó nyereségét a háború hatásai: nagyot zuhant az árfolyama
Több mint egyéves mélypontra zuhant a Kia részvényeinek árfolyama, miután az autógyártó a vártnál jóval gyengébb harmadik negyedéves eredményekről számolt be. A dél-koreai vállalat nyereségét jelentősen megtépázták a közel-keleti háború miatt megugró nyersanyag- és logisztikai költségek, miközben az iparágat az élesedő piaci verseny is sújtja - jelentette a Bloomberg.
Dől a pénz az európai olajóriáshoz: 2008 óta nem látott nyereséget hoztak az elszálló energiaárak
Tizennyolc éves csúcsra ugrott a BP nyeresége a legutóbbi negyedévben, elsősorban a kiugróan magas finomítói árréseknek köszönhetően. A brit energiaipari óriás ezzel párhuzamosan drasztikusan lefaragta a nettó adósságát is, ami megnyithatja az utat az év elején felfüggesztett sajátrészvény-visszavásárlások újraindítása előtt - jelentette a Bloomberg.
Mínuszban indult a nap az európai tőzsdék többségén
Többségében eséssel indult a pénteki kereskedés Európában. A német DAX 0,41 százalékkal, a francia CAC 40 0,05 százalékkal került lejjebb, míg a brit FTSE 100 0,24 százalékot emelkedett. Az olasz tőzsde 0,89, a spanyol 0,83 százalékot esett, az átfogó Stoxx 600 pedig 0,22 százalékos mínuszban áll.
A hangulatot az amerikai technológiai cégek gyorsjelentései terhelik. Az Amazonnál a romló szabad cash flow és a növekvő beruházások, az Intelnél pedig a gyenge előrejelzés váltott ki jelentős árfolyamesést a csütörtöki zárás után.
Lefordult a magyar tőzsde a nyitás után
Gyengén indult a kereskedés a budapesti tőzsdén, a BUX 0,5 százalékos eséssel kezdte a napot. A blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom enyhén emelkedik, a Mol 0,4, az OTP pedig 1,2 százalékkal esik.
Nagyot alakított az Erste, még feljebb tornázták a várakozásokat Bécsben
Csaknem 21%-kal növelte eredményét az osztrák Erste bankcsoport 2026 első kilenc hónapjában, de a headline növekedési számok jelentős részét a tavaly megszerzett lengyel leánybank konszolidációja magyarázza. Összehasonlítható alapon így is jobban nőttek a bevételek, mint a költségek, a portfólióminőség pedig nem romlott: az NPL-ráta 2,3%-ra csökkent, de a kockázati költség emelkedett. A kedvező számok hatására a menedzsment több idei célkitűzést is újra megemelt. A lengyel bank integrációja jelenleg a csoport legfontosabb strukturális feladata: jelentősen növeli a mérleget, javítja a csoportszintű bevételi számokat, de tőkét köt le, és új adóterheket is hoz. A magyar leánybank 161 millió eurós profitnál tart idén, ami éppen fele a lengyel szerzemény idei nyereségének.
Csaknem megduplázódott a Navigator rendelésállománya
Éves összevetésben 97 százalékkal, 1,9 milliárd forintra nőtt a Navigator csoport nyitott rendelésállománya szeptember végére. Az előző negyedévi rekordhoz képest ugyanakkor 17 százalékos csökkenést jelentettek, amit a társaság elsősorban a nagyobb projektek teljesítésével és szezonális hatásokkal magyarázott.
Itt a friss adat: kiszáradt a magyar gazdaság idén nyáron!
Az elemzők által vártnál is visszafogottabb volt a magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben, a GDP mindössze 0,1 százalékkal bővült – derül ki a KSH pénteken közzétett adataiból. Éves alapon 1,5 százalékos volt a növekedés, ami szintén elmaradt a várakozásoktól. A részletek egyelőre nem ismertek, de az szinte biztos, hogy nagyrészt a mezőgazdaság húzta vissza a gazdaság teljesítményét.
Történelmi esés volt tegnap az Alphabetnél, 500 milliárd dollár tűnt el
Az Alphabet árfolyama 13 százalékot zuhant csütörtökön,
ami a Google 2004-es tőzsdei bevezetése óta a legnagyobb egynapos esés volt.
A vállalat piaci értéke mintegy 500 milliárd dollárral csökkent, miután a gyorsjelentés ismét ráirányította a figyelmet az AI-beruházások költségeire.
Az Alphabet negyedéves szabad cash flow-ja mínusz 9,07 milliárd dollár lett, miközben az idei beruházási terv továbbra is 195–205 milliárd dollár. A keresőhirdetések bevétele ugyan 12 százalékkal nőtt, de elmaradt a várakozásoktól. A vezetés szerint ebben az is szerepet játszott, hogy az AI Mode-ban egyelőre kevésbé hatékony a hirdetések értékesítése.
Nagyot esett az Amazon, az AI-beruházások elviszik a készpénzt
Az AWS közel öt éve nem nőtt ilyen gyorsan, az Amazon üzemi eredményhányada pedig rekordot döntött. A befektetőket mégis a romló készpénztermelés és a visszafogott ünnepi előrejelzés foglalkoztatja, a társaság ugyanis jövőre is tovább növelné beruházásait.
23 százalékot zuhant az Intel
Hiába verte meg a profitvárakozásokat az Intel, a negyedik negyedévre adott előrejelzés komoly csalódást okozott. A PC-piac gyengülése és a gyártási fennakadások visszafogják a növekedést, miközben a kapacitásbővítés egyre több pénzt igényel.
Soha nem látott hackertámadás érte a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét, beleremegetett az egész kriptopiac: 6,3 milliárd dollárt loptak el
Minden idők legnagyobb kriptovaluta-lopását hajtották végre a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance ellen, ahonnan hackerek 6,3 milliárd dollárnyi digitális eszközt tulajdonítottak el. Amerikai blokkláncelemző cégek szerint a támadás mögött észak-koreai elkövetők állnak, a tőzsde azonban ígéretet tett arra, hogy a felhasználók minden kárát megtéríti. A rekordméretű biztonsági incidens hírére a vezető kriptovaluták és az iparági részvények árfolyama is esésnek indult.
Európa kibújhat az eladási hullám alól
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,4 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,25 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,75 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,66 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,22 százalékot emelkedhet, a CAC 0,38 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,49 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,91 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 2,03 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
A hét utolsó napja sem lesz unalmas, sőt itthon a legfontosabb adat érkezik pénteken. A KSH ugyanis beszámol a magyar gazdaság harmadik negyedéves teljesítményéről. Így kiderül, hogy a második negyedév 1,7%-os éves növekedése után merre mozdult a magyar GDP. A nyári aszályról szóló híreket olvasva a kockázatok inkább a lassulás felé mutathatnak. Japán kamatdöntés mellett jönnek GDP-adatok Európából is, Németországban és Franciaországban pedig már az októberi infláció előzetes adata is megjelenik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,7 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 89,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 342,56
|-0,3%
|-1,0%
|1,9%
|8,9%
|9,9%
|46,1%
|S&P 500
|7 720,39
|-0,3%
|0,7%
|0,6%
|12,8%
|12,0%
|67,6%
|Nasdaq
|29 402,51
|-1,4%
|1,5%
|-3,1%
|16,4%
|12,6%
|85,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 659,47
|1,1%
|2,8%
|-1,3%
|28,4%
|26,0%
|123,8%
|Hang Seng
|22 958,65
|-0,6%
|0,1%
|-6,4%
|-10,4%
|-12,9%
|-9,5%
|CSI 300
|4 041,84
|-1,0%
|0,1%
|-7,0%
|-12,7%
|-14,9%
|-17,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 039,68
|1,3%
|2,6%
|2,5%
|6,3%
|7,9%
|66,0%
|CAC
|7 970
|1,1%
|2,0%
|-0,8%
|-2,2%
|-2,8%
|16,7%
|FTSE
|10 722,07
|0,3%
|0,0%
|0,8%
|8,0%
|9,9%
|48,1%
|FTSE MIB
|50 002,36
|0,4%
|3,3%
|-3,5%
|11,3%
|15,6%
|86,0%
|IBEX
|18 857,6
|-0,1%
|-0,3%
|-3,4%
|9,0%
|16,8%
|108,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|147 188,3
|1,3%
|3,6%
|0,0%
|32,6%
|37,4%
|171,6%
|ATX
|6 475,46
|0,6%
|3,4%
|-6,6%
|21,6%
|38,5%
|74,0%
|PX
|2 648,33
|0,4%
|0,9%
|-1,7%
|-1,4%
|12,1%
|99,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 750
|2,8%
|5,9%
|-2,4%
|21,8%
|34,9%
|128,7%
|Mol
|5 050
|0,4%
|4,8%
|0,0%
|71,8%
|67,6%
|89,8%
|Richter
|13 100
|0,2%
|-0,5%
|6,2%
|32,8%
|26,0%
|50,2%
|Magyar Telekom
|2 768
|-0,4%
|3,1%
|9,0%
|54,5%
|53,8%
|545,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|103,5
|-0,7%
|-0,7%
|7,6%
|80,8%
|69,0%
|23,8%
|Brent
|115,43
|0,0%
|1,9%
|12,5%
|89,7%
|77,8%
|36,8%
|Arany
|4 015,15
|-0,6%
|-1,0%
|-3,5%
|-7,2%
|0,4%
|126,0%
|Devizák
|EURHUF
|365,4
|-0,5%
|-0,2%
|-0,5%
|-4,8%
|-5,9%
|1,5%
|USDHUF
|327,3314
|-0,7%
|0,1%
|1,1%
|0,1%
|-1,7%
|5,3%
|GBPHUF
|437,3350
|-0,3%
|0,0%
|2,1%
|-0,7%
|-1,0%
|2,6%
|EURUSD
|1,1163
|0,2%
|-0,3%
|-1,6%
|-5,0%
|-4,3%
|-3,5%
|USDJPY
|158,2350
|0,0%
|0,6%
|0,4%
|1,0%
|4,2%
|38,8%
|GBPUSD
|1,3374
|0,5%
|0,1%
|1,2%
|-0,6%
|1,0%
|-2,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|77 792,69
|-4,3%
|-4,3%
|-7,0%
|-12,3%
|-29,3%
|24,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Fontos témák kerülnek terítékre.
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Szombaton 9 és 14 fok között várható a legmagasabb hőmérséklet.
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Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.