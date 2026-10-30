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Eladási hullám söpör végig a tech szektorban
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Eladási hullám söpör végig a tech szektorban

Portfolio
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Az Alphabet után az Amazon és az Intel gyorsjelentése is eladási hullámot váltott ki, tovább erősítve az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat. Az Amazon közel 7, az Intel mintegy 23 százalékot zuhant a zárás utáni kereskedésben, ma reggel pedig az ázsiai technológiai részvényeket is adják. Az amerikai határidős indexek további esést vetítenek előre, miközben a befektetők az állampapírokban keresnek menedéket. Európában közben valamivel jobbak az előjelek, enyhe emelkedést jeleznek a határidős indexek.
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Nagyot esett az Amazon, az AI-beruházások elviszik a készpénzt

Az AWS közel öt éve nem nőtt ilyen gyorsan, az Amazon üzemi eredményhányada pedig rekordot döntött. A befektetőket mégis a romló készpénztermelés és a visszafogott ünnepi előrejelzés foglalkoztatja, a társaság ugyanis jövőre is tovább növelné beruházásait.

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Nagyot esett az Amazon, az AI-beruházások elviszik a készpénzt
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23 százalékot zuhant az Intel

Hiába verte meg a profitvárakozásokat az Intel, a negyedik negyedévre adott előrejelzés komoly csalódást okozott. A PC-piac gyengülése és a gyártási fennakadások visszafogják a növekedést, miközben a kapacitásbővítés egyre több pénzt igényel.

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23 százalékot zuhant az Intel
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Európa kibújhat az eladási hullám alól

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,4 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,25 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,75 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,66 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,22 százalékot emelkedhet, a CAC 0,38 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,49 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,91 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 2,03 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

A hét utolsó napja sem lesz unalmas, sőt itthon a legfontosabb adat érkezik pénteken. A KSH ugyanis beszámol a magyar gazdaság harmadik negyedéves teljesítményéről. Így kiderül, hogy a második negyedév 1,7%-os éves növekedése után merre mozdult a magyar GDP. A nyári aszályról szóló híreket olvasva a kockázatok inkább a lassulás felé mutathatnak. Japán kamatdöntés mellett jönnek GDP-adatok Európából is, Németországban és Franciaországban pedig már az októberi infláció előzetes adata is megjelenik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,7 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 89,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 342,56 -0,3% -1,0% 1,9% 8,9% 9,9% 46,1%
S&P 500 7 720,39 -0,3% 0,7% 0,6% 12,8% 12,0% 67,6%
Nasdaq 29 402,51 -1,4% 1,5% -3,1% 16,4% 12,6% 85,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 659,47 1,1% 2,8% -1,3% 28,4% 26,0% 123,8%
Hang Seng 22 958,65 -0,6% 0,1% -6,4% -10,4% -12,9% -9,5%
CSI 300 4 041,84 -1,0% 0,1% -7,0% -12,7% -14,9% -17,7%
Európai részvényindexek              
DAX 26 039,68 1,3% 2,6% 2,5% 6,3% 7,9% 66,0%
CAC 7 970 1,1% 2,0% -0,8% -2,2% -2,8% 16,7%
FTSE 10 722,07 0,3% 0,0% 0,8% 8,0% 9,9% 48,1%
FTSE MIB 50 002,36 0,4% 3,3% -3,5% 11,3% 15,6% 86,0%
IBEX 18 857,6 -0,1% -0,3% -3,4% 9,0% 16,8% 108,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 147 188,3 1,3% 3,6% 0,0% 32,6% 37,4% 171,6%
ATX 6 475,46 0,6% 3,4% -6,6% 21,6% 38,5% 74,0%
PX 2 648,33 0,4% 0,9% -1,7% -1,4% 12,1% 99,7%
Magyar blue chipek              
OTP 42 750 2,8% 5,9% -2,4% 21,8% 34,9% 128,7%
Mol 5 050 0,4% 4,8% 0,0% 71,8% 67,6% 89,8%
Richter 13 100 0,2% -0,5% 6,2% 32,8% 26,0% 50,2%
Magyar Telekom 2 768 -0,4% 3,1% 9,0% 54,5% 53,8% 545,2%
Nyersanyagok              
WTI 103,5 -0,7% -0,7% 7,6% 80,8% 69,0% 23,8%
Brent 115,43 0,0% 1,9% 12,5% 89,7% 77,8% 36,8%
Arany 4 015,15 -0,6% -1,0% -3,5% -7,2% 0,4% 126,0%
Devizák              
EURHUF 365,4 -0,5% -0,2% -0,5% -4,8% -5,9% 1,5%
USDHUF 327,3314 -0,7% 0,1% 1,1% 0,1% -1,7% 5,3%
GBPHUF 437,3350 -0,3% 0,0% 2,1% -0,7% -1,0% 2,6%
EURUSD 1,1163 0,2% -0,3% -1,6% -5,0% -4,3% -3,5%
USDJPY 158,2350 0,0% 0,6% 0,4% 1,0% 4,2% 38,8%
GBPUSD 1,3374 0,5% 0,1% 1,2% -0,6% 1,0% -2,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 77 792,69 -4,3% -4,3% -7,0% -12,3% -29,3% 24,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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