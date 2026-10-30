Eladási hullám söpör végig a tech szektorban

Nagyot esett az Amazon, az AI-beruházások elviszik a készpénzt
Az AWS közel öt éve nem nőtt ilyen gyorsan, az Amazon üzemi eredményhányada pedig rekordot döntött. A befektetőket mégis a romló készpénztermelés és a visszafogott ünnepi előrejelzés foglalkoztatja, a társaság ugyanis jövőre is tovább növelné beruházásait.
23 százalékot zuhant az Intel
Hiába verte meg a profitvárakozásokat az Intel, a negyedik negyedévre adott előrejelzés komoly csalódást okozott. A PC-piac gyengülése és a gyártási fennakadások visszafogják a növekedést, miközben a kapacitásbővítés egyre több pénzt igényel.
Európa kibújhat az eladási hullám alól
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,4 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,25 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,75 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,66 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,22 százalékot emelkedhet, a CAC 0,38 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,49 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,91 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 2,03 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
A hét utolsó napja sem lesz unalmas, sőt itthon a legfontosabb adat érkezik pénteken. A KSH ugyanis beszámol a magyar gazdaság harmadik negyedéves teljesítményéről. Így kiderül, hogy a második negyedév 1,7%-os éves növekedése után merre mozdult a magyar GDP. A nyári aszályról szóló híreket olvasva a kockázatok inkább a lassulás felé mutathatnak. Japán kamatdöntés mellett jönnek GDP-adatok Európából is, Németországban és Franciaországban pedig már az októberi infláció előzetes adata is megjelenik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,7 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 89,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 342,56
|-0,3%
|-1,0%
|1,9%
|8,9%
|9,9%
|46,1%
|S&P 500
|7 720,39
|-0,3%
|0,7%
|0,6%
|12,8%
|12,0%
|67,6%
|Nasdaq
|29 402,51
|-1,4%
|1,5%
|-3,1%
|16,4%
|12,6%
|85,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 659,47
|1,1%
|2,8%
|-1,3%
|28,4%
|26,0%
|123,8%
|Hang Seng
|22 958,65
|-0,6%
|0,1%
|-6,4%
|-10,4%
|-12,9%
|-9,5%
|CSI 300
|4 041,84
|-1,0%
|0,1%
|-7,0%
|-12,7%
|-14,9%
|-17,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|26 039,68
|1,3%
|2,6%
|2,5%
|6,3%
|7,9%
|66,0%
|CAC
|7 970
|1,1%
|2,0%
|-0,8%
|-2,2%
|-2,8%
|16,7%
|FTSE
|10 722,07
|0,3%
|0,0%
|0,8%
|8,0%
|9,9%
|48,1%
|FTSE MIB
|50 002,36
|0,4%
|3,3%
|-3,5%
|11,3%
|15,6%
|86,0%
|IBEX
|18 857,6
|-0,1%
|-0,3%
|-3,4%
|9,0%
|16,8%
|108,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|147 188,3
|1,3%
|3,6%
|0,0%
|32,6%
|37,4%
|171,6%
|ATX
|6 475,46
|0,6%
|3,4%
|-6,6%
|21,6%
|38,5%
|74,0%
|PX
|2 648,33
|0,4%
|0,9%
|-1,7%
|-1,4%
|12,1%
|99,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 750
|2,8%
|5,9%
|-2,4%
|21,8%
|34,9%
|128,7%
|Mol
|5 050
|0,4%
|4,8%
|0,0%
|71,8%
|67,6%
|89,8%
|Richter
|13 100
|0,2%
|-0,5%
|6,2%
|32,8%
|26,0%
|50,2%
|Magyar Telekom
|2 768
|-0,4%
|3,1%
|9,0%
|54,5%
|53,8%
|545,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|103,5
|-0,7%
|-0,7%
|7,6%
|80,8%
|69,0%
|23,8%
|Brent
|115,43
|0,0%
|1,9%
|12,5%
|89,7%
|77,8%
|36,8%
|Arany
|4 015,15
|-0,6%
|-1,0%
|-3,5%
|-7,2%
|0,4%
|126,0%
|Devizák
|EURHUF
|365,4
|-0,5%
|-0,2%
|-0,5%
|-4,8%
|-5,9%
|1,5%
|USDHUF
|327,3314
|-0,7%
|0,1%
|1,1%
|0,1%
|-1,7%
|5,3%
|GBPHUF
|437,3350
|-0,3%
|0,0%
|2,1%
|-0,7%
|-1,0%
|2,6%
|EURUSD
|1,1163
|0,2%
|-0,3%
|-1,6%
|-5,0%
|-4,3%
|-3,5%
|USDJPY
|158,2350
|0,0%
|0,6%
|0,4%
|1,0%
|4,2%
|38,8%
|GBPUSD
|1,3374
|0,5%
|0,1%
|1,2%
|-0,6%
|1,0%
|-2,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|77 792,69
|-4,3%
|-4,3%
|-7,0%
|-12,3%
|-29,3%
|24,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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