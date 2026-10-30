Elfogyott a türelem a techóriásokkal szemben: új kedvencet találtak a befektetők

A stabil, ám lassú növekedéséről ismert szektor június óta mágnesként vonzza a tőkét, mivel a befektetők egyre szkeptikusabbak a csillagászati összegeket felemésztő AI-projektek megtérülésével kapcsolatban. Ezt a héten a technológiai részvények újabb eladási hulláma is alátámasztotta, amelyet részben az váltott ki, hogy a mesterséges intelligencia már a Google anyavállalata, az Alphabet alaptevékenységének számító keresőüzletágat is nyomás alá helyezi. A DataTrek Research társalapítója szerint sok befektető türelme elfogyott amiatt, hogy dollármilliárdokat égetnek el egy olyan technológiára, amely egyelőre inkább csak egy tudományos kísérletre hasonlít. Az RBC Capital Markets elemzője is megerősítette a tőkeátrendeződés tényét, rámutatva, hogy például az AbbVie papírjai rendszerint azokon a napokon teljesítenek a legjobban, amikor a technológiai részvényeket adják.

A szektor szárnyalása mögött ugyanakkor komoly fundamentális erő is áll.

Az AbbVie, a Gilead Sciences, az Eli Lilly és a Johnson & Johnson árfolyama egyaránt történelmi csúcson vagy annak közelében jár. Ezek a papírok idén már legalább 29 százalékot erősödtek, a mezőnyt vezető Gilead és Merck árfolyama pedig mintegy 41 százalékkal ugrott meg az év eleje óta. Csak ezen a héten a Gilead az elmúlt évtized legjobb negyedévéről számolt be, az Eli Lilly idén már harmadszor emelte meg az árbevételi előrejelzését, a Merck harmadik negyedéves számai pedig messze felülmúlták a várakozásokat. A vállalatok ígéretes kutatás-fejlesztési portfólióval rendelkeznek, miközben a Trump-adminisztráció szigorú gyógyszerár-korlátozásaival kapcsolatos korábbi félelmek is nagyrészt eloszlottak.

Az ágazat ezzel egy 2022 körül kezdődött mélyrepülésből lábalt ki. Az elmúlt években számos nagy gyógyszergyártó kényszerült szerkezetátalakításra, alkalmazottak ezreit bocsátották el, és több tucat készítmény klinikai fejlesztését állították le, miközben életbe léptek az első komolyabb kormányzati árkorlátozó programok is. Bár a kockázatok ma sem tűntek el teljesen – a Gilead esetében például az elemzők máris azt találgatják, mikor tetőzik a HIV-üzletág növekedése az erősödő verseny miatt –, az RBC Capital Markets szakértői szerint a cégek operatív működése jelenleg kiváló.

A gyógyszeriparon túl az egészségbiztosítók és a diagnosztikai laboratóriumok is látványosan teljesítenek a viharos 2025-ös év után. A biztosítók közül a UnitedHealth idén 23,5 százalékot, a Humana pedig mintegy 61 százalékot erősödött, míg az Oscar Health árfolyama 112 százalékkal szökött fel. A laboratóriumi szolgáltatók szintén szárnyalnak, a Labcorp részvényei 42,9 százalékkal, a Quest Diagnostics papírjai pedig 45,1 százalékkal érnek többet, mint az év elején.

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