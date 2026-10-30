Ez itt már bizony korrekció a Nasdaq 100 indexnél

A technológiai szektor gyenge eredményei széles körű visszaesést hoztak a tőzsdéken, aminek következtében az S&P 500 index 2,5 százalékkal került lejjebb,

a Nasdaq 100 pedig több mint 4 százalékot esett, ezzel elérve a technikailag korrekciónak számító 10 százalékos esést a legutóbbi csúcshoz képest.

Csak októberben több mint 1200 milliárd dollárt veszített a piaci kapitalizációjából a technológia-túlsúlyos index.

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Az egyedi részvények közül az Intel árfolyama 31 százalékot zuhant a várakozásoktól elmaradó előrejelzések miatt, ami több mint négy évtizede a legnagyobb napi esés a vállalat történetében. Az Amazon papírjai 2,3 százalékkal gyengültek a növekvő beruházási kiadások hírére, a hangulatot pedig tovább rontotta a Financial Times értesülése, miszerint a Blackstone úgy látja, az Anthropic a tőzsdei bevezetése (IPO) után nem feltétlenül kap majd azonnal befektetési kategóriájú hitelminősítést.

A piaci aggodalmak hátterében az áll, hogy az amerikai technológiai óriások alaptevékenységei – vagyis azok a hirdetési, fogyasztói és kiskereskedelmi üzletágak, amelyek az idei évre tervezett, összesen 750 milliárd dolláros AI-beruházásokat finanszírozzák – a lassulás jeleit mutatják. Ráadásul bizonyos esetekben ezeket a hagyományos üzletágakat éppen az az új technológia kannibalizálja, amelyre a cégek a jövőjüket tették fel. Ez a folyamat komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire tartós a mesterséges intelligencia iránti kereslet, és hogy a technológiába öntött hatalmas összegek valóban meghozzák-e a várt megtérülést.

Elemzők szerint a technológiai szektor alaptevékenységének gyengülése miatt a régóta ígért nagy megtérülés egyre távolabb kerül, sőt, maga a profitabilitás mértéke is megkérdőjeleződik. Az Equity Armor Investments szakértője úgy véli, a piac az AI-ra épülő kereskedésben a "remények és álmok" fázisából átlépett a bizonyítás szakaszába. A rendelésállomány önmagában már nem elég, a befektetők azt akarják látni, ki képes a keresletet tényleges nyereséggé és készpénztermeléssé alakítani, ez pedig egyre élesebben szétválasztja majd a piaci nyerteseket a vesztesektől.

A UBS szakértője szerint bár az AI iránti kereslet továbbra is erős, nő a kockázata annak, hogy a piac a ciklus közepén már nem tudja zökkenőmentesen megemészteni a hatalmas tőkeberuházásokat, ezért a befektetőknek érdemes a technológiai szektoron túlmutató, ellenállóbb portfóliót építeniük. A Miller Tabak elemzője ehhez hozzátette, hogy ha a vezető tőzsdeindexek még markánsabb esésbe kezdenek, könnyen véget érhet az a szektorrotáció, amely eddig fenntartotta az amerikai részvénypiacot. Ebben az esetben a befektetők más iparágak helyett inkább készpénzbe menekítik a tőkéjüket, különösen úgy, hogy már több mint egy éve folyamatosan a piaci lufiról szóló figyelmeztetéseket hallják.

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