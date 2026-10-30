Figyelmeztet a GVH a Black Friday előtt: csúnya trükkökkel húzhatják le a magyar vásárlókat

Bár a hivatalos Black Friday idén november 27-re esik, a kereskedők többsége már hetekkel korábban megkezdi az akciózást.
A GVH tapasztalatai szerint ebben az időszakban sok webáruház trükkökkel próbálja kihasználni a megnövekedett vásárlási kedvet.
Gyakori jelenség, hogy a hirdetett, esetenként 80–90 százalékos kedvezmények csak néhány, sokszor nem is elérhető termékre vonatkoznak. A kereskedők nemritkán szándékosan alacsony készletű árucikkeket használnak csaliként, vagy sürgető üzenetekkel helyeznek pszichés nyomást a fogyasztókra.
A hatóság azt javasolja, hogy a vásárlók kerüljék az impulzusvásárlást, és fizetés előtt alaposan ellenőrizzék a feltételeket. Érdemes megvizsgálni, hogy a vételár a szállítási költségekkel együtt is valóban kedvezményes-e. Gyanúra adhat okot, ha egy webáruháznak nincs egyértelműen feltüntetett ügyfélszolgálata vagy elérhetősége, mert ez panasz esetén jelentősen megnehezíti az ügyintézést. Vásárlás előtt ajánlott legalább átfutni az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), és ellenőrizni a bolt megbízhatóságát, amihez a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) jogsértő webáruházakat gyűjtő adatbázisa is segítséget nyújthat. Fontos tudni továbbá, hogy az online megrendelt termékeknél – kevés kivételtől eltekintve – a kézhezvételtől számított tizennégy napon belül a vásárló indoklás nélkül gyakorolhatja elállási jogát.
A valós kedvezmények ellenőrzésében nagy segítséget jelentenek az ár-összehasonlító oldalak, ahol a termékek ártörténeti grafikonjai is megtekinthetők. Így hamar kiderülhet, ha egy árucikk árát a Black Friday előtt mesterségesen megemelték. Ugyanakkor figyelni kell arra, hogy a találati listák élén sokszor szponzorált, de nem feltétlenül a legolcsóbb ajánlatok szerepelnek. A hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a vásárlói értékeléseket érdemes fenntartásokkal kezelni. Ha egy terméknél vagy webshopnál kizárólag ötcsillagos vélemények olvashatók, fennáll a gyanúja, hogy az értékeléseket a platform üzemeltetője szűrte vagy manipulálta.
A leárazások időszakában a GVH idén is kiemelten ellenőrzi a webáruházak árfeltüntetési gyakorlatát, és jogsértés gyanúja esetén megteszi a szükséges lépéseket - közölték.
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