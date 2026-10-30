Fontos bejelentést tett a Mol: egy év után újraindult a leégett kőolajfinomító egység

Egy évvel a súlyos károkat okozó tűzeset után a Mol teljes kapacitással újraindította a Dunai Finomító AV-3-as kőolaj-desztilláló üzemét. A 18 milliárd forintból megvalósított helyreállítással ismét teljessé vált a létesítmény feldolgozási kapacitása, ami jelentősen hozzájárul a hazai és a régiós üzemanyag-ellátás biztonságához.

A 2025. október 20-i tűzesetben személyi sérülés nem történt, az üzemben azonban komoly műszaki károk keletkeztek.

A megközelítőleg egy évig tartó helyreállítás során a sérült vasbeton szerkezetet elbontották, majd újjáépítették.

A munkálatok keretében 27 új szivattyút telepítettek, kicseréltek 8 kilométernyi csővezetéket, behúztak 100 kilométer villamos kábelt, és több mint 1100 szerelvényt építettek be. Emellett a kapcsolódó technológiai, villamos és irányítástechnikai rendszereket is teljesen megújították.

A kivitelezés során korszerű műszaki megoldásokat alkalmaztak, az üzemet pedig az Amerikai Kőolaj Intézet (API) szigorú tűzvédelmi szabványainak megfelelően építették át. A helyreállítás nem járt kapacitásbővítéssel, így az AV-3-as egység az eredeti technológiai teljesítményével tért vissza a termelésbe.

Az 1972-ben átadott, évi mintegy 3,8 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes egység a Dunai Finomító legnagyobb desztillálóüzeme. Ez a részleg adja a finomító teljes lepárlási kapacitásának közel 47 százalékát, így a kiesése komoly kihívást jelentett a hazai kőolaj-feldolgozásban.

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató az újraindulás kapcsán megerősítette, hogy a jövőben a biztonságos működés fenntartása és a hasonló balesetek megelőzése jelenti a vállalat legfőbb prioritását.

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