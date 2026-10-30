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Hirtelen száguldani kezdett a világ legnagyobb zeneipari vállalatának árfolyama
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Hirtelen száguldani kezdett a világ legnagyobb zeneipari vállalatának árfolyama

Portfolio
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Jelentősen emelkedett pénteken a Universal Music Group (UMG) részvényeinek árfolyama, miután a világ legnagyobb zeneipari vállalata a várakozásokat felülmúló harmadik negyedéves gyorsjelentést tett közzé. A kedvező tőzsdei reakció hátterében az áll, hogy az előfizetésekből származó bevételek az elemzői becsléseknél gyorsabban bővültek, miközben az év első felében a piaci részesedésre nehezedő nyomás is enyhült.

A többek között Taylor Swiftet és a BTS-t is képviselő vállalat papírjai 15 százalékos szárnyalással az európai STOXX 600 tőzsdeindex élére ugrottak.

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A befektetők már nagyon várták a pozitív fordulatot, mivel a második negyedéves növekedés lassulása miatt a részvények korábban elveszítették értékük negyedét, így az árfolyam még a mostani megugrással együtt is elmarad a júliusi szinttől.

A hangfelvételek előfizetéses bevételei – változatlan devizaárfolyamon számolva, és a közelmúltbeli Downtown-akvizíció hatásait kiszűrve – 9,5 százalékkal bővültek. Ez a mutató felülmúlta a piaci várakozásokat, az ING előzetes becslése ugyanis 8,2 százalékos növekedést valószínűsített.

A társaság közlése szerint a kedvező teljesítményhez a nagykereskedelmi árak emelése és az előfizetői bázis stabil bővülése egyaránt hozzájárult. Matt Ellis pénzügyi igazgató kiemelte, hogy az előfizetéses bevételek növekedési üteme számottevően felgyorsult a negyedév során. A JPMorgan elemzői úgy vélik, a harmadik negyedév komoly javulást hozott, még ha a befektetők teljes meggyőzéséhez további erős negyedévekre is lesz szükség.

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Az UMG beszámolója összhangban van a szektor más meghatározó szereplőinek korábbi eredményeivel. A Spotify nemrégiben a prémium előfizetéses üzletágának töretlen bővüléséről és a vártnál több új felhasználóról adott hírt, míg a Google anyavállalata, az Alphabet arról számolt be, hogy a YouTube előfizetéses bevételei már gyorsabban nőnek, mint a platform hirdetési üzletága.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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