Hogyan tudna Magyarország felülni az AI-hullámra? Megszólal a robbanásszerű növekedést elért magyar cég vezére

A 2025-ös 7,8 milliárd dolláros árbevétel után az idén már a három legnagyobb magyar vállalat között lehet a Foxconn Csoporthoz tartozó Cloud Network Technology Kft., mely komáromi gyárában elsősorban szerverszekrényeket állít elő. A növekedésben nincsenek korlátok, a piaci kereslet exponenciális bővülését kihasználva bármekkora gyártási volumenre készen áll a cég – mondta el a Portfolionak adott interjúban Tálos Péter, a Foxconn Csoport alelnöke. A szakember elárult néhány kulisszatitkot is a magyar gyár robbanásszerű bővüléséről, illetve arról, szerinte mi kellene ahhoz, hogy Magyarország még jobban kivegye a részét a mesterséges intelligencia felfutásából.

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Elsőként a Portfolio számolt be júliusban a Foxconn magyarországi leányvállalaltának robbanásszerű növekedéséről. Minek volt ez köszönhető?

Sok részletet nem árulhatok el, mivel tőzsdei cégről van szó, de ami a sajtóban megjelent, az nagyjából helytálló. A cégcsoportok belül az Enterprise Solutions elsődleges termékei az AI-hardverek, a magyarországi gyár sem kivétel ez alól.

Azt látjuk, hogy az AI-hardverek, AI-befektetések iránti igény a világban exponenciálisan növekszik, ez a mi növekedésünk motorja.

Szintén a hírekben jelent meg, hogy a magyarországi üzem konkrétabban elsősorban szerverszekrényeket gyárt, az ezekből származó árbevétel-növekedés adta a bővülésünk forrását. Emellett foglalkozunk hálózati eszközök gyártásával is, de az AI-hardverek a dominánsak az árbevételünkön belül. A tavalyi 7,8 milliárd dolláros árbevételből az látszik, hogy ennek a piacnak Európában jelentős szereplői vagyunk.

A kép forrása: Foxconn

Azt elárulhatja, melyik cégeknek szállít be a Foxconn magyar üzeme?

Ez sajnos nem nyilvános adat. A piac legnagyobb szereplői közül az összesnek partnerei vagyunk globálisan, közülük néhánynak szállít be a komáromi gyár.

Hány embert foglalkoztat a magyar gyár jelenleg? Ebben volt bővülés?

Nagyjából 2700 ember dolgozik a gyárban, ebben volt minimális növekedés az idén. Az árbevétel-növekedéstől jócskán elmarad a foglalkoztatás bővülése. Ugyanakkor, ha az egy munkavállalóra jutó GDP-hozzájárulást nézzük, a Foxconn gazdasági súlya jóval nagyobb, mint amit a foglalkoztatotti létszám önmagában mutat.

Van lehetőség bővíteni a gyárat?

Mindig van lehetőség a bővülésre. Ez egy dinamikusan fejlődő piac, mi pedig szeretnénk kiszolgálni a vevőinket. A terveinkről több konkrétumot egyelőre nem árulhatok el, de az látható, hogy tavaly ugrott meg nagyon az árbevételünk, ez nyilvánvalóan kapacitásbővülést is jelenthet. Globálisan a Foxconn bődületes tempóban bővül, ezzel alkalmazkodik a piaci kereslethez.

Amennyiben a kereslet meglesz, akkor mi készen állunk annak kiszolgálására, bármekkora is legyen az.

Szerintem a kapacitáskorlátok mindig csak az idő dimenzió mentén értelmezhetőek, tehát a kérdés csak az, mennyi időn belül áll rendelkezésre bizonyos kapacitás. Ha ebből kivesszük az idő tényezőt, akkor nincsenek korlátok a bővülés előtt.

A 2025-ös forgalmi adatok alapján a Foxconn Magyarország negyedik legnagyobb vállalata volt, idén pedig akár a dobogóra is felléphet. Mivel lenne elégedett az év végén?

Én egy kicsit csalódott lennék, ha 2026-ban a harmadikak lennénk ebben a rangsorban a tavalyi negyedik hely után.

Mennyire nehéz most megfelelő munkaerőt találni Magyarországon?

Most jutottunk el odáig az elmúlt egy évben, hogy azt érzékeljük, hogy a piachoz képest kellemes feltételek mellett is elakadt a munkaerő-kínálat. Így a bővüléshez idén hosszú idő óta először kihasználtuk a lehetőséget, hogy külföldi munkaerőt is alkalmazzunk. A szlovákiai magyarokat én nem számolom ide, onnan van egy természetes mobilitás, hiszen Komárom gyakorlatilag egy város két országban, egységes gazdasági térségként működik.

Vagyis egyelőre a munkaerő-ellátottság sem jelent akadályt, nyilván abban az esetben, ha a kormány végig viszi azt a tervét, hogy a külföldi vendégmunkások munkavállalását szigorítja, akkor az egy új helyzetet fog eredményezni, mert a növekedést már a hazai munkaerő-forrásokból nem tudjuk fedezni.

A kép forrása: Foxconn

Az elmúlt hetekben világszerte kétségek merültek fel az AI robbanásszerű terjedésével, illetve annak veszélyeivel kapcsolatban. Ön szerint meddig tart a jelenlegi felfutás?

Ezeket a nyilatkozatokat én is olvastam többek között a nagy AI-modellek kifejlesztőitől, de megtorpanást én nem tapasztalok a piacon. Szerintem ennek a folyamatnak a végét senki sem látja, jelenleg egy olyan AI-modell kifejlesztése zajlik, melynek erőforrásigénye exponenciálisan növekszik, szerintem a következő időszakban ennek meg kell felelni, vagyis ezeket az erőforrásokat elő kell majd állítani.

A személyes véleményem az, hogy

az AI egy teljesen új korszakot hoz el, aminek a következményeit és a körülményeit még nem tudjuk felfogni, de az biztos, hogy semmi sem marad olyan, amilyen volt.

Vagyis egy forradalom közepén vagyunk, még nem tudjuk, milyen lesz a jövő, de az biztos, hogy ez a technológia alapjaiban fogja megváltoztatni a gondolkodásunkat és a gazdaság szerkezetét.

Hogyan tudná Magyarország jobban kivenni a részét az AI globális felfutásából? Mit tanácsolna esetleg a kormánynak ezzel kapcsolatban?

Vannak nagyon jó példák a világban, például Nagy-Britannia, melynek külön stratégiája van ezzel kapcsolatban.

Fel kell építeni a gazdaságstratégiának egy olyan részét, ami kifejezetten erre fókuszál, ez egy közép-hosszú távú terv kellene, hogy legyen. Szerintem ebbe érdemes most befektetni.

Azt tanácsolnám, hogy tanulmányozzuk azoknak az országoknak a tapasztalatait, amelyek már dolgoznak hasonló stratégián, és ezek alapján alkossuk meg a sajátunkat. Egy ilyen tervnek fontos eleme kell, hogy legyen az energia, ebből a szempontból Magyarország egyáltalán nincs rossz helyzetben. Az ország jelenlegi energiaigénye kicsi, ennek megfelelő az energiatermelési képességünk is. Nyilván a Paksi Atomerőmű élettartamát meg kell hosszabbítani. Ha viszont egy AI-stratégiát akarunk megvalósítani, akkor ez nem lesz elegendő, vagyis egy ilyen stratégiához hozzá kell igazítani a magyar energiastratégiát is. Ennek keretében lehet, hogy komolyan el kell gondolkodni Paks II-n is.

Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.