Ilyen sem történt több mint tíz éve: több pénzt égetnek el az amerikai techóriások, mint amennyit megtermelnek

Rekordösszegű készpénzt termeltek a legnagyobb amerikai technológiai vállalatok 2026 első kilenc hónapjában, de a részvényesi készpénz-visszajuttatás 15 éve nem volt ilyen alacsony. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások ugrásszerű növekedése ugyanis felemészti a szabad forrásokat, ami miatt a cégek drasztikusan visszafogták a saját részvényeik visszavásárlását.

A Reuters elemzése szerint

a Microsoft, az Alphabet, az Amazon, a Meta és az Oracle az idén megtermelt pénz mindössze 9,3 százalékát fordította osztalékfizetésre és részvény-visszavásárlásra az első három negyedévben,

szemben az egy évvel korábbi 27,4 százalékkal. Bár az öt technológiai óriás működési cash flow-ja 29 százalékkal, 542,9 milliárd dolláros csúcsra nőtt, a mesterséges intelligencia által fűtött tőkeberuházások megduplázódtak, és elérték az 556,9 milliárd dollárt. A beruházási kiadások ezzel 2011 óta először haladták meg a megtermelt készpénz mennyiségét, így a cégek összesített szabad cash flow-ja a tavalyi 143,5 milliárdos többlet után 14 milliárd dolláros mínuszba fordult.

A forráshiány leginkább a részvény-visszavásárlásokat érintette, hiszen miközben az osztalékokra fordított összeg kismértékben, 37 milliárd dollárra emelkedett, a visszavásárlások értéke 83 százalékkal, 81,8 milliárdról 13,6 milliárd dollárra zuhant. Az Alphabet és a Meta 2026-ban egyetlen saját részvényt sem vásárolt vissza, holott egy évvel korábban még 66,5 milliárd dollárt költöttek erre. Az Amazon 2022 óta nem él ezzel az eszközzel, és osztalékot sem fizet, így a fennmaradó visszavásárlások szinte teljes egészében a Microsofthoz kötődtek, bár a szoftveróriás is 4,4 milliárd dollárra szűkítette ezt a keretet a szeptemberrel zárult negyedévben.

Mivel az összesített szabad cash flow negatívba fordult, a vállalatok az 50,6 milliárd dollárnyi részvényesi kifizetést már nem a folyó működésből származó pénzáramlásból, hanem a készpénztartalékaikból, hitelfelvételből vagy részvénykibocsátásból finanszírozták. Az Amazon harmadik negyedéves, 75,9 milliárd dolláros beruházási költsége például közel 80 százalékkal haladta meg a működési cash flow-t, ezért a cég 48,1 milliárd dollárnyi hosszú lejáratú hitelt vett fel, és az egész évre 220 milliárd dolláros tőkeberuházással számol. Hasonló okokból az Alphabet 12,4 milliárd dollárt vont be részvénykibocsátásból, további 29 milliárdot pedig hitelből.

A visszavásárlások leállása túlmutat a puszta dollármilliárdokon, ez a gyakorlat ugyanis éveken át mesterségesen javította az egy részvényre jutó nyereséget. Amikor egy vállalat visszavásárolja és bevonja saját papírjait, a profit kevesebb részvény között oszlik el, így a mutató akkor is javul, ha maga a nyereség egyébként nem nő. Az ING számításai szerint az Alphabet 2020 vége és 2025 között 9,5 százalékkal csökkentette részvényei számát, ami önmagában évi 2 százalékpontos EPS-növekedést eredményezett.

Ennek a pénzügyi mankónak a kiesésével az egy részvényre jutó nyereség bővülését már kizárólag a valódi profitnövekedésnek kell biztosítania, éppen akkor, amikor az új adatközpontok után elszámolt értékcsökkenési leírások is emelkedni kezdenek. A JPMorgan elemzői szerint a befektetőket sokkal jobban érdekli az EPS alakulása a szabad cash flow-nál, miközben a tőkepiaci dinamika teljesen megfordult. A Franklin Templeton szakértői pedig hozzáteszik, hogy az elmúlt tizenöt év tőkevisszajuttatási korszaka után a jelenlegi rendszert már a részvény- és kötvénykibocsátásokon keresztüli tőkebevonás jellemzi.

Forrás: Reuters

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