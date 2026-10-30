Kapott egy ütést a magyar tőzsde is

Rossz a hangulat a nemzetközi tőzsdéken a technológia szektort sújtó eladási hullám közepette, eséssel zárta a napot a magyar piac is.

Ma a BUX-index 1,3 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon,

3 hazai blue chip árfolyama esett,

leginkább az OTP.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a BIF árfolyama 6,1 százalékot esett, a Rába árfolyama pedig 3,9 százalékkal esett. A legjobban ma a Zwack részvényei teljesítettek, amely 8 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 16,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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