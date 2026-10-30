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Kivégzik a Reddit részvényeit
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Kivégzik a Reddit részvényeit

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Zuhanásba kezdtek a Reddit részvényei pénteken, miután a vállalat arra figyelmeztetett, hogy a Google mesterséges intelligenciával támogatott keresője jelentősen visszaveti az oldal látogatottságát. Az árfolyam 29 százalékot esett, ami a cég történetének eddigi legnagyobb egynapos mínusza, a papírok értéke pedig több mint egyéves mélypontra süllyedt.
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Bár az online fórum továbbra is megjelenik a Google találatai között, a felhasználók egyre ritkábban kattintanak a linkekre, mivel a keresőóriás AI-eszközei közvetlenül megválaszolják a kérdéseiket. A Reddit előrejelzése szerint, ha a külső hivatkozásokból érkező forgalom tovább apad,

a napi aktív egyedi felhasználók száma akár 10 százalékot meghaladó mértékben is visszaeshet a negyedik negyedévben.

A Capital.com vezető piaci elemzője rámutatott, hogy a Google mesterséges intelligenciája miatt hetente több mint egymillió átkattintás esik ki, ami komoly kétségeket ébreszt a befektetőkben a platform közönségének hosszú távú megtartásával kapcsolatban.

redditarfolyma

Ez a jelenség nemcsak a Redditet sújtja, hanem számos más online szereplőt is érzékenyen érint. Komoly forgalomkieséssel küzdenek a hírportálok, a Chegghez hasonló oktatási felületek, valamint az utazási és termékértékelő oldalak is. A keresési szokások átalakulása ellenére a két érintett technológiai vállalat más területen szorosabbra fűzte az együttműködését, ugyanis a Reddit pénteken bejelentette, hogy 2029-ig meghosszabbítja felhőszolgáltatási szerződését a Google-lel, amire három év alatt 580 millió dollárt költ majd.

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Időközben maga a Google is komoly kihívásokkal szembesül a mesterséges intelligenciára épülő keresés monetizálása terén. Miután a szeptemberben zárult negyedévben a keresési üzletág bevételnövekedése 12 százalékra lassult, az anyavállalat Alphabet részvényei csütörtökön mélyrepülésbe kezdtek, ami mintegy 500 milliárd dollárt tntetett el a cég piaci értékéből.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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