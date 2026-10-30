Kivonul Csehországból és Szlovákiából a Tesco, a magyar egység sorsa még nem dőlt el

A Tesco az adózás és az egyéb tranzakciós költségek levonása előtt
1,2 milliárd euró (1 milliárd font) nettó készpénzbevételre számít az értékesítésből.
A tervek szerint a befolyó összeg többségét részvény-visszavásárlási program keretében juttatják vissza a részvényeseknek, ezt követően pedig az ügylet várhatóan semleges hatással lesz az egy részvényre jutó eredményre (EPS), valamint a cégcsoport eladósodottsági mutatójára (nettó adósság/EBITDA).
A megállapodás magában foglalja a cseh és a szlovák piac összes üzletét és irodáját, továbbá a kralupyi, az eperjesi (Prešov) és a beckói (Beckov) logisztikai központokat is. A két ország leányvállalatai az előző pénzügyi évben együttesen 2,9 milliárd font árbevételt értek el, és ezek adták a közép-európai régióban kimutatott, 115 millió fontos tisztított üzemi eredmény túlnyomó részét. Az új tulajdonos, az Ahold Delhaize egy 17 helyi márkát összefogó nemzetközi élelmiszer-kiskereskedelmi csoport, amely az Egyesült Államokban, Európában és Indonéziában hetente 77 millió vásárlót szolgál ki.
Ken Murphy, a Tesco vezérigazgatója a bejelentés kapcsán elmondta, hogy a harmincéves helyi jelenlét lezárása tovább egyszerűsíti a cégcsoport működését. A lépés révén a vállalat még inkább a brit és az ír alaptevékenységére összpontosíthat, és folytathatja az élelmiszer-központú kiskereskedelmi hálózatába irányuló beruházásait. A tranzakció zárásához még szükség van a versenyhatósági és egyéb szabályozói jóváhagyásokra, így a folyamat várhatóan 2027 második felében fejeződik be, addig a cseh és a szlovák hálózat is a Tesco részeként működik tovább.
A mostani kivonulás illeszkedik a brit lánc korábbi régiós lépéseihez, ugyanis a vállalat 2021 óta, még a mostani ügyletet megelőzően mintegy félmilliárd font értékben adott el nem alaptevékenységhez kapcsolódó közép-európai ingatlanokat, köztük több nagy bevásárlóközpontot. A cseh és a szlovák leányvállalatok értékesítése ugyanakkor
nem terjed ki a magyarországi üzletágra, amelyet továbbra is a Tesco birtokol és üzemeltet, bár a menedzsment folyamatosan vizsgálja a hazai működés stratégiai lehetőségeit.
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