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Lefordult a magyar tőzsde a nyitás után
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Lefordult a magyar tőzsde a nyitás után

Portfolio
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Gyengén indult a kereskedés a budapesti tőzsdén, a BUX 0,5 százalékos eséssel kezdte a napot. A blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom enyhén emelkedik, a Mol 0,4, az OTP pedig 1,2 százalékkal esik.

A kereskedés első perceiben esik a magyar tőzsde, a BUX 0,5 százalékos mínuszban áll, így jelenleg 146 393 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Richter árfolyama 0,3 százalékos pluszban áll, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal került feljebb.. Eközben a Mol árfolyama 0,4 százalékkal került lejjebb, míg az OTP árfolyama 1,2 százalékos mínuszban van.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Zwack és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és a Waberer's indítja a napot.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Duna House is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Cristina Villar Martin

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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