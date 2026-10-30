Magyarországon gyártott modell lehet az Év Autója Európában

Az idei felhozatal kivételesen gazdag volt, hiszen 24 márka összesen 38 típusa versengett a jelölésért. A szabályok értelmében csak olyan autók indulhattak, amelyeket a 62 fős nemzetközi szakújságírói zsűri tagjai előzetesen már tesztelni tudtak. A mezőny összetétele jól tükrözi a jelenlegi iparági trendeket, mivel az indulók kétharmada, azaz 25 modell kizárólag elektromos hajtással készül. Erőteljesen éreztette hatását a kínai márkák európai térhódítása is, így tíz ázsiai modell is felkerült a bővebb listára. A szavazás első körében azonban más szempontok érvényesültek, így bár a döntőbe jutott hét modell mindegyike tisztán villanyautó,

kínai gyártmány végül nem került közéjük.

A döntősök mezőnyében a BMW iX3 és a Volvo EX60 képviseli a prémiumkategóriát. A bajor márka modelljének sikere magyar szempontból különösen örömteli, hiszen az autót a debreceni gyárban készítik. Mind a BMW, mind a közvetlen riválisának számító svéd Volvo a legkorszerűbb, 800 voltos architektúrát vonultatja fel. Ezek a tágas, kényelmes és villámgyorsan tölthető, fejlett fedélzeti rendszerekkel felvértezett szabadidő-autók (SUV) akár a 800 kilométeres hatótávot is elérhetik. Bár technológiai iránymutatásuk vitathatatlan, magas áruk miatt csak egy szűkebb vevőkör számára jelentenek alternatívát.

A zsűri láthatóan kiemelten értékelte a régóta várt, szélesebb közönségnek szánt, megfizethetőbb elektromos kisautók megjelenését, hiszen a fennmaradó öt helyet ezek foglalták el. A Volkswagen-konszern két, műszakilag azonos alapokra épülő modellel is bejutott, amelyek közül a Cupra Raval a sportosabb hangolást, a Volkswagen ID.Polo pedig inkább a kényelmet helyezi előtérbe. Mindkettő a külső méreteit meghazudtolóan tágas belső teret és kétféle akkumulátorkapacitást kínál.

Hasonló technológiai rokonság áll fenn a dél-koreai páros tagjai között is. A laposabb formájának köszönhetően aerodinamikus és takarékos Hyundai Ioniq 3, valamint a praktikus, SUV-jellegű Kia EV2 egyaránt megállja a helyét hosszabb utakon is, ha a nagyobb akkumulátorral rendelik őket. A Kia emellett a variálható, külön tologatható hátsó üléseivel hoz plusz praktikumot a kategóriába.

A mezőny legkisebb, egyben legkedvezőbb árú tagja az alig 3,8 méter hosszú Renault Twingo. A legendás elődjét idéző, bájosan retró formavilágú, immár kizárólag ötajtós miniautó a maga 20 ezer euró körüli árával a legelérhetőbb a döntősök közül, igaz, a kisebb, 27,5 kilowattórás akkumulátora miatt a hatótávja is szerényebb.

A 25 ország szakágazati képviselőiből álló zsűri döntésében mindig keverednek az objektív technológiai szempontok és az egyéni preferenciák. Míg egyesek a technológiai úttörőket díjazzák, mások az emlékezetes karaktert vagy épp a szélesebb rétegek számára elérhető, mindennapi használhatóságot tartják szem előtt. Hogy a sokszínű, de a hajtáslánc tekintetében teljesen egységes döntős mezőnyből végül melyik modell nyeri el az Év Autója 2027 címet, az jövő év elején, a Brüsszeli Autószalon január 8-i nyitónapján derül ki.

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