Meghosszabbították a NIS működési engedélyét

December 11-ig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) - jelentette pénteken a szerb közszolgálati televízió (RTS).

Az újabb engedély

lehetővé teszi a társaság tevékenységének és a pancsovai kőolajfinomító működésének folytatását.

Az előző, szeptember 30-i hosszabbítás pénteken járt le.

A NIS Szerbia energiaellátásának egyik legfontosabb szereplője: a társaság működteti az ország egyetlen olajfinomítóját Pancsovában, emellett kiterjedt üzemanyagtöltőállomás-hálózattal és szénhidrogén-kutatási, illetve -termelési üzletággal is rendelkezik.

A NIS körüli bizonytalanság még 2025 elején kezdődött, amikor az Egyesült Államok az orosz energiaszektort célzó szankciók részeként a szerb olajvállalatot is szankciós listára helyezte. A szankciók 2025 októberében élesedtek, ami súlyos fennakadásokat okozott az ország olajellátásában. A horvát JANAF kőolajvezetéken keresztül megszűntek a NIS-nek történő szállítások, a nyersanyaghiány miatt pedig a pancsovai finomító működését is fel kellett függeszteni. A termelés végül 2026 januárjában, egy újabb amerikai szankciós mentesség birtokában indulhatott újra.

A kialakult helyzetben Washington az orosz tulajdonosok kivonulását szorgalmazta, aminek nyomán a Mol is felmerült, mint lehetséges vevő.

A magyar olajvállalat már 2025 novemberében aktív tárgyalásokat folytatott a szerbiai felvásárlásról. Az első jelentős áttörést azonban idén januárban jelentették be, amikor a Mol kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazprom Nefttel a NIS összesen 56,15 százalékos orosz tulajdonban lévő részesedésének megvásárlásáról. A Mol emellett az Abu-Dzabiban működő állami olajvállalattal, az ADNOC-kal is tárgyalásokat kezdett arról, hogy az emirátusi társaság kisebbségi tulajdonosként részesedést szerezzen a megvásárolni tervezett orosz tulajdonrészből, miközben a magyar vállalat megtartaná az irányítást.

A tárgyalások során azonban nemcsak az orosz tulajdonosokkal, hanem a szerb állammal is rendezni kellett a lehetséges tulajdonosváltás feltételeit. Belgrád számára különösen fontos kérdés volt a pancsovai finomító jövője, az üzemanyag-ellátás biztonsága, valamint az állami befolyás megőrzése.

Júniusban aztán újabb fontos előrelépés történt, miután a Mol és a szerb kormány részvényesi megállapodást kötött a NIS jövőbeli irányításáról. A megállapodás értelmében a magyar vállalat sikeres felvásárlás esetén biztosítaná a finomító működését és a szerb piac ellátását, miközben Szerbia további 5 százalékponttal növelhetné részesedését, így tulajdonrésze a jelenlegi 29,87 százalékról 34,87 százalékra emelkedhetne.

Ez azonban még nem jelentette az adásvétel lezárását, hiszen a végleges szerződésről továbbra is meg kellett állapodni az orosz féllel, a tranzakcióhoz pedig az amerikai szankciók végrehajtásáért felelős OFAC jóváhagyására is szükség van.

Az elmúlt hónapokban többször is meghosszabbították a tárgyalásokra rendelkezésre álló határidőt. Legutóbb szeptember 30-án kapott újabb engedélyt a Mol, amelynek értelmében október 30-ig folytathatja a NIS 56,15 százalékos orosz tulajdonrészének megvásárlásáról szóló egyeztetéseket. Ezzel párhuzamosan maga a NIS is újabb amerikai működési engedélyhez jutott.

Címlapkép forrása: Shutterstock