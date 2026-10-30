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Megtépázták a népszerű autógyártó nyereségét a háború hatásai: nagyot zuhant az árfolyama
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Megtépázták a népszerű autógyártó nyereségét a háború hatásai: nagyot zuhant az árfolyama

Portfolio
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Több mint egyéves mélypontra zuhant a Kia részvényeinek árfolyama, miután az autógyártó a vártnál jóval gyengébb harmadik negyedéves eredményekről számolt be. A dél-koreai vállalat nyereségét jelentősen megtépázták a közel-keleti háború miatt megugró nyersanyag- és logisztikai költségek, miközben az iparágat az élesedő piaci verseny is sújtja - jelentette a Bloomberg.

A fegyveres konfliktus alaposan megdrágította az üzemanyagot, az alumíniumot és a rezet,

ami önmagában mintegy 600 milliárd vonnal csökkentette a cég harmadik negyedéves üzemi eredményét.

A mutató így 1,82 billió von lett, ami jócskán elmarad az elemzői várakozásoktól. Kim Szungdzsun pénzügyi igazgató hangsúlyozta, hogy a háború hatásai túlmutatnak a közel-keleti régión, a jelentősen megnövekedett szállítási költségek pedig a negyedik negyedévben is velük maradnak. A bejelentés hatására a Kia papírjai 12 százalékot veszítettek értékükből a szöuli tőzsdén, amire 2025 júniusa óta nem volt példa, idén pedig már több mint húsz százalékkal esett az árfolyam.

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A Kia eredeti üzleti terve azzal számolt, hogy a közel-keleti konfliktus nem húzódik el a harmadik negyedévig. A vártnál gyengébb eredményhez a háborús költségek mellett a dél-koreai fizetőeszköz, a von erősödése is hozzájárult – mivel a cég árbevételének nagy része külföldről származik –, továbbá a vásárlásösztönző kedvezményekre is többet kellett költeniük. A nehézségek az egész autóipart érintik, különösen a nemzetközi piacokon terjeszkedő kínai márkák, például a BYD támasztotta verseny miatt. Nem véletlen, hogy a Kia nagyobb testvérvállalata, a Hyundai az erős negyedéves számai ellenére is csökkentette idei értékesítési célkitűzését és beruházási keretét.

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A kiábrándító pénzügyi mutatók elhomályosították a márka értékesítési sikereit, pedig a cég Kínát és Délkelet-Ázsiát leszámítva szinte minden piacon komoly növekedést ért el. Az Egyesült Államokban több mint kétszeresére nőtt a hibrid modellek eladása, amivel a vállalat piaci részesedése 5,8 százalékra emelkedett. Nyugat-Európában – ahol a Hyundai jelenleg küszködik – a Kia 18 százalékkal növelte eladásait az elektromos autók iránti ugrásszerű keresletnek köszönhetően. Világszerte 47 százalékkal több részben vagy teljesen elektromos modellt értékesítettek, amelyek így már a teljes eladási volumen több mint harmadát teszik ki.

A tisztán elektromos autók ugyanakkor továbbra is alacsonyabb profitmarzsot biztosítanak, mint a belső égésű motorral szerelt járművek, ráadásul a Tesla és a kínai gyártók miatt rendkívül éles árverseny alakult ki a szegmensben. A Kia ennek ellenére legalább jövő évig fenntartja magas vásárlásösztönző kedvezményeit Európában és más piacokon, a kieső bevételeket pedig belső költségcsökkentéssel próbálja ellensúlyozni.

A vállalat számításai szerint az elektromos és a benzines autók közötti árparitás az előállítás és az értékesítés terén a 2027–2028-as időszakra valósulhat meg. A pénzügyi igazgató a hibridek korábbi pályáját hozta fel példaként arra, hogy miért éri meg a profit rovására is erőltetni az elektromos átállást. Mint fogalmazott, elektromos modellek nélkül nem tudnának talpon maradni Európában vagy Kínában, és a rövid távú profitzsugorodás miatt nem vonulhatnak ki ezekről a kulcsfontosságú piacokról.

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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