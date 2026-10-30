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Mentális problémákat, evészavarokat okoz a Facebook? - Peren kívül egyezett meg a Meta
Üzlet

Mentális problémákat, evészavarokat okoz a Facebook? - Peren kívül egyezett meg a Meta

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Peren kívüli egyezséget kötött a Meta egy tinédzserrel, aki azzal vádolta a vállalatot, hogy szándékosan olyanra tervezte az Instagramot és a Facebookot, hogy függőséget okozzon, ami mentális problémákhoz és étkezési zavarokhoz vezetett nála.

A pénteken bejelentett megállapodás azután született meg, hogy szerdán már megkezdődött az esküdtek kiválasztása a tárgyalásra. A keresetet eredetileg két fiatal – a bírósági iratokban S. J. és K. D. B. monogrammal szereplő tinédzser – nyújtotta be a Meta és a Snap ellen. A két felperes korábban a TikTokkal és a YouTube-bal is peren kívül egyezett meg, a Meta pedig néhány nappal a tárgyalás előtt S. J.-vel is lezárta a jogvitát. K. D. B. ügyvédje a pénteki bejelentés kapcsán elmondta, hogy elégedettek, amiért igazságos megoldást sikerült elérniük az ügyfelük számára, és továbbra is elkötelezettek a gyermekek online biztonságának növelése, valamint a technológiai vállalatok felelősségre vonása mellett.

Az ügy egyike azoknak a precedensértékű próbapereknek, amelyeket a bíróságok több ezer hasonló kereset közül választottak ki, így

az itt születő ítéletek iránymutatóak lehetnek a későbbi megegyezésekhez.

Az Illinois állambeli, 16 éves S. J., valamint a 18 éves, Mississippi állambeli K. D. B. a keresetében azt állította, hogy a YouTube-ot már hároméves korában, a többi felületet pedig kilencéves kora körül kezdte használni. Elmondásuk szerint olyan funkciók miatt alakult ki náluk kényszeres használat, mint a videók automatikus lejátszása és a végtelenített görgetés. A közösségi oldalakat működtető cégek visszautasítják a vádakat, és hangsúlyozzák, hogy számos intézkedést hoztak a fiatalok védelme érdekében.

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Az Egyesült Államokban magánszemélyek, tankerületek és önkormányzatok perek ezreit indították a technológiai vállalatok ellen. A vádak szerint a cégek tudatosan alakítanak ki függőséget a gyerekeknél, ami hozzájárul a fiatalok körében tapasztalható mentális válsághoz, beleértve a szorongást, a depressziót és az öngyilkosságokat. A Los Angeles-i bíróságon ez már a második ilyen tárgyalás, miután az első, márciusban lezárult perben az esküdtszék gondatlanság miatt felelősnek találta a Metát és a YouTube-ot, és hatmillió dolláros kártérítést ítélt meg egy fiatal nőnek. Az ezt követően tárgyalásra kijelölt ügyekben a felek vagy megegyeztek, vagy a felperesek ejtették a vádakat.

A Meta az elmúlt hónapokban több más jelentős jogi eljárásban is érintett volt. Augusztusban a vállalat egy maximálisan 18 milliárd dollár elérő megállapodást kötött szinte az összes amerikai állammal a tinédzsereket ért károk miatt indított perek lezárására, és vállalta, hogy módosítja a Facebook, valamint az Instagram működését a fiatal felhasználók esetében. Október elején pedig egy új-mexikói bíró 25 milliárd dolláros bírság megfizetésére kötelezte a céget, miután az esküdtszék megállapította, hogy a vállalat félrevezette a felhasználókat az adataik védelmével és a gyűlöletbeszéd kezelésével kapcsolatban. A Meta fellebbezést ígért az utóbbi ítélet ellen.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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