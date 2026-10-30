Milliárdos adósságát rendezné a Wellis, a tulajdonos már a következő huszonöt évet építené

Nyolcvan–száz fős létszámcsökkentésre készül a Wellis, és a teljes, 17 milliárd forintos hitelállományának átütemezéséről tárgyal a finanszírozóival. A vállalat szeptember végén nem fizetett ki egy 990 millió forintos kötvénytörlesztést, ugyanakkor vezérigazgatója szerint működési szinten továbbra is pozitív eredményt termel. Czafik Zsolt a Portfolio-nak arról beszélt, hogyan lett a járvány alatti keresleti robbanásból finanszírozási vészhelyzet, miért tartja ma is értékesnek a 14 milliárdos ózdi beruházást, és mennyit forgatna vissza a cégbe budai ingatlanának eladásából. A cégvezérrel beszéltünk az állami támogatásról, Szijjártó Péter repülőútjáról és egy új befektető esetleges bevonásáról is.

Az elmúlt hónapokban többek között arról szóltak a hírek a Wellis-szel kapcsolatban, hogy komoly pénzügyi nehézségei vannak, nem fizette ki az esedékes kötvénytörlesztését. De kezdjük kicsit távolabbról. A Wellis pénzügyi nehézségeiből mennyi magyarázható a jakuzzipiac visszaesésével, és mennyi a vállalat saját döntéseivel?

Ehhez érdemes visszamenni 2020-ig, amikor óriásit robbant a piac. A Covid előtt világszerte évente 300–400 ezer jakuzzi fogyott, ez ugrott fel egymillióra. Ezt a robbanást a Wellis a világpiacon is a leggyorsabban tudta lereagálni. Jelen voltunk Amerikában és Európában, megnyílt az ózdi gyárunk, és viszonylag gyorsan fel tudtuk venni az állományt, mert egy kivonuló nemzetközi cég helyére érkeztünk.

Aztán 2022-ben kitört az orosz–ukrán háború. Akkor másfél évre előre megvolt a rendelésállományunk, több mint 50 ezer termékre. Ahogy elszálltak az energiaárak, elkezdték visszamondani a megrendeléseket. Addigra megcsináltuk az óriási ózdi beruházást, felépítettük a világ legmodernebb és egyik legnagyobb kapacitású medencegyárát, és közben volt olyan piacunk, ami egyik napról a másikra gyakorlatilag nullára redukálódott.

Egyik skandináv vevőnk, kétezer darabos megrendelésének, júniusban lemondta a felét, a másik felére azt mondta, hogy szeptemberben elviszi. Legyártottuk, majd szeptemberben közölték, hogy az sem kell.

Ezt a helyzetet szerintem ügyesen lereagálta a vállalat, de a pénzügyi nehézségeink arra a nagy ózdi beruházásra vezethetők vissza. A piac közben visszaállt a korábbi, évi 300–400 ezer darab körüli szintre, nekünk pedig elindult a felvett források visszafizetése.

Ezen a kisebb piacon hogyan teljesítenek a versenytársaikhoz képest?

Továbbra is piacvezetők vagyunk Európában. Az európai piac stagnál, mi ennek ellenére idén mennyiségben és értékben is növekedtünk. Amerikában visszaesik a piac, és nekünk is van csökkenésünk, de közel sem akkora, mint a piacnak. Ott 25 százalékos visszaesésről beszélünk.

A Trump-adminisztráció alatt sajnos csökkent ezeknek a termékeknek a kereslete, most pedig az üzemanyagárak is felmentek. Az iráni háború erre az évre is rátette a pecsétjét.

Két igazán nagy felvevőpiac van. Észak-Amerika, tehát az Egyesült Államok és Kanada együtt nagyjából 250 ezer darab, Európa körülbelül százezer, a világ többi országa pedig összesen mintegy ötvenezer. Működik az amerikai leányvállalatunk, közvetlenül a fogyasztóknak és üzleti partnereken keresztül is értékesítünk. Van helyünk ezeken a piacokon.

Az energiaárak mennyire változtatták meg a vásárlói gondolkodást? Tényleg ennyire drága lett egy jakuzzi használata, vagy inkább a fogyasztók félelme erősödött fel?

Nagyon érdekes, hogyan gondolkodik erről egy skandináv vagy egy német vásárló. Ha megugrik az energia ára, ezt a terméket egyszerűen lehúzza a listáról. Nem úgy gondolkodik, hogy van egymillió forintom, veszek egy kétmilliós jakuzzit hitelre, és megyünk partizni. Sokkal tudatosabban vásárol.

Ha azt látja, hogy az áram ára a korábbi többszörösére emelkedett, akkor nem vásárol, még akkor sem, ha a fizetéséhez és a megtakarításához képest egyébként ki tudná fizetni az üzemeltetést. Ráadásul Skandináviában és Németországban a sajtó is ráült erre a történetre, és energiazabáló szörnyetegekként írtak ezekről a termékekről. Németországban az energiaválság idején a kormány a jakuzzik használatát is betiltotta. Nem a vásárlását, a használatát, de ez gyakorlatilag lenullázta az értékesítésünket.

Czafik Zsolt (Fotó: Portfolio)

Mennyibe kerül ma egy ilyen termék üzemeltetése, és mit tudtak változtatni a fogyasztásán?

Ahogy kialakult az energiaválság, azonnal ráálltunk az energiahatékony jakuzzik fejlesztésére. A mai termékek jóval energiahatékonyabbak, mint az energiaválság előttiek. Korábban nem figyeltek ennyire a szigetelésre, a keringtetésre, nem használtak hozzájuk hőszivattyút, ezért a fogyasztás is jóval magasabb volt.

Most nagyjából havi ötven euróból lehet üzemeltetni egy ilyen terméket. Aki meg tudja vásárolni, annak ez nem akkora összeg, az üzemeltetés a bekerülési költség töredéke. Mi azt szoktuk mondani, hogy egy kétfős éttermi ebéd árából egy hónapig tudja használni a család a jakuzzit.

Az európai és az amerikai gyártók már odafigyelnek az energiahatékonyságra, a kínaiak szerintem még mindig kevésbé, egy kínai termék fogyasztásának akár az egyötödéről beszélünk a mi esetünkben.

A kereslet mellett az amerikai vámok, a dráguló alapanyagok és az erősödő forint is nyomást jelentenek. Ezek közül mi ütötte meg leginkább az eredményt?

Ezek most összeadódtak. Az iráni háború miatt emelkedett az olaj ára, a műanyagok alapanyaga pedig kőolaj, tehát a műanyagok is drágultak. Közben az erős forint sem kedvezett nekünk. Tavaly év elején még közel húsz százalékkal magasabban állt a forint a dollárral szemben, mint most, és erre még kaptunk Trumptól egy amerikai vámot is.

Ez mind rontotta az eredményünket. Terveztünk egy eredményességgel, ami végül alacsonyabb lett, ezért kell most átütemeznünk a kötvényeinket. Ilyen piaci környezetben nagyon sok vállalat veszteségbe fordul, mi még így is pozitív EBITDA-t tudunk tartani.

Az exportőrök általában azt mondják, elsősorban kiszámítható árfolyamot szeretnének. A Wellis hol látná szívesen a forintot az euróval és a dollárral szemben?

Szerintem amelyik exportra termelő vállalat azt mondja, hogy neki nem számít, hol van a forint, az nem mond igazat. Ha gyengébb a forint, az segít a Wellis-nek, és segít minden exportra termelő vállalatnak. Főleg a dollár lett brutálisan megütve. Amíg 2025 januárjában 400 forint körül volt, addig idén januárjában már 320 körül.

Azt gondolom, minden árfolyam mellett lehet működni, csak, amikor hirtelen erősödik ekkorát a forint, azt elszenvedi a vállalat. Hozzá kell igazítani sok mindent. A beszerzési árak is alkalmazkodnak, de a csőben lévő és a készleten álló alkatrészeket még a drágább euró- vagy dollárárfolyamon vettük meg.

Valamekkora áremelést mindig elbír a piac. Nem tíz százalékot, de ötöt biztosan. Hozzá lehet alakítani a működést a környezethez, hogy továbbra is nyereséget termeljünk, ez azonban egy adott év eredményességét le tudja ütni. Most ez történt velünk.

Czafik Zsolt (Fotó: Portfolio)

Térjünk vissza Ózdra. Olyan, mint ha a 14 milliárd forintos beruházással tartós Covid-hatásra fogadtak volna.

Utólag mindig tudja az ember, hol hibázott. Abban a pillanatban viszont az ózdi beruházás kiváló döntésnek nézett ki. A partnereink követelték az árut, hogy miért csak másfél-két évre tudunk szállítani. Amerikában gyakorlatilag bejutottunk az összes kereskedésbe, és minden abba az irányba mutatott, hogy ezt a beruházást meg kell lépni.

Nemcsak mi léptük meg. Van a világpiacon néhány nagy gyártó, kínai szereplők, és ők is bővítettek. Mexikóban a miénknél háromszor nagyobb gyárat építettek, robotokkal, automatizációval, ők nálunk jóval nehezebb helyzetbe hozták magukat, csak egy hetven éve működő gyártónak mások a lehetőségei.

Most nem vagyunk könnyű helyzetben, de továbbra is nagyon büszke vagyok az ózdi gyárra. Óriási dolgot raktunk le, gyakorlatilag autóipari körülmények között gyártunk jakuzzikat, automatizált üzemben, jó minőségben tudunk termelni.

Jelenleg hibának tűnhet, hogy ekkora értékű beruházásba vágtunk bele. Akkor viszont minden azt mutatta, hogy új igény nyílt ezekre a termékekre, és a piac nem áll meg. Biztosan el fog jönni az a pillanat, amikor tapsolni fogok, hogy ezt megléptük.

Mitől különleges ez a gyár? Egy vásárló mit érzékel abból, hogy ennyit költöttek a termelésre és a fejlesztésre?

Mi nem összeszerelő üzem vagyunk. A teljes fejlesztés nálunk van, és a termék nagyon sok alkotóelemét is magunk gyártjuk, az oldalburkolattól a szerkezeten és az akrilon át a talplemezig. Sok medencegyártó leveszi a polcról az alkatrészeket, és azokból összerak egy medencét. Mi magunk tervezzük az alkatrészeinket, ettől is vagyunk különlegesek.

Hatvankét levédett világszabadalmunk van. Eljutottunk oda, hogy már nemcsak a kínai, hanem az amerikai gyártók is rólunk másolják a termékeket. A fejlesztés továbbra is Dabason van, én is napi szinten részt veszek benne, hogy milyen új innovációkkal és termékekkel jelenjünk meg a világpiacon.

Három fő dolog számít. Energiahatékonyságban talán a legjobbak vagyunk a világon, dizájnban szerintem közel a legjobbak, masszázsélményben pedig messze a legjobbak. Az emberek azért vesznek ilyen medencét, hogy megmasszírozza őket. Abban egymillió százalék, hogy világelsők vagyunk.

Ózdon egy kivonuló nemzetközi multi elbocsátott dolgozóit vettük fel, itt Dabason tanítottuk be őket, és felépítettünk egy robotokkal, automatizációval teli gyárat. A kapacitás és a szakembergárda megvan. Most néhány éves konszolidációra van szükségünk, hogy újra folytatódhasson a sikertörténet.

Mennyire használják ki jelenleg a két üzemet?

Ózdon gyártjuk a masszázsmedencéket, Dabason pedig a swim spákat, vagyis az ellenáramoltatós úszómedencéket. Ózdon több mint 50 ezer darabos éves kapacitásunk van, ebből most körülbelül 15 ezer darabot értékesítünk. Dabason napi nyolc medencét tudnánk gyártani, ami évente nagyjából 1500–2000 darabot jelent. Jelenleg 600–800 darabot adunk el.

Ózdon ez harminc százalék körüli kihasználtság. Ha a kapacitás rendelkezésre áll, mi akadályozza a növekedést?

Jelenleg cash flow-negatívak vagyunk, ez nehezíti a helyzetünket. Hiába van igény a termékre, nem tudunk többet gyártani, ha a törlesztésekkel ilyen mértékben viszik el a pénzt a vállalatból. Ha ezen tudunk változtatni, szerintem újra elindulhatunk azon a növekedési pályán, amin 2010 és 2020 között, majd a Covid alatt voltunk. Azt látjuk, hogy a termékeinkre lenne igény, tudnánk növekedni.

Czafik Zsolt (Fotó: Portfolio)

A jelenlegi termeléshez képest mekkora a létszám, és milyen leépítésre készülnek?

Jelenleg több, mint 600 főt foglalkoztatunk, ennél nagyságrendileg 80-100 fővel leszünk kevesebben.

A termékünknek van szezonalitása, ezért majdnem minden évben hozzányúlunk a létszámhoz, télre valamennyire visszavesszük. Most emellett strukturális átalakítást is tervezünk, hogy hatékonyabb legyen a vállalat.

Voltunk már hasonló helyzetben. 2009-ben 170-ről 100 főre csökkentettük a létszámot, és átvészeltük azt az időszakot. A 2022-es csúcson 1700-an voltunk, utána 700 főre csökkentünk. Hasonló lépést 2024-ben is meg kellett tennünk, 2025-ben nem, most viszont megint hozzá kell igazítanunk a létszámot a szezonalitáshoz és a működéshez.

Ez fájdalmas, de szükségszerű lépés. Nagy teher a vállalatnak is, hogy ezt meg kell lépnie.

Mikor történnek meg az elbocsátások, és milyen feltételekkel távoznak az érintettek?

Ezen a héten kezdődnek meg az elbocsátások, amely során a törvényi előírásoknak megfelelően járunk el. Ez a mi esetünkben nem csoportos létszámleépítés.

Ezt a hitelezők kérték a megállapodás feltételeként?

Mi döntöttünk úgy, hogy elindítunk egy szerkezetátalakítást. Ez nem csődeljárás és nem csődvédelem, hanem a vállalat működését és a hiteleinket át szeretnénk strukturálni.

A szállítóinkkal és a vevőinkkel jó a kapcsolatunk, őket ez nem érinti. Ez a bankokat és minket érint, mert egy kedvezőbb visszafizetési ütemezést szeretnénk kialkudni. Volt olyan év az elmúlt három évben, amikor több mint 4 milliárd forintot fizettünk vissza. Ezt most nem bírja el a vállalat.

Pozitív működési eredményről beszél, de nincs elég pénz a törlesztésre. Pontosan milyen eredménymutatót ért ez alatt, és mennyi lehet az idei összeg?

Idén az első hat hónapban 1,1 milliárd forint EBITDA-t értünk el. Ezzel szemben idén már 2,1 milliárd forintot fizettünk ki a finanszírozóinknak, kamatokkal együtt. Ebben a biztosított hitelek és a biztosítatlan kötvények is benne vannak. Nem volt ekkora eredményességünk, és a kettő közötti különbség miatt kell most leülnünk a bankokkal.

Az elmúlt három évben 8,5 milliárd forint tőkét és hárommilliárd forint kamatot fizettünk vissza, vagyis összesen 11,5 milliárd forint ment el erre. Most annyit szeretnénk elérni, hogy ezt a tempót lassítsák.

Szeptember 30-án pontosan mekkora kötvénytörlesztést nem teljesítettek, és azóta rendeztek-e belőle valamennyit?

990 millió forintot, tehát közel egymilliárdot. Ezt azóta sem fizettük ki, ennek az átütemezése is része lesz a szerkezetátalakításnak.

Az augusztusi, korábban átütemezett részletet még rendben ki tudtuk fizetni. Idén kamatokkal együtt már visszament 2,1 milliárd forint a finanszírozókhoz, a szeptemberi részlet viszont már nem fért bele.

Mikor derült ki a vezetés számára, hogy a szeptemberi fizetés veszélybe kerülhet?

Júniusban már elkezdtünk tárgyalni a bankokkal. Akkor még mi sem tudtuk pontosan, hogyan alakul az év, az árfolyam viszont akkorát ütött az eredményességünkön, hogy folytatnunk kellett ezeket a tárgyalásokat.

Most már eléggé előrehaladott állapotban vagyunk., közel vagyunk a megállapodáshoz.

Czafik Zsolt (Fotó: Portfolio)

Az eredeti kötvénykibocsátás 9,9 milliárd forintos volt. Ebből mennyit jegyzett le az MNB, és hogyan nézett ki az eredeti visszafizetési ütemezés?

A pontos arányok közlésére nem vagyok felhatalmazva. A teljes kötvényből eddig egy részletet, nagyjából egymilliárd forintot fizettünk vissza, ez a teljes kibocsátás közel 10 százaléka.

Az eredeti ütemezés szerint évente nagyjából egymilliárdot fizetnénk, majd a futamidő végén, 2031-ben további 4 milliárdot kellene visszafizetnünk. Ezt szeretnénk most átütemezni.

Mekkora a teljes tartozás, és milyen törlesztési teherhez kell most alkalmazkodnia a cégnek?

A biztosított és a biztosítatlan hitelállományunk együtt 17 milliárd forint. A teljes állományt szeretnénk újratárgyalni, és olyan ütemezésben visszafizetni, hogy közben a vállalat működőképessége megmaradjon. Évente nagyjából 2,5–3 milliárd forintot kell fizetnünk, ami most sok.

Az látszik, hogy nagyságrendileg 2–2,5 milliárd forintos EBITDA-val tudunk működni. Az árainkat már hozzáigazítottuk a helyzethez, és a beszerzési árakban is volt korrekció, de ha a törlesztésünk gyakorlatilag elviszi ezt az összeget, akkor túl nagy kihívást jelenthet az időben történő törlesztés.

Mit kérnek pontosan? Újabb hitelt, fizetési haladékot vagy hosszabb futamidőt?

Nem új hitelre van szükségünk, hanem átütemezésre. Futamidőt hosszabbítanánk, és egy egészségesebb visszafizetést kérünk, vagyis hosszabb idő alatt alacsonyabb összegeket fizetnénk.

Az elmúlt három évben jelentős összeget törlesztettünk. Szeretnénk, ha erre tekintettel a bankok most rugalmasak lennének. Nekik is az az érdekük, hogy a vállalat működjön és határidőre fizesse a tartozását.

A bankoktól rugalmasságot kérnek. A tulajdonosok mennyivel járulnak hozzá a rendezéshez? Az ön budai ingatlanának eladása összefügg a Wellis helyzetével?

Összefügg. Amióta működik a vállalat, folyamatosan visszaforgattuk a pénzt, tehát nem arról van szó, hogy tulajdonosként nem tettünk vissza a cégbe.

Most is azon dolgozom, hogy értékesítsem az ingatlant, és az ebből származó pénzt visszaforgassam a vállalatba.

Ez egy 23 éves cég. Mindent elkövetünk azért, hogy áthidaljuk a mostani nehézségeket.

Az ingatlan korábban 3 milliárd forintért szerepelt a hirdetésekben. Mennyi most az ára, és van más értékesíthető vagyona?

Igyekszem a piaci viszonyokhoz közel értékesíteni. Más vagyonelem értékesítésében nem gondolkodom.

Már csak azért sem mindegy, önnél marad-e az ingatlan, mert jön a vagyonadó. Biztosan fáj olyan vagyonelemek után adózni, amik nem termelnek cash flow-t, mint a nagy értékű ingatlan, vagy a Wellis a mostani állapotában.

A vagyonadó elvével egyetértek, akinek több jutott, az vállaljon nagyobb társadalmi szolidaritást. A megvalósítás mostani tervezete több kérdést vet fel bennem is.

Az ózdi beruházásokhoz 3 milliárd, majd 625 millió forintos állami támogatást jelentettek be. Ezekből mennyit vettek ténylegesen igénybe?

A 625 millió forintos támogatást már nem vettük igénybe, mert közben kitört az orosz-ukrán háború. A 3 milliárdos támogatást igénybe vettük, és az ózdi beruházásra használtuk fel.

Maga a beruházás nagyságrendileg 14 milliárd forint volt. Ha nem lett volna, most nem lennénk ilyen nehéz helyzetben, de közben felépült egy olyan gyár és kapacitás, amire a mai napig büszke vagyok és ami garanciája lehet a további növekedésnek.

A létszámcsökkentés miatt sérülhetnek a támogatás feltételei? Felmerülhet visszafizetési kötelezettség?

Bértömegben állapodtunk meg, vagyis azt vállaltuk, hogy egy meghatározott időszakban mekkora összeget fordítunk bérekre. Ezt már teljesítettük. Volt, amikor Ózdon 800-900-an dolgoztunk. A mostani létszámcsökkentés ezt nem veszélyezteti.

Czafik Zsolt (Fotó: Portfolio)

A támogatások mellett Szijjártó Péter korábbi repülőútja is újra előkerült a hírekben. Hogyan használta a volt külügyminiszter a Wellis repülőgépét?

Volt a cégnek egy magánrepülőgépe, amit azóta már eladtunk. Bérbeadási célra vásároltuk, én is használtam néhányszor, de alapvetően bérbe volt adva.

Nem én üzemeltettem a bérbeadást, és nem is tudtam róla, hogy ki veszi igénybe ezt a szolgáltatást.

Volt összefüggés a repülőút, a személyes kapcsolat és az ózdi támogatás között?

Mi munkahelyeket teremtettünk, beruháztunk, és létrehoztunk valamit, amire szerintem Magyarország büszke lehet. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egy ilyen fejlesztéshez 35 százalékos támogatási lehetőség volt.

Ha valaki Magyarországon fejleszt, és egy olyan térségben ad munkát, ahonnan kivonult egy külföldi multi, az támogatást kaphat. De kapott a Mercedes, a BMW, a BYD és sok más hazai nagyvállalat is.

Szijjártó Pétert korábban nem ismertem. A minisztériumban találkoztam vele először, amikor kihirdették, hogy megkapjuk a támogatást. Személyes kapcsolatom nem volt vele.

Ráadásul mi már 2020-tól piacvezetők voltunk Európában, tehát az ózdi beruházás előtt is letettünk valamit az asztalra. Nem úgy történt, hogy megjelent az állami támogatás, és abból lett a Wellis. Felépítettünk egy óriási üzemet, hogy kiszolgáljuk a világpiacot, majd hirtelen eltűnt a kereslet egy része.

A kormányváltás óta tapasztaltak változást az állami intézmények vagy a finanszírozók hozzáállásában?

Korábban kaptunk támogatást, most nem kértünk és nem is kaptunk. Jelenleg az adósságunk átütemezését kérjük, ami többé-kevésbé meg fog valósulni.

Kértek kormányzati segítséget a mostani helyzet rendezéséhez?

Nem. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a kormányzatnak is fontos kellene legyen, hogy egy ilyen elmaradott régióban megmaradjanak a munkahelyek, és tovább tudjon működni egy magyar világcég.

Egy kezemen meg tudom számolni, hány olyan vállalat van Magyarországon, ami nem összeszerelő üzem, nem valakinek a bérgyártója, hanem saját termékkel ott van a világ első öt medencegyártója között.

A nagy gyártók Kínában és Mexikóban vannak. Sokan amerikai jakuzzinak gondolnak egy terméket, miközben már Mexikóban gyártják. Mi Kínával és Mexikóval versenyzünk Magyarországról. Szerintem egy ilyen gyárat a kormányzatnak is segíteni kellene, ha nehéz helyzetbe kerül.

Milyen segítséget várna?

Egy olyan vállalatot, aminek nem pluszhitelre van szüksége, hanem a meglévő hitelei átütemezésére, szerintem támogatni kellene ebben.

Új befektető bevonása is napirenden van? Akár az irányítás átadását is vállalnák?

Gondolkodunk befektető bevonásában, és jelenleg is vannak tárgyalásaink. Amikor megszületik a banki megállapodás, nagy valószínűséggel tőkét is be tudunk majd vonni.

Kisebbségi és többségi befektetőben is gondolkodunk, de nagyobb valószínűséggel kisebbségi tulajdonos érkezhet.

Czafik Zsolt (Fotó: Portfolio)

Hosszabb távon részvények tőzsdei bevezetése is szóba jöhet? Most a kötvény kereskedése van felfüggesztve.

Ez most nyilván nem a legalkalmasabb pillanat, de hosszú távon igen. Ha túl leszünk ezen a időszakon, a tőzsdei bevezetésen is gondolkodhatunk.

A Wellis-ről most sokan a pénzügyi nehézségek, a repülőgép vagy az ingatlaneladás kapcsán hallanak. Miért került korábban kevesebb figyelem arra, hogy magyar gyártóként hatvan–hetven országban vannak jelen?

Az értékesítésünk kilencven százaléka exportra megy, ezért elsősorban a külföldi piacokra figyeltünk. Közben Magyarországon gyártunk egy olyan terméket, amit a világ hatvan–hetven országában értékesítünk. Erre büszkék lehetünk, és ezt az elmúlt években nem domborítottuk ki eléggé.

A kötvényprogrammal kikerültünk a tőzsdére, és őszintén szólva nem gondoltam, hogy ezzel ennyire előtérbe kerülünk. Most a versenytársak is a pénzügyi helyzetünkkel érvelnek ellenünk, miközben a termékünk erősebb, innovatívabb, és ár-érték arányban is nagyon jó.

Biztos vagyok benne, hogy túl leszünk ezeken a nehézségeken, és akkor újra arról beszélhetünk, hogyan lett egy Magyarországon gyártó vállalatból nemzetközileg sikeres márka.

Mikor lehet a pozitív EBITDA mellett adózott eredményben is nyereséges a Wellis?

Azon dolgozunk, hogy minél előbb. Nagy volt az ózdi beruházás, és annak az értékcsökkenése benne van a cég eredményében. De óriási lehetőséget látok a vállalatban.

A wellness, a longevity, az, hogy az emberek relaxáljanak, foglalkozzanak magukkal, növekvő piac. Legyen szó szaunáról, masszázsmedencéről vagy más kapcsolódó termékről, ezekre világszerte és Európában is nőni fog az igény. Amint a Wellis megint elkezd jobban prosperálni, gyorsan vissza tudunk térni egy normál eredményszinthez.

Persze ez attól is függ, hogyan alakul a gazdaság. Európában stagnálás van, Amerikában recesszió, csak nem merik bevallani. Előbb-utóbb ebből ki kell jönnie a világnak.

Nyugat-Európában rengeteg megtakarításuk van az embereknek, most mégsem költenek. Ha lezárul az orosz-ukrán háború, megoldódik az iráni helyzet és olajválság, és elindul egy pozitívabb gondolkodás, akkor a gazdaság is növekedésnek indulhat. Abban a pillanatban a mi termékeinkre is hirtelen megnő az igény.

Mi az a konkrét fordulópont a következő hónapokban, ami után azt lehet mondani, hogy rendeződött a Wellis helyzete?

Fizetünk a szállítóinknak, szállítunk a vevőinknek. A bankokkal kell megállapodnunk, és azt gondolom, hogy ezt a következő néhány hónapban le fogjuk zárni velük.

A vállalat működik tovább, és tudom, hogy újra növekedési pályára áll. Az európai piac stagnálása mellett idén növekedtünk mennyiségben is és értékben is. Ebből is látható, hogy óriási potenciál van a cégben.

A létszámcsökkentés fájdalmas, de szükséges ahhoz, hogy a szezonhoz igazítsuk és költséghatékonyabbá tegyük a gyártást. Ha pedig túl vagyunk a finanszírozás rendezésén, szabadabb lesz a pálya, és a vállalat következő huszonöt évét tudjuk építeni.

Címlapkép: Czafik Zsolt (Fotó: Portfolio)

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