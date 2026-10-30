Milliók lakásügyébe nyúlt bele az Orbán-kormány, most a Tisza-kormányhoz fordultak a biztosítók, súlyos érdekek feszülnek egymásnak

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A jövőre már negyedik alkalommal esedékes márciusi lakásbiztosítási kampány intézményének a megszüntetését kérte a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) a Pénzügyminisztériumtól – értesült a Portfolio. Nem egységes a biztosítási szakma a kérdésben, a Magyar Nemzeti Bank viszont a biztosítottak érdekeire hivatkozva egyértelműen a kampány fenntartása mellett foglalt állást megkeresésünkre. Lássuk a pró és kontra érveket!

Mi az a lakásbiztosítási kampány?

A magyar háztartások négyötödének van lakásbiztosítása, ezzel jól állunk Európában. Annál több a probléma maguknak a biztosításoknak a tartalmával: sokszor elavultak, az ingatlanok alulbiztosítottak, a befizetett díjak harmadából lesz csak kárkifizetés, és túl magas a biztosítók piaci koncentrációja. Mindezek orvoslására több változtatást is hozott az Orbán-kormány három évvel ezelőtt a lakásbiztosítási piacon:

a szokásos éves biztosítási évforduló mellett 2024 óta minden év márciusában, egy teljes hónapig lehetőséget kapnak arra az ügyfelek, hogy költségmentesen felmondják a lakásbiztosításukat a rendes felmondás szabályai alapján; e lehetőségről február 15-éig értesíteni kell minden ügyfelet, és 2025 óta egységesen április 30-a a felmondás napja, a lakóingatlanra kötött lakásbiztosításokra évente legfeljebb 20%-os biztosításközvetítői javadalmazást fizethetnek a biztosítók (úgy tudjuk, korábban évi 23-24% környékén volt az átlag), jelzáloghitel felvételénél általában kötelező a lakásbiztosítás kötése a bank mint kedvezményezett megjelölésével, ilyenkor az MNB Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) kalkulátora alapján kell bemutatni a hitelfelvevőnek, hogy milyen lakásbiztosítások közül válogathat, a THM-plafon meghatározása során a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlan vagyonbiztosításának a díját is bele kell számítani a THM-be.

A márciusi kampány eredeti célkitűzése a koncentrált hazai piacon a verseny élénkítése, a biztosítási díjak növekedésének visszafogása, az ár-érték arány javítása, továbbá az elavult és alulbiztosított szerződések megújítása volt. Az MNB adatai alapján

2024-ben a szerződések 15,2%-át, 2025-ben a 12,1%-át, idén pedig a 9,3%-át mozgatta meg

a lakásbiztosítási kampány, és mindhárom alkalommal az ügyfelek csaknem fele kötött új lakásbiztosítást, a többiek átdolgoztatták, újrakötötték a meglévő szerződésüket.

Nagy a tét a biztosítók számára

A jegybanki adatok szerint a magyar biztosítók az elmúlt egy évben (2025 közepétől 2026 közepéig) 237 milliárd forint díjbevételt értek el a lakásbiztosítási piacon, ezzel a biztosítók teljes díjbevételének a 12%-át adta ez a piaci szegmens.

Nemcsak méretét, hanem jövedelmezőségét tekintve is kiemelt terület ez a biztosítók számára: befizetett díjaink egyharmadából lesz végül kárkifizetés: a lakásbiztosítások tavalyi 32%-os kárhányada még mindig jelentősen elmarad a teljes vagyon- és felelősségi piac 44%-os értékétől.

A MABISZ megszüntetné a kampányt

A Portfolio értesülése szerint a MABISZ azzal a kéréssel fordult október első felében a Pénzügyminisztériumhoz, hogy három alkalom után jövőre már ne legyen lakásbiztosítási kampány, vagyis helyezze hatályon kívül az erről szóló kormányrendeletet. Úgy tudjuk, 13 lakásbiztosítást kínáló piaci szereplőből 7 támogatta a kampány megszüntetését: a piacvesztéstől tartó nagyobbak jellemzően támogatják, a piacszerzésben reménykedő kisebbek jellemzően ellenzik a javaslatot. Megkeresésünkre a MABISZ úgy válaszolt, a sajtóértesülések forrását és a tagbiztosítói egyeztetések részleteit nem kommentálják, viszont küldtek nekünk egy szakmai anyagot, amely alapján körülhatárolhatóak a szakmai érveik. A szervezet anyagában úgy vélik,

a kampány bevezetésekor a lakásbiztosítási piac már eleve fejlett volt , és a magyar piac az EU-ban az ötödik legolcsóbb lakásbiztosításokat kínálta. A társasházbiztosítási albetéteket is figyelembe véve a hazai lakásbiztosítási penetráció 80–82% volt, a termékek jellemzően széles katasztrófakockázati fedezetet és újérték-biztosítást nyújtottak a MABISZ szerint.

, és a magyar piac az EU-ban az ötödik legolcsóbb lakásbiztosításokat kínálta. A társasházbiztosítási albetéteket is figyelembe véve a hazai lakásbiztosítási penetráció 80–82% volt, a termékek jellemzően széles katasztrófakockázati fedezetet és újérték-biztosítást nyújtottak a MABISZ szerint. Három év tapasztalata alapján nem nőtt érdemben a penetráció : a kampány hatására „megmozdult” szerződések száma az első évben még mintegy 500 ezer volt, 2026-ra viszont 307 ezerre csökkent, ami a teljes lakásbiztosítási állomány kb. 9,2%-a. Az év végi záró szerződésszámok alapján a kampány bevezetése óta mindössze 0,7% volt a növekedés.

: a kampány hatására „megmozdult” szerződések száma az első évben még mintegy 500 ezer volt, 2026-ra viszont 307 ezerre csökkent, ami a teljes lakásbiztosítási állomány kb. 9,2%-a. Az év végi záró szerződésszámok alapján a kampány bevezetése óta mindössze 0,7% volt a növekedés. A kampány nem rendezte át érdemben a piaci erőviszonyokat sem: a biztosítói szerződésszám-változások a 2023. év végi állományhoz képest csak +2,1% és –1,8% között mozogtak, a medián változás pedig mindössze 0,3% volt. Ez a MABISZ szerint nem bizonyít jelentős koncentrációcsökkenést vagy tartós piaci átrendeződést. (Erre a szempontra még visszatérünk).

sem: a biztosítói szerződésszám-változások a 2023. év végi állományhoz képest csak +2,1% és –1,8% között mozogtak, a medián változás pedig mindössze 0,3% volt. Ez a MABISZ szerint nem bizonyít jelentős koncentrációcsökkenést vagy tartós piaci átrendeződést. (Erre a szempontra még visszatérünk). Szerintük egyre inkább az árkedvezményeket kereső újrakötések dominálnak : 2026-ban a kampányban felmondott szerződések 37,7%-a mindössze 1–3 éves szerződés volt. Ez arra utal, hogy nő az évente újrakötő, elsősorban díjcsökkentést kereső ügyfelek aránya, nem pedig a fedezeti szint javítása történik. (Erre is visszatérünk).

: 2026-ban a kampányban felmondott szerződések 37,7%-a mindössze 1–3 éves szerződés volt. Ez arra utal, hogy nő az évente újrakötő, elsősorban díjcsökkentést kereső ügyfelek aránya, nem pedig a fedezeti szint javítása történik. (Erre is visszatérünk). A MABISZ szerint a kampány torzítja az évfordulók eloszlását és működési terhet okoz : az állomány egyre nagyobb része válik áprilisi évfordulóssá, ezért a normál éves ügyfélaktivitás egy rövid, kampányszerű időszakra koncentrálódik. Ez szezonális kapacitásigényt, gyorsabb és kevésbé átgondolt ügyféldöntéseket, valamint piaci sérülékenységet okozhat.

: az állomány egyre nagyobb része válik áprilisi évfordulóssá, ezért a normál éves ügyfélaktivitás egy rövid, kampányszerű időszakra koncentrálódik. Ez szezonális kapacitásigényt, gyorsabb és kevésbé átgondolt ügyféldöntéseket, valamint piaci sérülékenységet okozhat. Úgy vélik, az árverseny a fedezetek rovására mehet: a kampányidőszakban az ár lett a legkönnyebben összehasonlítható tényező, miközben a fedezetek, limitek, kizárások, önrészek és szolgáltatások háttérbe szorultak. A MABISZ szerint ez különösen problémás, mert a lakásbiztosítás nem olyan egységes termék, mint a kgfb: az olcsóbb, limitált fedezetű ajánlatok alulfedezettséget okozhatnak, vagyis egy újfajta „protection gap” kialakulásának kockázatát is növelik: lehet biztosításunk anélkül, hogy megfelelően biztosítva lennénk.

A MABISZ ezért az az „egész éves, folyamatosan működő, minőség- és fedezetorientált” piaci modellhez való visszatérést javasolja.

Az MNB inkább megtartaná

Megkérdeztük az MNB-t, egyetért-e a MABISZ Pénzügyminisztériumnak megküldött javaslatával. Azt írták, ha történt ilyen megkeresés, annak felvetéseiről az előterjesztő tud felelősen nyilatkozni, ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank (MNB) folyamatosan egyeztet biztosításszakmai kérdésekről a MABISZ-szal, ennek kereteit a felek közti együttműködési megállapodás is részletesen, a piac stabil és biztonságos működését támogatva szabályozza. Az MNB ennek megfelelően minden szabályozási lépésének megtétele előtt széleskörű konzultációt tart a biztosítási piac szereplőivel, érdekképviseleteivel, illetve a jogszabályalkotó intézményekkel. E tárgyban még nem történt egyeztetés, de a továbbiakban nyitottak a kérdés több szempontú átbeszélésére.

A lakásbiztosítási kampány számos előnyét tapasztalják, ezeket például az elmúlt két negyedévi MNB Lakásbiztosítási-indexben is publikálták.

A kampány versenyélénkülést és az ügyfélérték javulását hozta, számos indok szól annak további fenntartása mellett

- fogalmaztak válaszukban.

A jegybank értékelése szerint három sikeres kampány zajlott le, amelyek révén többszázezer szerződés újult meg, ezáltal csökkent az alulbiztosítottság, javult az ár-érték arány, és mindezeknek köszönhetően a vezető biztosítók korábbi magas piaci koncentrációja is mérséklődött. A lakásbiztosítások – a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításnak köszönhetően is – széles körben összehasonlíthatóvá, átláthatóbbá váltak, és teret nyer az online értékesítés. Fontos elem, hogy a kampány kommunikációja kapcsán a biztosítás egyre inkább pozitív témává válik a közbeszédben, ami javítja a biztosítási piac megítélését és erősíti a társadalom pénzügyi tudatosságát is – tették hozzá.

Gyűjtésünk alapján az MNB válaszában említett számszerű kampányelőnyöket az alábbi adatok látszanak alátámasztani:

Nőtt a biztosítottság és az ügyfélérték: 2023 utolsó negyedévében, vagyis az első kampány előtt 56 ezer forint volt a teljeskörű lakásbiztosítások átlagdíja 49,8 milliós átlagos biztosítási összeg mellett, ami akkor 429 ezer forintos négyzetméterenkénti biztosított értéket jelentett, ez 2026 második negyedévére 64 ezer forintra nőtt 74,5 milliós biztosítási összeggel, ami ma 592 ezer forint biztosított értéket jelent.

REÁLÉRTÉKEN EZ MINTEGY 25%-KKAL NÖVEKVŐ NÉGYZETMÉTERENKÉNTI BIZTOSÍTOTTSÁG-NÖVEKEDÉST JELENT A REÁLDÍJAK 5% ALATTI NÖVEKEDÉSE MELLETT,

még ha a kárhányad az elmúlt években, mint láttuk, nem is emelkedett ettől számottevően, köszönhetően annak, hogy a legnagyobb kárkifizetéseket okozó viharkárok száma összességében nem volt kimagasló az elmúlt években.

A legutóbbi egy évben is látszik még az értéknövekedés : 2026 második negyedévében az egy évvel korábbihoz képest 9,7%-kal volt magasabb országosan az ingatlanok biztosítási összege, miközben az éves díj 0,6%-kal csökkent (ez utóbbiban ugyanakkor az Orbán-kormány nyomására bevezetett, június 30-án véget ért) „önkéntes” biztosítói díjkorlátozásnak is szerepe volt. A 70 milliós forintos rögzített biztosítási összeg melletti 6,3%-kal csökkent a díj egy év alatt.

: 2026 második negyedévében az egy évvel korábbihoz képest 9,7%-kal volt magasabb országosan az ingatlanok biztosítási összege, miközben az éves díj 0,6%-kal csökkent (ez utóbbiban ugyanakkor az Orbán-kormány nyomására bevezetett, június 30-án véget ért) „önkéntes” biztosítói díjkorlátozásnak is szerepe volt. A 70 milliós forintos rögzített biztosítási összeg melletti 6,3%-kal csökkent a díj egy év alatt. Élénkült a fogyasztókért folytatott verseny : a díjak nagyon mérsékelt emelkedése és időszakos csökkenése mellett ezt az is mutatja, hogy az MNB adatai szerint a kampányokat megelőzően a TOP 5 szereplő részesedése éveken keresztül 87–88% körül stagnált. A kampányok (és a 2024-től bevezetett, egyéni lakás- és hitelfedezeti biztosítások záró állománydíjára épülő pontosabb elszámolás) hatására ez az arány 2024-re 85% közelébe, 2025-re pedig 84–85%-ra mérséklődött (a MABISZ, mint láttuk, az egyes biztosítók piacirészesedés-változását hangsúlyozta adataiban, ezek azonban piaci szinten összeadódnak, eltérő megvilágítás alá helyezve a kérdést).

: a díjak nagyon mérsékelt emelkedése és időszakos csökkenése mellett ezt az is mutatja, hogy az MNB adatai szerint a kampányokat megelőzően a TOP 5 szereplő részesedése éveken keresztül 87–88% körül stagnált. A kampányok (és a 2024-től bevezetett, egyéni lakás- és hitelfedezeti biztosítások záró állománydíjára épülő pontosabb elszámolás) hatására ez az arány 2024-re 85% közelébe, 2025-re pedig 84–85%-ra mérséklődött (a MABISZ, mint láttuk, az egyes biztosítók piacirészesedés-változását hangsúlyozta adataiban, ezek azonban piaci szinten összeadódnak, eltérő megvilágítás alá helyezve a kérdést). A díj csak az ügyfelek kisebb része számára elsődleges: Átlagosan 3,6 százalékkal emelkedett a lakásbiztosítások átlagdíja a harmadik negyedévben azt követően, hogy június 30-án lejárt a magyarországi biztosítók önkéntes kötelezettségvállalása a lakásbiztosítási alapdíjak befagyasztására – közölte nemrég saját adataira hivatkozva az insura.hu. Az alkuszcég harmadik negyedéves adatai szerint az ügyfeleknek

csupán 33 százaléka választja a kalkulációs listán szereplő legolcsóbb ajánlatot,

ami arra utal, hogy a többség inkább magasabb díj mellett a nagyobb fedezettel bíró biztosítást köti meg.

Mi lenne kampány nélkül?

Megkérdeztük Rácz István független biztosítási tanácsadót, a Biztosítási Elemző Központ vezető elemzőjét is, aki az utóbbi években rendszeresen foglalkozott elemzéseiben a lakásbiztosítási kampány témájával. A szakember a MABISZ és az MNB álláspontjai közül az MNB - verseny további fenntartását támogató - álláspontját tartja megalapozottabbnak és a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási kampányokkal kapcsolatos párhuzamra hívja fel a figyelmet.

Rácz István Biztosítási Elemző Központ, vezető elemző Rácz István magasépítő, biztosítási tanácsadó. 2000-től a Wallis Csoport ipari- és gépjármű biztosításokkal foglalkozó alkuszcégének a vezetője. A 2003-tól a biztositas.HU márkanév alatt működő online … Tovább

Látható szerinte, hogy a 2003-2011-ig tartó „novemberi kötelező gépjárműbiztosítási kampányok” biztosítói lobbi eredményeként történt 2010-es megszüntetése óta a biztosítók közti kgfb-verseny jelentősen visszaesett, a biztosítási díjak pedig folyamatosan és dinamikusan emelkedtek. A személygépjárművek esetében például a kötelező biztosítások díjai, a 2010-es 16-17 ezer forintos átlagról mára elérték és meghaladták az éves 55 ezer forintos átlagot. Úgy véli,

a kötelező biztosítások példája jól mutatja, hogy kampány nélkül jelentősen csökken a piaci verseny, ÉS UGYANAZÉRT TÖBBET KELL FIZEtniük AZ ÁLLAMPOLGÁROKnak.

A szakember szerint a lakásbiztosítások esetében a 2024-ben elindult márciusi kampány megszüntetése semmiképp sem lehet fogyasztói érdek, ráadásul egy ilyen intézkedésnek a díjak emelkedésén keresztül inflációt gerjesztő hatása is lenne. Az is látszik, hogy az MNB által kikényszerített versenynek köszönhetően a piaci koncentráció csökkenése is jól láthatóan elindult.

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