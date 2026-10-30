13°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Mindenki az AI-részvényeket figyeli, pedig máshol lehet most a jó befektetési lehetőség az elemző szerint
Üzlet

Mindenki az AI-részvényeket figyeli, pedig máshol lehet most a jó befektetési lehetőség az elemző szerint

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A részvények helyett jelenleg a technológiai óriásvállalatok kötvényeiben rejlik a jobb befektetési lehetőség – véli a Bank of America vezető befektetési stratégája. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése miatt hatalmas adósságállomány halmozódik a szektorban, a befektetői aggodalmak pedig jelentősen felhajtották a kötvényhozamokat, miközben az érintett vállalatok részvényei komoly veszteségeket szenvedtek el a tőzsdén - írja a CNBC.

A nagy felhőszolgáltatók

idén eddig mintegy 271 milliárd dollárnyi forrást vontak be kötvény- és részvénykibocsátásokon keresztül a fejlesztések finanszírozására.

A fokozódó eladósodottság miatt a kötvényárfolyamok csökkentek, így a hozamok megugrottak, jelenleg még a befektetésre ajánlott kategóriába tartozó technológiai óriások papírjai is 6–8 százalékos hozamot kínálnak.

A Bank of America szakértője elemzésében csiszolatlan gyémántoknak nevezte a szektor kötvényeit, amelyeket jelenleg kifejezetten vételre ajánl. A részvénypiaccal kapcsolatban már egy ideje óvatos álláspontot képviselő stratéga úgy látja, hogy a mesterséges intelligenciához köthető kötvények részvényekkel szembeni alulteljesítése véget ért, a jelenlegi hozamszintek pedig rendkívül vonzóak a hét legnagyobb technológiai vállalat, a Magnificent Seven esetében.

Még több Üzlet

Csúnya esés az amerikai tőzsdéken, közel 30 százalékot zuhant az Intel

Ilyen sem történt több mint tíz éve: több pénzt égetnek el az amerikai techóriások, mint amennyit megtermelnek

Veszteségből nyereségbe fordult az UBM Holding

A technológiai részvények árfolyama a héten meredeken zuhant a legfrissebb negyedéves gyorsjelentések hatására, mivel több vállalat is a vártnál jóval nagyobb negatív szabad cash flow-ról számolt be a csillagászati összegeket felemésztő tőkeberuházások miatt. Az Amazon például fenntartotta a 220 milliárd dolláros beruházási előrejelzését, miközben az elmúlt tizenkét hónapban 42,4 milliárd dolláros tőkekiáramlást könyvelt el. Az Alphabet eközben 9,07 milliárd dolláros negatív szabad cash flow-t jelentett, az idei teljes évre vonatkozó beruházási költségeit pedig 195 és 205 milliárd dollár közé várja. A finanszírozási igények fedezésére most már a Microsoft is a kötvénypiacra lép, és 25 milliárd dollár értékű új kibocsátást jelentett be a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseire. Ezzel szemben az Instagramot és a WhatsAppot is birtokló Meta Platforms a részvénypiachoz fordult a következő finanszírozási körben, és a múlt héten közölte, hogy összesen 95 milliárd dollárnyi tőkét kíván bevonni új részvények értékesítésével.

A Bank of America szakértője szerint a Meta lépése azt jelzi, hogy a vállalatok elkezdték komolyan venni a kötvénybefektetők érdekeit. A megnövekedett részvénykibocsátások ugyanakkor kedvezőtlenül érintik a nagy felhőszolgáltatók meglévő részvényeseit, ugyanis ez a folyamat egyértelműen lezárja a nagyszabású részvény-visszavásárlások korszakát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Megszólalt az ellenzéki vezető: összeomlott Netanjahu tábora, győzött az ellenzék Izraelben
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Csúnya esés az amerikai tőzsdéken, közel 30 százalékot zuhant az Intel
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility