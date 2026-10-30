Mindenki az AI-részvényeket figyeli, pedig máshol lehet most a jó befektetési lehetőség az elemző szerint

A nagy felhőszolgáltatók

idén eddig mintegy 271 milliárd dollárnyi forrást vontak be kötvény- és részvénykibocsátásokon keresztül a fejlesztések finanszírozására.

A fokozódó eladósodottság miatt a kötvényárfolyamok csökkentek, így a hozamok megugrottak, jelenleg még a befektetésre ajánlott kategóriába tartozó technológiai óriások papírjai is 6–8 százalékos hozamot kínálnak.

A Bank of America szakértője elemzésében csiszolatlan gyémántoknak nevezte a szektor kötvényeit, amelyeket jelenleg kifejezetten vételre ajánl. A részvénypiaccal kapcsolatban már egy ideje óvatos álláspontot képviselő stratéga úgy látja, hogy a mesterséges intelligenciához köthető kötvények részvényekkel szembeni alulteljesítése véget ért, a jelenlegi hozamszintek pedig rendkívül vonzóak a hét legnagyobb technológiai vállalat, a Magnificent Seven esetében.

A technológiai részvények árfolyama a héten meredeken zuhant a legfrissebb negyedéves gyorsjelentések hatására, mivel több vállalat is a vártnál jóval nagyobb negatív szabad cash flow-ról számolt be a csillagászati összegeket felemésztő tőkeberuházások miatt. Az Amazon például fenntartotta a 220 milliárd dolláros beruházási előrejelzését, miközben az elmúlt tizenkét hónapban 42,4 milliárd dolláros tőkekiáramlást könyvelt el. Az Alphabet eközben 9,07 milliárd dolláros negatív szabad cash flow-t jelentett, az idei teljes évre vonatkozó beruházási költségeit pedig 195 és 205 milliárd dollár közé várja. A finanszírozási igények fedezésére most már a Microsoft is a kötvénypiacra lép, és 25 milliárd dollár értékű új kibocsátást jelentett be a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztéseire. Ezzel szemben az Instagramot és a WhatsAppot is birtokló Meta Platforms a részvénypiachoz fordult a következő finanszírozási körben, és a múlt héten közölte, hogy összesen 95 milliárd dollárnyi tőkét kíván bevonni új részvények értékesítésével.

A Bank of America szakértője szerint a Meta lépése azt jelzi, hogy a vállalatok elkezdték komolyan venni a kötvénybefektetők érdekeit. A megnövekedett részvénykibocsátások ugyanakkor kedvezőtlenül érintik a nagy felhőszolgáltatók meglévő részvényeseit, ugyanis ez a folyamat egyértelműen lezárja a nagyszabású részvény-visszavásárlások korszakát.

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