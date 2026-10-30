Nagyot esett az Amazon, az AI-beruházások elviszik a készpénzt

Az AWS közel öt éve nem nőtt ilyen gyorsan, az Amazon üzemi eredményhányada pedig rekordot döntött. A befektetőket mégis a romló készpénztermelés és a visszafogott ünnepi előrejelzés foglalkoztatja, a társaság ugyanis jövőre is tovább növelné beruházásait.

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Az Amazon harmadik negyedéves bevétele 12 százalékkal, 201,9 milliárd dollárra nőtt, kissé elmaradva a 202,1 milliárd dolláros elemzői várakozástól. A részvényenkénti profit 1,89 dollár lett a várt 1,96 dollár helyett.

Az üzemi eredmény ugyanakkor 61 százalékkal, 28,1 milliárd dollárra emelkedett, az üzemi marzs pedig 13,9 százalékkal történelmi csúcsot ért el. A nettó profit 21,2 milliárdról 20,7 milliárd dollárra csökkent, amiben fontos szerepet játszott, hogy az egy évvel korábbi eredményt az Anthropic-befektetésen elszámolt 9,5 milliárd dolláros, adózás előtti nyereség növelte.

A felhőüzletág, az AWS bevétele 39,3 százalékkal, 46 milliárd dollárra nőtt, meghaladva a 45,61 milliárd dolláros konszenzust.

Ez közel öt éve a leggyorsabb növekedés.

A hirdetési bevétel viszont csak 12 százalékkal, 19,6 milliárd dollárra emelkedett a várt 18 százalékos bővülés helyett. A vezetés ezt részben a Prime Day korábbi időzítésével magyarázta, az akció ugyanis idén a legtöbb nagy piacon a második negyedévre került.

Az elmúlt tizenkét hónap szabad cash flow-ja mínusz 42,4 milliárd dollár lett, szemben az egy évvel korábbi plusz 14,8 milliárddal. A működési cash flow közben 29 százalékkal, 168,3 milliárd dollárra nőtt, a főként AI-fejlesztésekhez kapcsolódó beruházások azonban ennél is több pénzt igényeltek. Az Amazon fenntartotta az idei, mintegy 220 milliárd dolláros beruházási tervét,

Andy Jassy vezérigazgató pedig jövőre jelentősen nagyobb kiadást helyezett kilátásba.

A negyedik negyedévre 240–247 milliárd dolláros bevételt vár a társaság. A sáv közepe 243,5 milliárd dollár, valamivel alacsonyabb a 244,51 milliárdos elemzői konszenzusnál. Az üzemi eredmény 28,5–33,5 milliárd dollár lehet, szemben az egy évvel korábbi 25 milliárddal.

A gyorsjelentést követően az Amazon árfolyama mintegy 7 százalékot esett a csütörtöki zárás utáni kereskedésben. A befektetőket elsősorban a beruházások miatt romló szabad cash flow és a jövőre tervezett újabb kiadásnövelés aggasztotta. A vártnál gyengébb hirdetési bevétel és a visszafogott ünnepi előrejelzés mellett az AWS erős növekedése sem volt elég a kedvező piaci fogadtatáshoz.

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