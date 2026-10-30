Radikális újításra készül a Spotify: egy új fizetős AI-funkcióval írathatjuk át a zenéinket

A vállalat tervei szerint
az új funkció 2027 első negyedévében válhat elérhetővé, a hivatalos bemutatót pedig a februári Grammy-díjátadó környékére időzíthetik.
A belső tervek szerint az alap-előfizetésen felül havi 4-5 dolláros (mintegy 1500-1800 forintos) felárat kérnének a szolgáltatásért, bár a pontos árazást és az indulás dátumát még nem véglegesítették. A fejlesztés révén a fizetős felhasználók mesterséges intelligencia segítségével alakíthatnák át a népszerű dalokat. Egy népzenei szerzeményből például elektronikus tánczenét faraghatnak, vagy elérhetik, hogy egy adott szám úgy szólaljon meg, mintha egy másik előadó énekelné.
A szolgáltatás bevezetéséhez elengedhetetlenek a megfelelő licencszerződések. A Spotify már sikeresen megállapodott a világ legnagyobb lemezkiadójának számító Universal Music Grouppal, a független kiadókat tömörítő Merlinnel, valamint a francia Believe-vel, de a Sony Music és a Warner Music képviselőivel még zajlanak a tárgyalások. Fontos kitétel, hogy a kiadói alkuk ellenére az előadók szabadon dönthetnek majd arról, hogy engedélyezik-e dalaik felhasználását.
A Spotify és a Universal jelenleg is egyeztet a zenészekkel, ám a visszajelzések szerint a mai szupersztárokat jóval nehezebb meggyőzni, mint a régebbi, már befutott előadókat. A Universalhoz tartozó Olivia Rodrigo például a hónapban adott egyik interjújában határozottan elzárkózott attól, hogy mesterséges intelligenciát használjanak a zenéjéhez.
A Spotify májusban bejelentett fejlesztése jelentősen eltér az olyan, szöveges utasításokból teljesen új zenéket generáló programoktól, mint amilyen a Suno. A streamingóriás megoldása kizárólag a programhoz csatlakozó művészek már létező dalainak átalakítását teszi lehetővé. A tervek szerint a rajongói remixek után járó jogdíjak visszakerülnek az eredeti előadókhoz, a kész művek pedig a lejátszási listákra is felkerülhetnek. Az így elért hallgatottság ráadásul beleszámít majd az eredeti dalok slágerlistás helyezéseibe is.
Gustav Söderström, a Spotify társ-vezérigazgatója egy szeptemberi befektetői konferencián kifejtette, hogy a nyolcvanas és kilencvenes évek előadóinak kifejezetten megéri csatlakozni a rendszerhez. Míg korábban abban kellett bízniuk, hogy egy másik zenész feldolgozza a dalaikat a többletbevételért, addig az új funkcióval maguk a rajongók készíthetnek remixeket, ami közvetlenül növeli az eredeti szerzők részesedését a streamingbevételekből.
Az új szolgáltatás szervesen illeszkedik a Spotify azon stratégiájába, hogy több bevételt termeljen a meglévő felhasználói bázisából, és fenntartsa a 2030-ig kitűzött, évi 15 százalék körüli növekedési ütemet. A vállalat ennek érdekében a legelkötelezettebb rajongóknak szóló csomagokat fejleszt, amelyek elővásárlási jogot biztosítanak a koncertjegyekre, vagy bővített hozzáférést nyújtanak a hangoskönyvekhez. Ian Moore, a Bernstein elemzője úgy becsüli, hogy 2028 végére az egyesült államokbeli Spotify-előfizetők 7-8 százaléka fizethet elő a mesterséges intelligencián alapuló kiegészítőre, ami nagyban hozzájárulhat a cég pénzügyi céljainak eléréséhez.
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