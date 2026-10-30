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Több jó hírt is közölt a Richter amerikai partnere
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Több jó hírt is közölt a Richter amerikai partnere

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Megemelte egész éves profitvárakozását az AbbVie, miután a harmadik negyedéves eredményei meghaladták az elemzői várakozásokat A gyógyszeripari vállalat sikereit elsősorban az újabb immunológiai készítmények, valamint a neurológiai portfólió erős értékesítése hajtotta, amelyek ellensúlyozni tudták az egykori csúcstermék, a Humira forgalmának visszaesését. A vállalat részvényei kismértékben emelkednek a nyitást követően az amerikai tőzsdén.

A harmadik negyedévben a vállalat 17,4 milliárd dolláros árbevételt és 3,82 dolláros tisztított egy részvényre jutó nyereséget (EPS) ért el, amivel mindkét soron felülmúlta az elemzői várakozásokat.

Az erős számok hatására a menedzsment részvényenként 13,95 és 13,99 dollár közötti sávra módosította az idei évre vonatkozó tisztított eredmény-előrejelzését a korábban várt 13,76–13,96 dollárról. Ez a prognózis már tartalmaz egy 69 centes negatív hatást is, amely az év első három negyedévében elszámolt, akvizíciókhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési és mérföldkő-kifizetésekből fakad.

A bevételek alakulásában kulcsszerepet játszott a Skyrizi és a Rinvoq által húzott immunológiai üzletág. Ezek a készítmények sikeresen pótolják az ízületi gyulladások kezelésére szolgáló Humira kieső forgalmát, amely még 2023-ban veszítette el amerikai szabadalmi védettségét. A bőr- és gyomor-bélrendszeri betegségekre felírt Skyrizi értékesítése 22,7 százalékkal, 5,78 milliárd dollárra ugrott a negyedévben, kissé meghaladva az 5,75 milliárd dolláros elemzői konszenzust. Eközben a különféle gyulladásos kórképek kezelésére használt Rinvoq 2,71 milliárd dolláros bevételt termelt, pontosan hozva a piaci várakozásokat.

A vártnál jobb negyedéves teljesítményhez a neurológiai portfólió is nagyban hozzájárult. Ennek a szegmensnek a bevétele 19 százalékkal, 3,39 milliárd dollárra bővült, elsősorban a terápiás célú Botox, valamint a Vraylar antipszichotikum iránti élénk keresletnek köszönhetően, utóbbi a Richter hatóanyaga, amelyet az AbbVie forgalmaz az Egyesült Államokban. Csak

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a Vraylar bevételei 1,068 milliárd dollárt tettek ki a negyedévben, ami 14,3 százalékos emelkedést jelent év/év alapon.

Geoffrey Meacham, a Citi elemzője szerint a várakozások felülmúlásának mértéke szerénynek számít a szektor többi szereplőjéhez képest, az RBC Capital Markets szakértői pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy a Skyrizi és a Rinvoq piaci felülteljesítésének üteme lassulni kezdett.

Az AbbVie számait mindenesetre pozitívan fogadták a befektetők, 1,8 százalékos pluszban áll az árfolyam a nyitást követő percekben.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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