Új igazgatósági tag a 4iG-nál

Grandio Blog Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora? Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a

ChikansPlanet Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot? Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik

Bankmonitor Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f

Holdblog A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday) Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,

RSM Blog Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs

Holdblog Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony