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Új igazgatósági tag a 4iG-nál
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Új igazgatósági tag a 4iG-nál

Portfolio
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Rendkívüli közgyűlést tartott ma a 4iG, amelyen új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagot szavaztak meg a részvényesek.

A közgyűlés elfogadta a társaság felügyelőbizottsági tagja, Pafféri Zoltán Lajos lemondását, helyette a felügyelőbizottsági tagnak választotta határozatlan időtartamra Kunosi Andrást.

A részvényesek elfogadták Blénessy László lemondását is, és új igazgatósági tagnak megválasztották a felügyelőbizottságból kikerülő Pafféri Zoltán Lajost, határozatlan időtartamra.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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