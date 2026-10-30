Valóságos mészárlás volt az amerikai tőzsdén: nagyot esett a Nasdaq

Eséssel indult a pénteki kereskedés az amerikai tőzsdéken. A Dow Jones 0,3 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 1,2 százalékot veszített értékéből, míg a Nasdaq már 2,4 százalékos mínuszban jár.

A technológiai szektort újabb gyorsjelentések helyezték nyomás alá. Az Amazon számai tovább erősítették az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat, miután a vállalat jelentős készpénzkiáramlásról számolt be, miközben a beruházási kiadások további emelkedését jelezte. Az Intelnél a gyenge PC-piac, a gyártási nehézségek és a csalódást keltő kilátások váltottak ki eladásokat. Az Amazon már 4,5 százalékot, az Intel 29 százalékot zuhant.

Az Alphabet tegnapi zuhanása után így újabb nagyvállalatok jelentései táplálják a félelmet, hogy az AI-infrastruktúra kiépítése egyelőre túl sok pénzt emészt fel a várható megtérüléshez képest. A feszültséget jelzi, hogy a VIX volatilitási index közel 9 százalékkal, 18,7 pontig emelkedett.