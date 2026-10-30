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Valóságos mészárlás volt az amerikai tőzsdén: nagyot esett a Nasdaq
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Valóságos mészárlás volt az amerikai tőzsdén: nagyot esett a Nasdaq

Portfolio
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Az Alphabet után az Amazon és az Intel gyorsjelentése is eladási hullámot váltott ki, tovább erősítve az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat. A tech szektort ért eladási hullám nyomán estek az ázsiai tőzsdék, Európában is rossz volt a hangulat, és amerikai piacok is nyomás alatt voltak, különösen a Nasdaq index. A kriptopiacon is újabb izgalmak vannak, soha nem látott hackertámadás érte a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét, melynek hatására jelentős mínuszba került a fontosabb kriptoeszközök árfolyama.
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Váratlan fordulat: újra az Apple lett a világ legértékesebb vállalata

Újra az Apple lett a világ legértékesebb vállalata, miután pénteken megelőzte az Nvidiát. A piaci fordulat hátterében az áll, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos elszabaduló költekezések miatt a befektetők egyre óvatosabbak, és inkább a biztonságosabbnak ítélt iPhone-gyártó részvényei felé fordultak - írja a Bloomberg.

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Váratlan fordulat: újra az Apple lett a világ legértékesebb vállalata
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Június óta nem esett ekkorát a Nasdaq

Zárásra kissé visszajöttek a vezető amerikai indexek, de így is masszív mínuszban zártak az előző záróértékhez képest. A Nasdaq Composite 2,9 százalékot esett, ami június óta a legnagyobb napi csökkenés. A Nasdaq 100 3,5 százalékot veszített értékéből, míg az S&P 500 1,8 százalékot, a Dow 1,1 százalékot csökkent.

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Ez itt már bizony korrekció a Nasdaq 100 indexnél

Kijózanító pofonként érte a Wall Streetet a technológiai részvények súlyos eladási hulláma, amely felerősítette azokat a félelmeket, hogy a részvénypiaci szárnyalást eddig hajtó mesterségesintelligencia-láz túlfűtötté vált. A kiábrándító vállalati gyorsjelentések nyomán a Nasdaq 100 index több mint 4 százalékot zuhant ma, és ezzel technikailag korrekcióba fordult - írja a Bloomberg.

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Ez itt már bizony korrekció a Nasdaq 100 indexnél
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Lejtmenetben az arany és az ezüst is

Esnek a nemesfémek is a mai kereskedésben, az arany 3,5 százalékot, az ezüst 6,5 százalékot veszített értékéből.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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A legnagyobb techcégek mind esnek

A legnagyobb technológiai vállalatok mind esnek:

  • az Nvidia -5,7%
  • az Alphabet -2,2%
  • a Microsoft -2%
  • a Meta -1,9%
  • az Amazon -2,5%
  • az Apple -1,7%-nál tart.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Nincs megállás

A Nasdaq 100 4,3 százalékos esésnél tart, míg a Nasdaq Composite 3,7 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Dow 1,4 százalékkal, az S&P 500 pedig 2,4 százalékkal került lejjebb.

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Tovább esnek az amerikai tőzsdék

Nincs megállás, tovább szakadnak az amerikai tőzsdék, a Nasdaq már 3,4 százalékos mínusznál jár. A Dow 1,2 százalékot, az S&P 500 2,1 százalékot esett.

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Elfogyott a türelem a techóriásokkal szemben: új kedvencet találtak a befektetők

A korábban unalmasnak tartott egészségügyi ágazat lett 2026 legnagyobb sztárja a tőzsdén, miután a mesterséges intelligenciával kapcsolatos várakozásokból kiábrándult technológiai befektetők biztonságos menedéket kerestek a tőkéjüknek. A gyógyszergyártók, az egészségbiztosítók és a laboratóriumi diagnosztikai cégek részvényei nemcsak a szektorrotációból profitálnak, hanem a vártnál jóval erősebb pénzügyi eredményeiknek köszönhetően is sorra döntik a csúcsokat - írja a Marketwatch.

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Elfogyott a türelem a techóriásokkal szemben: új kedvencet találtak a befektetők
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Történelmi zuhanás - Meddig eshet az Intel?

Több mint 30 százalékos mínuszban is jártak már az Intel részvényei, miután a cég negyedik negyedéves előrejelzése nagy csalódást okozott a befektetőknek. A mostani esés a vállalat több mint 55 éves tőzsdei történetében is rendkívüli, a technikai kép pedig további kockázatokat jelez.

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Történelmi zuhanás - Meddig eshet az Intel?
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Nasdaq: -3%

Tovább esnek az amerikai tőzsdék,

a Nasdaq már 3 százalék feletti mínuszban áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az S&P 500 1,8 százalékot, a Dow 0,9 százalékot esett a pénteki kereskedésben.

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Kivégzik a Reddit részvényeit

Zuhanásba kezdtek a Reddit részvényei pénteken, miután a vállalat arra figyelmeztetett, hogy a Google mesterséges intelligenciával támogatott keresője jelentősen visszaveti az oldal látogatottságát. Az árfolyam 29 százalékot esett, ami a cég történetének eddigi legnagyobb egynapos mínusza, a papírok értéke pedig több mint egyéves mélypontra süllyedt.

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Kivégzik a Reddit részvényeit
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Kapott egy ütést a magyar tőzsde is

Rossz a hangulat a nemzetközi tőzsdéken a technológia szektort sújtó eladási hullám közepette, eséssel zárta a napot a magyar piac is.

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Kapott egy ütést a magyar tőzsde is
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Mentális problémákat, evészavarokat okoz a Facebook? - Peren kívül egyezett meg a Meta

Peren kívüli egyezséget kötött a Meta egy tinédzserrel, aki azzal vádolta a vállalatot, hogy szándékosan olyanra tervezte az Instagramot és a Facebookot, hogy függőséget okozzon, ami mentális problémákhoz és étkezési zavarokhoz vezetett nála.

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Mentális problémákat, evészavarokat okoz a Facebook? - Peren kívül egyezett meg a Meta
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Rendkívüli közgyűlést hívott össze az MBH Bank

November 30-án rendkívüli közgyűlést tart az MBH Bank Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent közleménye szerint.

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Rendkívüli közgyűlést hívott össze az MBH Bank
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Ütik a techpapírokat

Jelentős az esés az amerikai tőzsdén, a Dow 0,7 százalékos mínuszban áll, az indexben szereplő részvények közül az Nvidia, a Cisco és a Goldman Sachs teljesít a leggyengébben, 3 százalék feletti csökkenéssel.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az S&P 500 1,6 százalékos mínuszban áll, míg a Nasdaq 2,5 százalékkal kerül lejjebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Ilyen sem történt több mint tíz éve: több pénzt égetnek el az amerikai techóriások, mint amennyit megtermelnek

Rekordösszegű készpénzt termeltek a legnagyobb amerikai technológiai vállalatok 2026 első kilenc hónapjában, de a részvényesi készpénz-visszajuttatás 15 éve nem volt ilyen alacsony. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások ugrásszerű növekedése ugyanis felemészti a szabad forrásokat, ami miatt a cégek drasztikusan visszafogták a saját részvényeik visszavásárlását.

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Ilyen sem történt több mint tíz éve: több pénzt égetnek el az amerikai techóriások, mint amennyit megtermelnek
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Veszteségből nyereségbe fordult az UBM Holding

Stagnáló árbevétel mellett javuló eredménnyel zárta június 30-cal végződő üzleti évét az UBM Holding, amelynek éves beszámolóit pénteken elfogadták a részvényesek. A gyártott volumen több mint 36 százalékkal bővült, főként a Royal Agrifirm magyarországi leányvállalatának megvásárlása miatt. A társaság közben eladta romániai kisebbségi részesedését, és megállapodott egy görög takarmánygyártó többségi tulajdonának megszerzéséről. A további növekedést Közép-Kelet-Európában, a Balkánon és Közép-Ázsiában keresi a cég, Kazahsztánban például premixüzem építését tervezi.

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Veszteségből nyereségbe fordult az UBM Holding
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A Volkswagen felfüggeszti az elektromos Golf fejlesztését

Felfüggeszti a tisztán elektromos meghajtású Golf fejlesztését a Volkswagen wolfsburgi központjában. A német autógyártó súlyos pénzügyi nehézségekkel küzd, így az átfogó költségcsökkentési intézkedések már a vállalat egyik legfontosabb jövőbeli modelljét is elérték.

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A Volkswagen felfüggeszti az elektromos Golf fejlesztését
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Augusztus eleje óta nem látott szinten a Nasdaq

Tovább ütik a technológiai részvényeket, a Nasdaq már közel 3 százalékot esett,

így augusztus eleje óta nem látott szintre került az index.

Az index az október eleji csúcsához képest már közel 9 százalékot veszített értékéből. Az Alphabet tegnapi zuhanása után ma az Amazon és az Intel csalódást keltő jelentése fokozza az eladói nyomást. Az AI-beruházások hatalmas költsége és bizonytalan megtérülése egyre jobban aggasztja a befektetőket, miközben az Intelnél a gyenge PC-piac és a gyártási nehézségek is rontják a képet.

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Mindenki az AI-részvényeket figyeli, pedig máshol lehet most a jó befektetési lehetőség az elemző szerint

A részvények helyett jelenleg a technológiai óriásvállalatok kötvényeiben rejlik a jobb befektetési lehetőség – véli a Bank of America vezető befektetési stratégája. A mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra kiépítése miatt hatalmas adósságállomány halmozódik a szektorban, a befektetői aggodalmak pedig jelentősen felhajtották a kötvényhozamokat, miközben az érintett vállalatok részvényei komoly veszteségeket szenvedtek el a tőzsdén - írja a CNBC.

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Mindenki az AI-részvényeket figyeli, pedig máshol lehet most a jó befektetési lehetőség az elemző szerint
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Mi lesz veled így, ezüst?

Valósággal szabadesésbe került az ezüst. A nemesfém hetek óta tartó zuhanása pénteken újabb, közel egyéves mélypontra taszította a jegyzést. A piacon ráadásul olyan szélsőséges helyzet alakult ki, amilyenre több mint négy éve nem volt példa, ez pedig akár egy jelentős fordulat lehetőségét is felvetheti.

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Mi lesz veled így, ezüst?
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Fontos bejelentést tett a Mol: egy év után újraindult a leégett kőolajfinomító egység

Egy évvel a súlyos károkat okozó tűzeset után a Mol teljes kapacitással újraindította a Dunai Finomító AV-3-as kőolaj-desztilláló üzemét. A 18 milliárd forintból megvalósított helyreállítással ismét teljessé vált a létesítmény feldolgozási kapacitása, ami jelentősen hozzájárul a hazai és a régiós üzemanyag-ellátás biztonságához.

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Fontos bejelentést tett a Mol: egy év után újraindult a leégett kőolajfinomító egység
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Ütik a technológiai részvényeket, nagy mínuszban nyitott a Nasdaq

Eséssel indult a pénteki kereskedés az amerikai tőzsdéken. A Dow Jones 0,3 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 1,2 százalékot veszített értékéből, míg a Nasdaq már 2,4 százalékos mínuszban jár.

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A technológiai szektort újabb gyorsjelentések helyezték nyomás alá. Az Amazon számai tovább erősítették az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmakat, miután a vállalat jelentős készpénzkiáramlásról számolt be, miközben a beruházási kiadások további emelkedését jelezte. Az Intelnél a gyenge PC-piac, a gyártási nehézségek és a csalódást keltő kilátások váltottak ki eladásokat. Az Amazon már 4,5 százalékot, az Intel 29 százalékot zuhant.

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Az Alphabet tegnapi zuhanása után így újabb nagyvállalatok jelentései táplálják a félelmet, hogy az AI-infrastruktúra kiépítése egyelőre túl sok pénzt emészt fel a várható megtérüléshez képest. A feszültséget jelzi, hogy a VIX volatilitási index közel 9 százalékkal, 18,7 pontig emelkedett.

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Új igazgatósági tag a 4iG-nál

Rendkívüli közgyűlést tartott ma a 4iG, amelyen új igazgatósági és felügyelőbizottsági tagot szavaztak meg a részvényesek.

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Új igazgatósági tag a 4iG-nál
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Kiszámolta a világ egyik legismertebb vállalatértékelési szakértője, mennyit érhet az Anthropic

Mintegy 1475 milliárd dollárra becsüli az Anthropic részvényeinek összértékét Aswath Damodaran. A vállalatértékelés egyik legismertebb szakértője már ebben a számításban is rendkívül gyors növekedést feltételez, mégis a tőzsdei bevezetés kapcsán emlegetett 1500–2000 milliárd dolláros értékelés alá jut. Ráadásul a részvényesek korlátozott beleszólása miatt további árengedményt is indokoltnak tartana.

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Kiszámolta a világ egyik legismertebb vállalatértékelési szakértője, mennyit érhet az Anthropic
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Újabb nagy esés jöhet Amerikában, a technológiai részvényeket adják

Erős eladói nyomás várható az amerikai kereskedésben. A Nasdaq 100 határidős indexe 2,4 százalékos, az S&P 500-é 1 százalékos esést jelez, miközben a Dow határidős mutatója 0,2 százalék körüli pluszban áll.

A nyitás előtt az Intel több mint 25 százalékot zuhan, az Amazon 6,3 százalékot esik. Előbbinél a gyenge PC-piac és a gyártási problémák, utóbbinál a romló szabad cash flow és a további beruházásnövelés aggasztja a befektetőket. Az eladási hullám más chipgyártókra is átterjedt, az AMD 8,7, az Nvidia 3 százalékos mínuszban jár.

Az energiaszektorban kedvezőbbek az előjelek, a vártnál jobb profitot jelentő Chevron és Exxon Mobil egyaránt mintegy 1,5 százalékkal emelkedik.

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Magávál rántotta a chiprészvényeket az Intel zuhanása, csúnya mínuszok a tőzsdéken

Hatalmasat zuhant az Intel részvényeinek árfolyama a tőzsdenyitás előtti kereskedésben, miután a vállalat a vártnál jóval gyengébb negyedéves előrejelzést tett közzé. A chipgyártó számai globális eladási hullámot indítottak el a félvezetőiparban.

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Magávál rántotta a chiprészvényeket az Intel zuhanása, csúnya mínuszok a tőzsdéken
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Hirtelen száguldani kezdett a világ legnagyobb zeneipari vállalatának árfolyama

Jelentősen emelkedett pénteken a Universal Music Group (UMG) részvényeinek árfolyama, miután a világ legnagyobb zeneipari vállalata a várakozásokat felülmúló harmadik negyedéves gyorsjelentést tett közzé. A kedvező tőzsdei reakció hátterében az áll, hogy az előfizetésekből származó bevételek az elemzői becsléseknél gyorsabban bővültek, miközben az év első felében a piaci részesedésre nehezedő nyomás is enyhült.

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Hirtelen száguldani kezdett a világ legnagyobb zeneipari vállalatának árfolyama
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Ütik az európai chiprészvényeket

Erős eladói nyomás alá kerültek az európai félvezetőipari részvények. A délelőtti kereskedésben az ASML 5,2 százalékos mínuszba került, a BESI 4,8 százalékot, az Infineon 3,7 százalékot, az Aixtron pedig közel 4 százalékot esett.

A szektort az Amazon és az Intel gyorsjelentése után felerősödő aggodalmak húzzák lefelé. Az Amazon újabb beruházásnövelést helyezett kilátásba a romló szabad cash flow mellett, az Intel pedig gyenge PC-keresletről és gyártási nehézségekről számolt be. Az amerikai nyitás előtt az Nvidia, az AMD és a Broadcom részvényeit is adják.

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Javul a hangulat Európában, ledolgozták az esés nagy részét

A nyitáshoz képest javult a hangulat az európai tőzsdéken. A német DAX már csak 0,07 százalékos mínuszban áll, a francia CAC 40 pedig 0,26 százalékos pluszba fordult. A brit FTSE 100 0,43 százalékkal emelkedik, míg az átfogó Stoxx 600 gyakorlatilag stagnál.

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A magyar piac gyengébben teljesít, a BUX 0,72 százalékos mínuszban áll. A hazai blue chipek közül az OTP 1,22 százalékkal, a Mol 0,79 százalékkal került lejjebb. A Richter 13 090 forinton gyakorlatilag stagnál, míg a Magyar Telekom 0,22 százalékos emelkedésben van.

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Megtépázták a népszerű autógyártó nyereségét a háború hatásai: nagyot zuhant az árfolyama

Több mint egyéves mélypontra zuhant a Kia részvényeinek árfolyama, miután az autógyártó a vártnál jóval gyengébb harmadik negyedéves eredményekről számolt be. A dél-koreai vállalat nyereségét jelentősen megtépázták a közel-keleti háború miatt megugró nyersanyag- és logisztikai költségek, miközben az iparágat az élesedő piaci verseny is sújtja - jelentette a Bloomberg.

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Megtépázták a népszerű autógyártó nyereségét a háború hatásai: nagyot zuhant az árfolyama
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Dől a pénz az európai olajóriáshoz: 2008 óta nem látott nyereséget hoztak az elszálló energiaárak

Tizennyolc éves csúcsra ugrott a BP nyeresége a legutóbbi negyedévben, elsősorban a kiugróan magas finomítói árréseknek köszönhetően. A brit energiaipari óriás ezzel párhuzamosan drasztikusan lefaragta a nettó adósságát is, ami megnyithatja az utat az év elején felfüggesztett sajátrészvény-visszavásárlások újraindítása előtt - jelentette a Bloomberg.

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Dől a pénz az európai olajóriáshoz: 2008 óta nem látott nyereséget hoztak az elszálló energiaárak
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Mínuszban indult a nap az európai tőzsdék többségén

Többségében eséssel indult a pénteki kereskedés Európában. A német DAX 0,41 százalékkal, a francia CAC 40 0,05 százalékkal került lejjebb, míg a brit FTSE 100 0,24 százalékot emelkedett. Az olasz tőzsde 0,89, a spanyol 0,83 százalékot esett, az átfogó Stoxx 600 pedig 0,22 százalékos mínuszban áll.

A hangulatot az amerikai technológiai cégek gyorsjelentései terhelik. Az Amazonnál a romló szabad cash flow és a növekvő beruházások, az Intelnél pedig a gyenge előrejelzés váltott ki jelentős árfolyamesést a csütörtöki zárás után.

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Lefordult a magyar tőzsde a nyitás után

Gyengén indult a kereskedés a budapesti tőzsdén, a BUX 0,5 százalékos eséssel kezdte a napot. A blue chipek közül a Richter és a Magyar Telekom enyhén emelkedik, a Mol 0,4, az OTP pedig 1,2 százalékkal esik.

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Lefordult a magyar tőzsde a nyitás után
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Nagyot alakított az Erste, még feljebb tornázták a várakozásokat Bécsben

Csaknem 21%-kal növelte eredményét az osztrák Erste bankcsoport 2026 első kilenc hónapjában, de a headline növekedési számok jelentős részét a tavaly megszerzett lengyel leánybank konszolidációja magyarázza. Összehasonlítható alapon így is jobban nőttek a bevételek, mint a költségek, a portfólióminőség pedig nem romlott: az NPL-ráta 2,3%-ra csökkent, de a kockázati költség emelkedett.  A kedvező számok hatására a menedzsment több idei célkitűzést is újra megemelt. A lengyel bank integrációja jelenleg a csoport legfontosabb strukturális feladata: jelentősen növeli a mérleget, javítja a csoportszintű bevételi számokat, de tőkét köt le, és új adóterheket is hoz. A magyar leánybank 161 millió eurós profitnál tart idén, ami éppen fele a lengyel szerzemény idei nyereségének.

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Nagyot alakított az Erste, még feljebb tornázták a várakozásokat Bécsben
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Csaknem megduplázódott a Navigator rendelésállománya

Éves összevetésben 97 százalékkal, 1,9 milliárd forintra nőtt a Navigator csoport nyitott rendelésállománya szeptember végére. Az előző negyedévi rekordhoz képest ugyanakkor 17 százalékos csökkenést jelentettek, amit a társaság elsősorban a nagyobb projektek teljesítésével és szezonális hatásokkal magyarázott.

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Csaknem megduplázódott a Navigator rendelésállománya
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Itt a friss adat: kiszáradt a magyar gazdaság idén nyáron!

Az elemzők által vártnál is visszafogottabb volt a magyar gazdaság teljesítménye a harmadik negyedévben, a GDP mindössze 0,1 százalékkal bővült – derül ki a KSH pénteken közzétett adataiból. Éves alapon 1,5 százalékos volt a növekedés, ami szintén elmaradt a várakozásoktól. A részletek egyelőre nem ismertek, de az szinte biztos, hogy nagyrészt a mezőgazdaság húzta vissza a gazdaság teljesítményét.

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Itt a friss adat: kiszáradt a magyar gazdaság idén nyáron!
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Történelmi esés volt tegnap az Alphabetnél, 500 milliárd dollár tűnt el

Az Alphabet árfolyama 13 százalékot zuhant csütörtökön,

ami a Google 2004-es tőzsdei bevezetése óta a legnagyobb egynapos esés volt.

A vállalat piaci értéke mintegy 500 milliárd dollárral csökkent, miután a gyorsjelentés ismét ráirányította a figyelmet az AI-beruházások költségeire.

Az Alphabet negyedéves szabad cash flow-ja mínusz 9,07 milliárd dollár lett, miközben az idei beruházási terv továbbra is 195–205 milliárd dollár. A keresőhirdetések bevétele ugyan 12 százalékkal nőtt, de elmaradt a várakozásoktól. A vezetés szerint ebben az is szerepet játszott, hogy az AI Mode-ban egyelőre kevésbé hatékony a hirdetések értékesítése.

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Nagyot esett az Amazon, az AI-beruházások elviszik a készpénzt

Az AWS közel öt éve nem nőtt ilyen gyorsan, az Amazon üzemi eredményhányada pedig rekordot döntött. A befektetőket mégis a romló készpénztermelés és a visszafogott ünnepi előrejelzés foglalkoztatja, a társaság ugyanis jövőre is tovább növelné beruházásait.

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Nagyot esett az Amazon, az AI-beruházások elviszik a készpénzt
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23 százalékot zuhant az Intel

Hiába verte meg a profitvárakozásokat az Intel, a negyedik negyedévre adott előrejelzés komoly csalódást okozott. A PC-piac gyengülése és a gyártási fennakadások visszafogják a növekedést, miközben a kapacitásbővítés egyre több pénzt igényel.

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23 százalékot zuhant az Intel
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Soha nem látott hackertámadás érte a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét, beleremegetett az egész kriptopiac: 6,3 milliárd dollárt loptak el

Minden idők legnagyobb kriptovaluta-lopását hajtották végre a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance ellen, ahonnan hackerek 6,3 milliárd dollárnyi digitális eszközt tulajdonítottak el. Amerikai blokkláncelemző cégek szerint a támadás mögött észak-koreai elkövetők állnak, a tőzsde azonban ígéretet tett arra, hogy a felhasználók minden kárát megtéríti. A rekordméretű biztonsági incidens hírére a vezető kriptovaluták és az iparági részvények árfolyama is esésnek indult.

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Soha nem látott hackertámadás érte a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét, beleremegetett az egész kriptopiac: 6,3 milliárd dollárt loptak el
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Európa kibújhat az eladási hullám alól

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékot esett, a S&P 500 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,4 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,25 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,75 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,66 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,22 százalékot emelkedhet, a CAC 0,38 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,49 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,12 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,91 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 2,03 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

A hét utolsó napja sem lesz unalmas, sőt itthon a legfontosabb adat érkezik pénteken. A KSH ugyanis beszámol a magyar gazdaság harmadik negyedéves teljesítményéről. Így kiderül, hogy a második negyedév 1,7%-os éves növekedése után merre mozdult a magyar GDP. A nyári aszályról szóló híreket olvasva a kockázatok inkább a lassulás felé mutathatnak. Japán kamatdöntés mellett jönnek GDP-adatok Európából is, Németországban és Franciaországban pedig már az októberi infláció előzetes adata is megjelenik.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,6 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 12,7 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 71,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 21,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 89,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 342,56 -0,3% -1,0% 1,9% 8,9% 9,9% 46,1%
S&P 500 7 720,39 -0,3% 0,7% 0,6% 12,8% 12,0% 67,6%
Nasdaq 29 402,51 -1,4% 1,5% -3,1% 16,4% 12,6% 85,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 64 659,47 1,1% 2,8% -1,3% 28,4% 26,0% 123,8%
Hang Seng 22 958,65 -0,6% 0,1% -6,4% -10,4% -12,9% -9,5%
CSI 300 4 041,84 -1,0% 0,1% -7,0% -12,7% -14,9% -17,7%
Európai részvényindexek              
DAX 26 039,68 1,3% 2,6% 2,5% 6,3% 7,9% 66,0%
CAC 7 970 1,1% 2,0% -0,8% -2,2% -2,8% 16,7%
FTSE 10 722,07 0,3% 0,0% 0,8% 8,0% 9,9% 48,1%
FTSE MIB 50 002,36 0,4% 3,3% -3,5% 11,3% 15,6% 86,0%
IBEX 18 857,6 -0,1% -0,3% -3,4% 9,0% 16,8% 108,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 147 188,3 1,3% 3,6% 0,0% 32,6% 37,4% 171,6%
ATX 6 475,46 0,6% 3,4% -6,6% 21,6% 38,5% 74,0%
PX 2 648,33 0,4% 0,9% -1,7% -1,4% 12,1% 99,7%
Magyar blue chipek              
OTP 42 750 2,8% 5,9% -2,4% 21,8% 34,9% 128,7%
Mol 5 050 0,4% 4,8% 0,0% 71,8% 67,6% 89,8%
Richter 13 100 0,2% -0,5% 6,2% 32,8% 26,0% 50,2%
Magyar Telekom 2 768 -0,4% 3,1% 9,0% 54,5% 53,8% 545,2%
Nyersanyagok              
WTI 103,5 -0,7% -0,7% 7,6% 80,8% 69,0% 23,8%
Brent 115,43 0,0% 1,9% 12,5% 89,7% 77,8% 36,8%
Arany 4 015,15 -0,6% -1,0% -3,5% -7,2% 0,4% 126,0%
Devizák              
EURHUF 365,4 -0,5% -0,2% -0,5% -4,8% -5,9% 1,5%
USDHUF 327,3314 -0,7% 0,1% 1,1% 0,1% -1,7% 5,3%
GBPHUF 437,3350 -0,3% 0,0% 2,1% -0,7% -1,0% 2,6%
EURUSD 1,1163 0,2% -0,3% -1,6% -5,0% -4,3% -3,5%
USDJPY 158,2350 0,0% 0,6% 0,4% 1,0% 4,2% 38,8%
GBPUSD 1,3374 0,5% 0,1% 1,2% -0,6% 1,0% -2,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 77 792,69 -4,3% -4,3% -7,0% -12,3% -29,3% 24,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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