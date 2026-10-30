Váratlan fordulat: újra az Apple lett a világ legértékesebb vállalata

Bár a pénteki kereskedésben az Apple árfolyama is 1,2 százalékkal gyengült, a vállalat piaci kapitalizációja így is 5030 milliárd dolláron zárt. Ezzel szemben az Nvidia papírjai 4,2 százalékot zuhantak, ami 4930 milliárd dollárra csökkentette a cég értékét.

Az Apple július vége óta először tudta visszavenni a vezetést a chipgyártótól.

A pénteki eladási hullámot több technológiai óriás, köztük az Intel és az Amazon kiábrándító gyorsjelentése váltotta ki, amelyek az Alphabet és a Meta korábbi, hasonlóan gyenge beszámolóit követték. Az eredmények újra felerősítették a mesterséges intelligenciára fordított kiadások megtérülésével kapcsolatos kételyeket, miközben az Apple nagyrészt kimaradt ebből a költekezési versenyből.

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Éppen a visszafogott tőkeberuházásoknak köszönhető, hogy 2026-ban messze az Apple nyújtja a legjobb teljesítményt a hét legnagyobb technológiai vállalat közül. A cég részvényei idén 27 százalékkal drágultak, ami több mint a duplája a második helyen álló, az AI-fejlesztésekből egyébként leginkább profitáló Nvidia emelkedésének.

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Az AI-infrastruktúra kiépítése olyan hatalmas összegeket emészt fel, hogy az Alphabethez és az Amazonhoz hasonló vállalatok szabad cash flow-ja negatívba fordult. Emiatt egyre inkább kötvénykibocsátásra szorulnak, miközben az emelkedő hozamok folyamatosan drágítják a finanszírozást. Ezzel szemben az Apple szabad cash flow-ja az előrejelzések szerint 38 százalékkal, 142 milliárd dollárra nőtt a szeptember 30-án lezárult 2026-os pénzügyi évben.

A technológiai szektor gyengélkedését jól mutatja, hogy a Nasdaq 100 index 6,7 százalékot esett októberben, ami 2025 márciusa óta a legrosszabb havi teljesítmény. Az AI-számítási kapacitást kínáló adatközpont-üzemeltetők, a CoreWeave és a Nebius Group árfolyama több mint 30 százalékot zuhant ebben a hónapban. A pénteki összeomlással az Intel októberi vesztesége meghaladta a 45 százalékot, ami a Bloomberg több mint negyven évre visszanyúló adatai szerint a vállalat történetének legnagyobb egyhavi visszaesése.

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