Végre folytatódhatnak a Demján Sándor Tőkeprogram kifizetései

A kormányváltást követő adminisztratív átállás miatt hetek óta szünetelnek a Demján Sándor Tőkeprogram kifizetései, ami legrosszabb esetben súlyos likviditási válságba sodorhat majdnem kétszáz korábban nyertes, illetve már akár pályázaton nyertes hazai vállalkozást - írtuk meg június közepén. A felfüggesztésben 172 befektetési döntés volt érintett mintegy 45,9 milliárd forint értékben.
Augusztus végén aztán megérkezett a hír, hogy a Magyar Fejlesztési Bank vállalta a Demján Sándor Tőkeprogram feltételeinek megfelelő 145 vállalkozás finanszírozását, és négy hónappal meghosszabbította a befektetési időszakot. A 43,9 milliárd forintos második forrásrészlet folyósítása azonban egyelőre váratott magára: az MFB az MKIK Tőkealap-kezelőnél történt vezetőváltás után előbb ellenőrizni kívánta az alapkezelő jogszerű működését és az új vezetés befektetési stratégiáját.
Szeptember elején az MKIK azt közölte, hogy vezetési és kontrollhiányosságokat tárt fel a programért felelős MKIK Tőkealap-kezelő Zrt.-nél az átvilágítással megbízott ügyvédi iroda a Demján Sándor Beruházási Magántőkealap kezelésével összefüggésben. Akkor azt írták, a vizsgált időszakban mintegy hatvan megbízási szerződés jött létre igazgatósági jóváhagyás nélkül, ugyanakkor a társaság saját ügyrendje minden ilyen szerződéshez testületi döntést ír elő. Számos más szabálytalanságot is feltártak az alapkezelőnél.
A friss, október 30-ai közlemény szerint akorábban folyósított mintegy 45 milliárd forint után átutalta a Magyar Fejlesztési Bank az MKIK Tőkealap-kezelőnek a finanszírozás folytatásához szükséges források első részletét, közel 31 milliárd forintot a tőkealap számlájára. A forrás megfelelés esetén
több mint 120 szerződés megkötését teszi lehetővé a tőkeprogramban érintett vállalkozások számára.
„A Demján Sándor Tőkeprogram már jelentős összegű finanszírozást biztosított a magyar vállalkozásoknak. A program nemcsak a beruházások megvalósítását segíti, hanem a cégek tőkehelyzetét és hitelképességét is erősíti, ezzel további fejlesztések előtt nyitva meg az utat. Éppen ezért az a célunk, hogy
a következő szakaszban érintett vállalkozások a szükséges feltételek teljesítését követően mielőbb hozzájussanak a fejlesztéseikhez szükséges forráshoz
– közölte most Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke (címlapképünkön). Az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. megújult vezetősége jelenleg a szerződéskötéshez szükséges dokumentációt ellenőrzi és vizsgálja a befektetési feltételek teljesülését. A folyósítások a szerződések megkötését és
az előírt folyósítási feltételek teljesítését követően indulhatnak
- ismertették. Nagy Elekkel készített közelmúltbeli interjúnk itt olvasható:
Címlapkép forrása: Vadnai Szabolcs
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