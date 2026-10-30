Veszteségből nyereségbe fordult az UBM Holding

Stagnáló árbevétel mellett javuló eredménnyel zárta június 30-cal végződő üzleti évét az UBM Holding, amelynek éves beszámolóit pénteken elfogadták a részvényesek. A gyártott volumen több mint 36 százalékkal bővült, főként a Royal Agrifirm magyarországi leányvállalatának megvásárlása miatt. A társaság közben eladta romániai kisebbségi részesedését, és megállapodott egy görög takarmánygyártó többségi tulajdonának megszerzéséről. A további növekedést Közép-Kelet-Európában, a Balkánon és Közép-Ázsiában keresi a cég, Kazahsztánban például premixüzem építését tervezi.

Elfogadták az UBM Holding éves beszámolóit a részvényesek a társaság pénteki közgyűlésén. A hazai takarmánygyártó és takarmányalapanyag-kereskedő cégcsoport a 2025. július 1. és 2026. június 30. közötti üzleti évben 237,3 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, ami lényegében megegyezik az előző üzleti év 239,9 milliárd forintos forgalmával.

A vállalat működési eredményessége javult: az EBITDA 6,2 milliárd forintra emelkedett az egy évvel korábbi 5,4 milliárd forintról, ami közel 16 százalékos növekedés. Az adózás előtti eredmény is pozitívba fordult, 83 millió forintos nyereséget ért el a csoport, szemben az előző üzleti év 44,9 millió forintos veszteségével.

A beszámoló szerint az üzleti évben a társaság működését több külső tényező is befolyásolta, köztük

a kedvezőtlenebb terméskilátások, a sertéságazat nehézségei és a nemzetközi agrárpiacok változékonysága.

Az üzleti év egyik fontos eseménye volt, hogy az UBM 2025 szeptemberében lezárta a holland Royal Agrifirm Group magyarországi leányvállalatának akvizícióját. A társaság UBM Nutrition Zrt. néven működik tovább. Részben ennek hatására a gyártott takarmányok, premixek, védett fehérjék és egyéb takarmány-alapanyagok összesített volumene 656,5 ezer tonnára nőtt az előző évi 481,2 ezer tonnáról. Ez több mint 36 százalékos bővülést jelent.

A cégcsoport ugyanakkor értékesítette az UBM Feed Romania SRL-ben meglévő 45 százalékos kisebbségi részesedését. A tranzakció konszolidált eredményhatása 1,95 milliárd forint volt.

A konszolidált árbevétel 44,1 százaléka exportból származik, elsősorban Nyugat-Európából, ezen belül főként Olaszországból, Ausztriából és Németországból, valamint Romániából. A társaság közlése szerint a további növekedés fókuszában Közép-Kelet-Európa, a Balkán és Közép-Ázsia áll. Ennek részeként az UBM előkészítette kazahsztáni beruházási programját, amelynek keretében egy évi 48 ezer tonna kapacitású premixüzem építését tervezi. A vállalat szerint a projekt előkészítése során kialakították a stratégiai partneri együttműködéseket, kidolgozták a beruházási és finanszírozási struktúrát, valamint a szükséges hatósági és kormányzati egyeztetések jelentős része is lezajlott.

Az üzleti év során az UBM adásvételi szerződést írt alá a görög EL.VI.Z. A.E. többségi tulajdonrészének megszerzéséről. A társaság Görögország egyik jelentős takarmánygyártója. A cégcsoport ezzel párhuzamosan racionalizálta nemzetközi jelenlétét: stratégiai döntés alapján bezárta olaszországi és szerbiai kereskedelmi irodáit, hogy erőforrásait más, jövedelmezőbbnek ítélt tevékenységekre csoportosítsa át.

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Címlapkép forrása: Portfolio