Veszteségből nyereségbe fordult az UBM Holding

Elfogadták az UBM Holding éves beszámolóit a részvényesek a társaság pénteki közgyűlésén. A hazai takarmánygyártó és takarmányalapanyag-kereskedő cégcsoport a 2025. július 1. és 2026. június 30. közötti üzleti évben 237,3 milliárd forintos konszolidált árbevételt ért el, ami lényegében megegyezik az előző üzleti év 239,9 milliárd forintos forgalmával.
A vállalat működési eredményessége javult: az EBITDA 6,2 milliárd forintra emelkedett az egy évvel korábbi 5,4 milliárd forintról, ami közel 16 százalékos növekedés. Az adózás előtti eredmény is pozitívba fordult, 83 millió forintos nyereséget ért el a csoport, szemben az előző üzleti év 44,9 millió forintos veszteségével.
A beszámoló szerint az üzleti évben a társaság működését több külső tényező is befolyásolta, köztük
a kedvezőtlenebb terméskilátások, a sertéságazat nehézségei és a nemzetközi agrárpiacok változékonysága.
Az üzleti év egyik fontos eseménye volt, hogy az UBM 2025 szeptemberében lezárta a holland Royal Agrifirm Group magyarországi leányvállalatának akvizícióját. A társaság UBM Nutrition Zrt. néven működik tovább. Részben ennek hatására a gyártott takarmányok, premixek, védett fehérjék és egyéb takarmány-alapanyagok összesített volumene 656,5 ezer tonnára nőtt az előző évi 481,2 ezer tonnáról. Ez több mint 36 százalékos bővülést jelent.
A cégcsoport ugyanakkor értékesítette az UBM Feed Romania SRL-ben meglévő 45 százalékos kisebbségi részesedését. A tranzakció konszolidált eredményhatása 1,95 milliárd forint volt.
A konszolidált árbevétel 44,1 százaléka exportból származik, elsősorban Nyugat-Európából, ezen belül főként Olaszországból, Ausztriából és Németországból, valamint Romániából. A társaság közlése szerint a további növekedés fókuszában Közép-Kelet-Európa, a Balkán és Közép-Ázsia áll. Ennek részeként az UBM előkészítette kazahsztáni beruházási programját, amelynek keretében egy évi 48 ezer tonna kapacitású premixüzem építését tervezi. A vállalat szerint a projekt előkészítése során kialakították a stratégiai partneri együttműködéseket, kidolgozták a beruházási és finanszírozási struktúrát, valamint a szükséges hatósági és kormányzati egyeztetések jelentős része is lezajlott.
Az üzleti év során az UBM adásvételi szerződést írt alá a görög EL.VI.Z. A.E. többségi tulajdonrészének megszerzéséről. A társaság Görögország egyik jelentős takarmánygyártója. A cégcsoport ezzel párhuzamosan racionalizálta nemzetközi jelenlétét: stratégiai döntés alapján bezárta olaszországi és szerbiai kereskedelmi irodáit, hogy erőforrásait más, jövedelmezőbbnek ítélt tevékenységekre csoportosítsa át.
Címlapkép forrása: Portfolio
Órákra elérhetetlenné vált a pályázati felület, mentőövet kaptak a szélerőmű-fejlesztők
Módosult a szélerőmű-pályázat határideje.
Végre folytatódhatnak a Demján Sándor Tőkeprogram kifizetései
Az első 3 szerződést már a hétfői napon véglegesíthetik.
Menthetetlenül tönkrement az orosz flotta büszkesége: szétbontják a Nagy Pétert
Ezúttal nem az ukránok állnak a háttérben.
A Volkswagen felfüggeszti az elektromos Golf fejlesztését
Pénzügyi nehézségek miatt.
A bejelentett magyar–amerikai megállapodás egy kis puzzledarab a nagy energiastratégiai kirakósban
"Békepipával" csábítaná közelebb magához Trump Európát.
Mindenki az AI-részvényeket figyeli, pedig máshol lehet most a jó befektetési lehetőség az elemző szerint
Nem is feltétlenül részvényekben.
Hosszú konfliktus volt belőle, hogy nem volt szabályzata az új minisztériumnak, most végre elkészült
Még Hadházy Ákos korábbi képviselő is vitába került emiatt a tárcával.
Felgyújtották a Rheinmetall épülő üzemét - Szabotőrt keres a rendőrség
Munkagépek, autók égtek ki.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.
Kibertámadás a hűtőből – Már az élelmiszerünk sincs biztonságban
Van még hova fejlődni.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.