Őszinte figyelmeztetés érkezett: veszélyben Európa ipara, ezért vannak gyárbezárások

Az Euronewsnak írt véleménycikkében Jenner úgy fogalmazott, hogy a geopolitikai válságok mellett a kiszámíthatatlan amerikai kereskedelempolitika is súlyos károkat okoz. Washington előzetes figyelmeztetés nélkül fenyegetőzik vámemelésekkel és kereskedelmi korlátok bevezetésével, ami

mérgezi a szabadkereskedelmet és az exportorientált vállalatok működését.

Emellett Kína már nem csupán olcsó gyártóbázis, hanem agresszív technológiai versenytárs is, amely állami támogatásokkal és mesterségesen versenyképessé tett árfolyam-politikával torzítja a piacot, szinte lehetetlenné téve a tisztességes globális versenyt a magánvállalatok számára.

A családi tulajdonban lévő vállalatot 2001 óta irányító szakember szerint a dezindusztrializáció már nem elméleti veszély, hanem a jelenlegi valóság. Ezt bizonyítja az ipari munkahelyek tízezreinek megszűnése, a termelési volumen visszaesése, valamint a kulcsfontosságú német ágazatokban – például az autóiparban és a gépgyártásban – zajló gyárbezárások és a termelés külföldre telepítése.

Bár a tavaly közel 3,5 milliárd eurós árbevételt elérő – és ennek 86 százalékát külföldön megtermelő – Kärcher jelentős kutatás-fejlesztési beruházásokkal eddig sikeresen vészelte át a nehézségeket, a vezérigazgató szerint a romló üzleti környezettel szemben már az élen járó innovátorok sem mindig tudnak felülkerekedni. A meredeken emelkedő strukturális és munkaerőköltségek miatt ma már alig éri meg új gyártóüzemeket létesíteni és munkahelyeket teremteni Németországban vagy Európában.

Jenner élesen bírálta a német kormányt is,

rámutatva, hogy a Németországra vonatkozó 1,3 százalékos növekedési előrejelzés csupán államadósságból, védelmi megrendelésekből és állami támogatásokból mesterségesen fenntartott bővülés, amely nem helyettesíti a magánberuházások valódi fellendülését. A gazdasági gyengélkedés okai nagyrészt belső eredetűek, mivel a reformok elmaradása, valamint a berlini és brüsszeli túlszabályozás megfojtja a vállalkozói kedvet. A magas energiaárak és a növekvő béren kívüli terhek mellett a cégeknek eurómilliókba kerül a végtelen dokumentációs kötelezettségek teljesítése, ami az innovációtól és az alaptevékenységtől vonja el az erőforrásokat.

A vezérigazgató szerint látszatintézkedések helyett teljes szemléletváltásra van szükség a közigazgatásban, a hatóságoknak ugyanis pragmatikus, gyors és mesterséges intelligenciával támogatott szolgáltatóként kellene működniük a vállalkozások számára. Emellett a demográfiai folyamatok miatt elkerülhetetlen a ledolgozott munkaórák számának növelése is. Ehhez a túlórák ösztönzésére, rugalmas munkaidőre, a táppénzszabályok észszerűsítésére és a szakemberek felvételét nehezítő adminisztráció visszavágására van szükség, miközben az Európai Uniónak következetesen szankcionálnia kell a nemzetközi kereskedelmi szabályok megsértőit.

Mi is az a Kärcher?



A világ számos pontján, így Magyarországon is jól ismert márka a Kärcher, a sárga-fekete színű tisztítóberendezéseit sok helyen ismerik.



A Kärcher a német ipar egyik ismert, máig családi hátterű vállalata. A céget Alfred Kärcher alapította 1935-ben, eredetileg fűtéstechnikai fejlesztésekre építve, a tisztítástechnikai irányt az 1950-ben bemutatott, Európában úttörőnek számító melegvizes nagynyomású mosó alapozta meg. Alfred Kärcher 1959-es halála után felesége, Irene Kärcher vitte tovább a vállalatot, amelynek központja ma is a Stuttgart melletti Winnendenben található. A Kärcher nem tőzsdei társaságként ismert, hanem magántulajdonban lévő családi vállalatként működik. A cég hivatalos megnevezése Alfred Kärcher SE & Co. KG; jogi formája német betéti társaság, vagyis Kommanditgesellschaft. A vállalat irányításában professzionális menedzsment vesz részt, az igazgatóság elnöke Hartmut Jenner, a felügyelőbizottság elnöke pedig Franziska Kärcher. A Kärcher mára globális tisztítástechnikai csoporttá nőtt: a 2025-ös üzleti évben 3,483 milliárd eurós árbevételt ért el, mintegy 17 ezer embert foglalkoztatott, és több mint 170 vállalaton keresztül 87 országban volt jelen. A vállalat termékei a lakossági nagynyomású mosóktól és gőztisztítóktól a professzionális ipari, önkormányzati és speciális tisztítástechnikai megoldásokig terjednek.

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