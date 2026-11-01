10°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Őszinte figyelmeztetés érkezett: veszélyben Európa ipara, ezért vannak gyárbezárások
Üzlet

Őszinte figyelmeztetés érkezett: veszélyben Európa ipara, ezért vannak gyárbezárások

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az ipar leépülésének komoly veszélyére figyelmeztetett Hartmut Jenner, a tisztítóberendezéseiről ismert német Kärcher vezérigazgatója. A cégvezető szerint Európa és Németország gazdasága rendkívül nehéz helyzetbe került, amelyből csak a bürokrácia radikális csökkentésével, a többletmunka ösztönzésével, valamint az Egyesült Államokkal és Kínával szembeni határozottabb uniós kereskedelempolitikával lehet kilábalni - írta meg az euronews.

Az Euronewsnak írt véleménycikkében Jenner úgy fogalmazott, hogy a geopolitikai válságok mellett a kiszámíthatatlan amerikai kereskedelempolitika is súlyos károkat okoz. Washington előzetes figyelmeztetés nélkül fenyegetőzik vámemelésekkel és kereskedelmi korlátok bevezetésével, ami

mérgezi a szabadkereskedelmet és az exportorientált vállalatok működését.

Emellett Kína már nem csupán olcsó gyártóbázis, hanem agresszív technológiai versenytárs is, amely állami támogatásokkal és mesterségesen versenyképessé tett árfolyam-politikával torzítja a piacot, szinte lehetetlenné téve a tisztességes globális versenyt a magánvállalatok számára.

A családi tulajdonban lévő vállalatot 2001 óta irányító szakember szerint a dezindusztrializáció már nem elméleti veszély, hanem a jelenlegi valóság. Ezt bizonyítja az ipari munkahelyek tízezreinek megszűnése, a termelési volumen visszaesése, valamint a kulcsfontosságú német ágazatokban – például az autóiparban és a gépgyártásban – zajló gyárbezárások és a termelés külföldre telepítése.

Még több Üzlet

Titokban készült el a Meta új humanoid robotja

Valóságos mészárlás volt az amerikai tőzsdén: nagyot esett a Nasdaq

Váratlan fordulat: újra az Apple lett a világ legértékesebb vállalata

Bár a tavaly közel 3,5 milliárd eurós árbevételt elérő – és ennek 86 százalékát külföldön megtermelő – Kärcher jelentős kutatás-fejlesztési beruházásokkal eddig sikeresen vészelte át a nehézségeket, a vezérigazgató szerint a romló üzleti környezettel szemben már az élen járó innovátorok sem mindig tudnak felülkerekedni. A meredeken emelkedő strukturális és munkaerőköltségek miatt ma már alig éri meg új gyártóüzemeket létesíteni és munkahelyeket teremteni Németországban vagy Európában.

Jenner élesen bírálta a német kormányt is,

rámutatva, hogy a Németországra vonatkozó 1,3 százalékos növekedési előrejelzés csupán államadósságból, védelmi megrendelésekből és állami támogatásokból mesterségesen fenntartott bővülés, amely nem helyettesíti a magánberuházások valódi fellendülését. A gazdasági gyengélkedés okai nagyrészt belső eredetűek, mivel a reformok elmaradása, valamint a berlini és brüsszeli túlszabályozás megfojtja a vállalkozói kedvet. A magas energiaárak és a növekvő béren kívüli terhek mellett a cégeknek eurómilliókba kerül a végtelen dokumentációs kötelezettségek teljesítése, ami az innovációtól és az alaptevékenységtől vonja el az erőforrásokat.

A vezérigazgató szerint látszatintézkedések helyett teljes szemléletváltásra van szükség a közigazgatásban, a hatóságoknak ugyanis pragmatikus, gyors és mesterséges intelligenciával támogatott szolgáltatóként kellene működniük a vállalkozások számára. Emellett a demográfiai folyamatok miatt elkerülhetetlen a ledolgozott munkaórák számának növelése is. Ehhez a túlórák ösztönzésére, rugalmas munkaidőre, a táppénzszabályok észszerűsítésére és a szakemberek felvételét nehezítő adminisztráció visszavágására van szükség, miközben az Európai Uniónak következetesen szankcionálnia kell a nemzetközi kereskedelmi szabályok megsértőit.

Mi is az a Kärcher?

A világ számos pontján, így Magyarországon is jól ismert márka a Kärcher, a sárga-fekete színű tisztítóberendezéseit sok helyen ismerik.

A Kärcher a német ipar egyik ismert, máig családi hátterű vállalata. A céget Alfred Kärcher alapította 1935-ben, eredetileg fűtéstechnikai fejlesztésekre építve, a tisztítástechnikai irányt az 1950-ben bemutatott, Európában úttörőnek számító melegvizes nagynyomású mosó alapozta meg. Alfred Kärcher 1959-es halála után felesége, Irene Kärcher vitte tovább a vállalatot, amelynek központja ma is a Stuttgart melletti Winnendenben található. A Kärcher nem tőzsdei társaságként ismert, hanem magántulajdonban lévő családi vállalatként működik. A cég hivatalos megnevezése Alfred Kärcher SE & Co. KG; jogi formája német betéti társaság, vagyis Kommanditgesellschaft. A vállalat irányításában professzionális menedzsment vesz részt, az igazgatóság elnöke Hartmut Jenner, a felügyelőbizottság elnöke pedig Franziska Kärcher. A Kärcher mára globális tisztítástechnikai csoporttá nőtt: a 2025-ös üzleti évben 3,483 milliárd eurós árbevételt ért el, mintegy 17 ezer embert foglalkoztatott, és több mint 170 vállalaton keresztül 87 országban volt jelen. A vállalat termékei a lakossági nagynyomású mosóktól és gőztisztítóktól a professzionális ipari, önkormányzati és speciális tisztítástechnikai megoldásokig terjednek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jön az eső, majd a hideg – Mutatjuk, milyen idő vár ránk a jövő héten
Tisza-kormány: jön a lusztráció, feltárulnak előttünk a 2027-es év kormányzati tervei
Valóságos mészárlás volt az amerikai tőzsdén: nagyot esett a Nasdaq
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility