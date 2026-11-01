Szép csendben az OpenAI már készül az amerikai politikai fordulatra

A technológiai szektor szereplői két évnyi, a Fehér Ház részéről tapasztalt támogató légkör után jóval keményebb politikai környezetre számíthatnak, mivel a demokraták várhatóan többséget szereznek a képviselőházban. A Donald Trump elnökkel szoros kapcsolatot ápoló technológiai óriások a szigorúbb felügyeletet és szabályozást sürgető demokraták első számú célpontjaivá válhatnak, így az OpenAI-hoz hasonlóan a Meta és más nagyvállalatok is igyekeznek megerősíteni kapcsolataikat a párttal.
Chris Lehane, az OpenAI globális ügyekért felelős vezetője és csapata augusztus óta dolgozik azokon a javaslatokon, amelyekkel a választások és az új kongresszus január 3-i hivatalba lépése közötti átmeneti időszakban állnak majd a nyilvánosság elé. A november 9-én induló ülésszakra időzített
tervek központi eleme az emberi kontroll hangsúlyozása,
mivel a cég azt az üzenetet kívánja közvetíteni, hogy a technológia az embereket szolgálja, nem pedig felváltja őket.
Ennek jegyében a vállalat kötelező biztonsági korlátokat, úgynevezett "sebességkorlátozásokat" javasol a legfejlettebb rendszerek számára, és határozottabb kongresszusi fellépést sürget az élvonalbeli modellek biztonsága érdekében. Lehane szerint ezzel egy emberközpontú "harmadik utat" szeretnének kijelölni a technológia korlátlan felgyorsítását, illetve a világvégét vizionáló szélsőséges álláspontok között.
Az adatközpontok építésével szembeni országos, kétpárti ellenállást az OpenAI új közösségi megállapodásokkal igyekszik enyhíteni. A vállalat olyan tagállami szintű törvényjavaslatokat kezdeményez, amelyek érdemi beleszólást biztosítanak a helyieknek a beruházások megvalósításába. Emellett tudatos arculatváltással a hagyományos adatközpontok helyett a "mesterségesintelligencia-számítási kampusz" kifejezést vezetik be, hangsúlyozva a projektek gazdaságélénkítő hatását. Példaként az ohiói Pike megyében zajló óriásberuházásukat hozzák fel, amely több ezer új munkahelyet ígér a térségnek.
A tervek között szerepel továbbá a munkavállalók támogatása a munkaerőpiaci átalakulások során, az oktatáshoz való hozzáférés bővítése, a vállalkozásindítás megkönnyítése, valamint az, hogy az Egyesült Államok a demokratikus értékek mentén határozza meg a globális technológiai szabványokat. A kezdeményezések célzottan szólnak a 2028-as elnökjelölteknek is, mivel Lehane szerint a következő elnökválasztás legfőbb témája a mesterséges intelligencia lesz, a választók pedig az egyszerű elutasítás helyett valódi, árnyalt válaszokat várnak majd a politikai vezetőktől a modern kori szorongásokra és a társadalmi szerződés válságára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fokozódik a versenyfutás az idővel Ukrajnában: a lejáró tűzszünet előtt menekítik a civileket
Gyerekek és sérültek is kijutottak az ostromlott városból.
Hatalmas veszteséget szenvedett az orosz hadsereg
Zelenszkij közlése szerint.
Bolgár elnökválasztás: megjöttek az exit poll eredményei
Kényelmesen vezet Ilijana Jotova.
Riadót fújtak a balti államban: azonosítatlan eszköz lépett be a légtérbe Oroszország határánál
Egymásra mutogat Moszkva és Kijev.
Mutatjuk a legfrissebb számokat: megalázó vereséget szenvedhet Donald Trump – Vagy van még kiút?
Ezeken a helyeken dőlhet el, milyen irányt vesz Amerika.
Négy magyar vasúti fővonalon is nagy felújítások kezdődnek: így pótolják majd a kieső InterCityket
105 új, emeletes busz érkezhet.
Titokban készült el a Meta új humanoid robotja
Már a második verzión dolgoznak.
Eljött a határidő, messze a céltól a német gáztárolók – Megszólalt a hatóság
Jelentősen drágult a gáz, már készítik a fogyasztókat.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
A jósgömb már a kukában: az energiapiac Trump és Putyin szavait lesi
Geopolitikai feszültségek mozgatják az energiaárakat.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.