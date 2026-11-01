Szép csendben az OpenAI már készül az amerikai politikai fordulatra

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A technológiai szektor szereplői két évnyi, a Fehér Ház részéről tapasztalt támogató légkör után jóval keményebb politikai környezetre számíthatnak, mivel a demokraták várhatóan többséget szereznek a képviselőházban. A Donald Trump elnökkel szoros kapcsolatot ápoló technológiai óriások a szigorúbb felügyeletet és szabályozást sürgető demokraták első számú célpontjaivá válhatnak, így az OpenAI-hoz hasonlóan a Meta és más nagyvállalatok is igyekeznek megerősíteni kapcsolataikat a párttal.

Chris Lehane, az OpenAI globális ügyekért felelős vezetője és csapata augusztus óta dolgozik azokon a javaslatokon, amelyekkel a választások és az új kongresszus január 3-i hivatalba lépése közötti átmeneti időszakban állnak majd a nyilvánosság elé. A november 9-én induló ülésszakra időzített

tervek központi eleme az emberi kontroll hangsúlyozása,

mivel a cég azt az üzenetet kívánja közvetíteni, hogy a technológia az embereket szolgálja, nem pedig felváltja őket.

Ennek jegyében a vállalat kötelező biztonsági korlátokat, úgynevezett "sebességkorlátozásokat" javasol a legfejlettebb rendszerek számára, és határozottabb kongresszusi fellépést sürget az élvonalbeli modellek biztonsága érdekében. Lehane szerint ezzel egy emberközpontú "harmadik utat" szeretnének kijelölni a technológia korlátlan felgyorsítását, illetve a világvégét vizionáló szélsőséges álláspontok között.

Az adatközpontok építésével szembeni országos, kétpárti ellenállást az OpenAI új közösségi megállapodásokkal igyekszik enyhíteni. A vállalat olyan tagállami szintű törvényjavaslatokat kezdeményez, amelyek érdemi beleszólást biztosítanak a helyieknek a beruházások megvalósításába. Emellett tudatos arculatváltással a hagyományos adatközpontok helyett a "mesterségesintelligencia-számítási kampusz" kifejezést vezetik be, hangsúlyozva a projektek gazdaságélénkítő hatását. Példaként az ohiói Pike megyében zajló óriásberuházásukat hozzák fel, amely több ezer új munkahelyet ígér a térségnek.

A tervek között szerepel továbbá a munkavállalók támogatása a munkaerőpiaci átalakulások során, az oktatáshoz való hozzáférés bővítése, a vállalkozásindítás megkönnyítése, valamint az, hogy az Egyesült Államok a demokratikus értékek mentén határozza meg a globális technológiai szabványokat. A kezdeményezések célzottan szólnak a 2028-as elnökjelölteknek is, mivel Lehane szerint a következő elnökválasztás legfőbb témája a mesterséges intelligencia lesz, a választók pedig az egyszerű elutasítás helyett valódi, árnyalt válaszokat várnak majd a politikai vezetőktől a modern kori szorongásokra és a társadalmi szerződés válságára.

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