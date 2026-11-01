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Titokban készült el a Meta új humanoid robotja
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Titokban készült el a Meta új humanoid robotja

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A Meta egy kínai startuppal együttműködve megépítette első humanoid robotjának prototípusát, és már az eszköz második változatán dolgozik.
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A The Information szombati értesülései szerint az amerikai technológiai óriás a Fourier nevű kínai vállalattal közösen fejlesztette ki az emberszabású robotot. A projektre rálátó források arról is beszámoltak, hogy az első modell elkészülte után a vállalatnál már megkezdődtek a második verzió fejlesztési munkálatai.

A lap által közölt információkat a Reuters hírügynökség

egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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