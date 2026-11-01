Titokban készült el a Meta új humanoid robotja

A The Information szombati értesülései szerint az amerikai technológiai óriás a Fourier nevű kínai vállalattal közösen fejlesztette ki az emberszabású robotot. A projektre rálátó források arról is beszámoltak, hogy az első modell elkészülte után a vállalatnál már megkezdődtek a második verzió fejlesztési munkálatai.
A lap által közölt információkat a Reuters hírügynökség
egyelőre nem tudta független forrásból megerősíteni.
BREAKING: Meta reportedly has built a prototype humanoid robot, in partnership with Chinese startup @FourierRobots. Fourier is one of China’s most capable humanoid hardware companies, sophisticated bipedal platforms, strong actuator supply chains, deep manufacturing expertise. I've met them couple of times, and was really impressed with the robots. Their roots are in exoskeletons + rehab robotics. The robot is called Max, and here’s what we know about it: → Built in approximately three months → Weighs around 106 pounds (48 kg) → Meta is already building a second version → Meta has no plans to sell these units → Framed internally as the physical embodiment of Meta’s Muse agent (@alexandr_wang bring it on!), designed for household tasks For Meta, partnering with a Chinese hardware company to build a prototype is the fastest path to having something physical to work with while its AI and software teams develop the intelligence layer. This isn’t a manufacturing robot, but rather home robot. Similar move to acquisition of Fauna Robotics by Amazon earlier this year. Meta is building a physical body for its AI agent, the same way a phone is a physical body for an operating system. Every major AI lab (Sam Altman also announced that will reveal a humanoid robot in 2027) is arriving at the same conclusion. The next frontier is not software on screens. It’s AI in the physical world. It was first reported by @theinformation (@jyoti_mann1). Watch this space very closely! ~~ ️ Join the weekly robotics newsletter, and never miss any news → https://t.co/GoA3ZuwoPB— Lukas Ziegler (@lukas_m_ziegler) November 1, 2026
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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