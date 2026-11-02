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Kimondták a fájdalmas igazságot: akadályba ütközött a dollár leváltására készülő gazdasági szövetség
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Kimondták a fájdalmas igazságot: akadályba ütközött a dollár leváltására készülő gazdasági szövetség

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A BRICS+ országoknak érdemes lenne felgyorsítaniuk a közös, határokon átnyúló fizetési rendszerük kiépítését az amerikai dollártól való függőség csökkentése érdekében, egy közös valuta bevezetése azonban komoly gazdasági és intézményi akadályokba ütközne egy frissen publikált elemzés szerint. A BRICS+ Thinking nevű elemzőműhely tanulmánya határozott lépéseket sürget a Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai Köztársaság által fémjelzett, kibővült gazdasági tömörüléstől a fizetési mechanizmus tényleges megvalósítására.
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A dokumentum szerzői – Gregory T. Chin, Danny Quah, valamint a BRICS betűszót megalkotó egykori Goldman Sachs-közgazdász, Jim O'Neill – hangsúlyozzák, hogy elengedhetetlen a tagállamok jegybankjainak elköteleződése a cél mellett, valamint a rendszer működéséhez szükséges technikai feltételek megteremtése.

Bár a nemzetközi elszámolások reformja régóta napirenden van,

a pénzügyi infrastruktúrák összehangolása eddig csak korlátozott eredményeket hozott.

A tagországok vezetői a szeptemberi, Indiában tartott csúcstalálkozójuk után kiadott nyilatkozatukban mindenesetre megerősítették, hogy folytatják a munkát a gyorsabb és olcsóbb tranzakciók érdekében, többek között a nemzeti fizetési rendszerek összekapcsolásával és a helyi devizák gyakoribb használatával.

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Egy közös valuta bevezetése ezzel szemben a szakértők szerint nem túl ígéretes, mivel drasztikus reformokat követelne meg a tagállamoktól. Ehhez ugyanis növelni kellene a jegybanki függetlenséget, fel kellene állítani egy közös monetáris hatóságot, és le kellene bontani a tőkeáramlási korlátozásokat. További komoly nehézséget jelent, hogy egy ilyen fizetőeszköznek belföldön és nemzetközileg is szabadon konvertibilisnek kellene lennie, ami a jelenlegi gazdaságpolitikai keretek között nehezen kivitelezhető.

A technikai akadályokon túl a földrajzi széttagoltság is hátráltatja a szorosabb monetáris integrációt. Emellett a tagországok sem mutatnak hajlandóságot arra, hogy gazdaságpolitikai szuverenitásukat egy közös jegybanknak rendeljék alá.

A közös fizetőeszköz ötlete ráadásul éles politikai reakciókat is kiváltott, miután Donald Trump amerikai elnök többször is százszázalékos büntetővámokkal fenyegette meg a tagállamokat arra az esetre, ha saját valutát hoznának létre, vagy más módon támogatnák a dollár leváltását. Bár a tömörülésnek jelenleg nincs közös pénze, és a tervet többek között Oroszország és India is igyekezett hűteni, a dollármentesítési törekvések világszerte felgyorsultak azóta, hogy a Nyugat szankciókat vezetett be Moszkvával szemben az Ukrajna elleni 2022-es invázió miatt.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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