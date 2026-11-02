Már a humanoid robotok agyát tanítják emberi viselkedésre, volt, amelyik furcsa dolgot produkált a teszt során

Az ITjuzi piackutató adatai szerint a fizikai környezetüket értelmezni és abban önállóan tanulni képes robotikai szoftverekkel foglalkozó kínai vállalatok 2026 első felében 322 tranzakció keretében 93,5 milliárd jüan (mintegy 13 milliárd dollár) tőkét vontak be, ami
az előző évi összeg ötszöröse.
Mivel az éles piaci verseny lenyomja a hardverárakat, a gyártók felismerték, hogy a nagyobb profitot nem maga a gép, hanem az azt irányító szoftveres intelligencia hozza majd. A tőke így egyre inkább a robotok irányításáért felelős szoftverfejlesztőkhöz áramlik, az olyan kínai startupok pedig, mint az X Square, a Galaxea és a Spirit AI, már elérték a 3 milliárd dollár körüli cégértéket.
A területen komoly verseny bontakozott ki az amerikai és a kínai fejlesztők között. Az olyan amerikai startupok, mint a Physical Intelligence, a Skild AI vagy a Generalist, jelentős előnyben vannak a fejlett kutatások és a nagy teljesítményű chipekhez való hozzáférés révén. A Generalist GEN-1.5 modellje például egy 3–12 másodperces bemutató után az egyszerű feladatok 60 százalékát képes elvégezni. Ezzel szemben a kínai cégek az erős hazai gyártóbázisra és az ipari partnerekkel való szoros együttműködésre építenek. Az X Square például már bemutatott olyan megoldást, amellyel a robotok egyetlen, emberekről készült videó alapján tanulnak meg tárgyakat kezelni anélkül, hogy a modellt minden feladatra külön be kellene tanítani. A nagy gyártók sem akarnak lemaradni, így a tőzsdén jegyzett UBTech akár 18 millió dolláros javadalmazási csomagot is kínál leendő vezető MI-kutatójának, a Unitree pedig harmincfős csapattal fejleszti a tárgyak fizikai viselkedését előrejelző algoritmusait.
A szöveges adatokon betanított chatbotokkal ellentétben a robotoknak a fizikai világból származó példákra van szükségük a tanuláshoz, a tárgyak megfogásától kezdve a hajlékony kábelek kezeléséig. Ennek begyűjtésére a kínai cégek eltérő módszereket használnak. A Spirit AI ezer embert vett fel hétköznapi és ipari tevékenységek rögzítésére, az ACE Robotics pedig viselhető érzékelőkkel méri a bolti és szállodai dolgozók mozdulatait, valamint a fogási erőt. Az Ant Group robotikai részlege, a Robbyant 160 ezer órányi anyaggal – köztük 50 ezer órányi, emberek által irányított robotmozgással – tanította be a modelljét, amelyet 17 márka 20 különböző robotján teszteltek az univerzális használhatóság érdekében. Más vállalatok, mint a DexForce, szimulált környezeteket használnak, amivel bizonyos precíziós ipari feladatokra 6–8 óra alatt, 99,9 százalék feletti pontossággal készítik fel a gépeket, bár a szakértők szerint a szimulációk még nem képesek tökéletesen leképezni a fizikai kölcsönhatásokat.
A laboratóriumi kísérletek mellett a technológia már a gyakorlatban is működik. A JoyIn Technology egyik tesztjén például egy robot, amely nem ért fel egy magas szekrényt, egy emberi videó megtekintése után odalökött egy dobozt, és megpróbált felállni rá. Az éles ipari bevetések ennél jóval szigorúbb keretek között zajlanak. A CATL akkumulátorgyártó csengcsoui üzemében a Spirit AI robotjai 99 százalék feletti sikerességgel csatlakoztatják a hajlékony vezetékeket a tesztelések során, a Robbyant gépei pedig két sanghaji gyógyszertárban állítják össze a rendeléseket a személyzet felügyelete mellett.
A kínai szektor növekedését ugyanakkor komoly tényezők nehezítik. Az amerikai exportkorlátozások miatt hiány van a fejlett Nvidia chipekből, a tőzsdei forrásbevonást pedig a túlzott cégértékek és a piac telítettsége miatti hatósági szigor fogja vissza. A fejlesztők ezért hatékonyabb modellekkel, szintetikus adatokkal és a Huaweihez hasonló hazai gyártók chipjeivel próbálják kiváltani a kieső számítási kapacitást. A technológiai ugrást sokan az újabb generációs alapmodellektől várják. Vang Hszinghszing, a Unitree alapítója szeptemberben elárulta, hogy
biztató eredménnyel tesztelték az OpenAI GPT-6 modelljét a robotjaikon.
Az alapító szerint a jövőre várható GPT-7 hozhatja el a robotika számára az igazi áttörést, ami szerinte akkor következik be, ha a gépek szóbeli utasításra, ismeretlen környezetben is képesek lesznek a feladatok 80 százalékát elvégezni. Georg Stieler robotikai tanácsadó szerint azonban még ha a bemutatókon sikerül is elérni ezt a szintet, a megbízható, széles körű üzleti alkalmazásig akkor is évekre, nem pedig hónapokra lesz szükség.
Forrás: Reuters
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