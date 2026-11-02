Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

A benzin literenként 2 forinttal lett olcsóbb, míg a gázolaj ára változatlan maradt.

A friss országos árösszesítés alapján jelenleg az alábbi átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 640 Ft/liter

Gázolaj: 721 Ft/liter

Az üzemanyagpiac aktuális helyzetével és a kilátásokkal ebben az elemzésben foglalkoztunk. Hangsúlyoztuk: bár a múlt héten mintegy 41 nap után végre megmozdult a gázolaj ára Magyarországon, de a szerdai drágulás jó eséllyel még nem oldotta meg a hazai dízelpiacon kialakult súlyos feszültségeket. Miközben az üzemanyag importja az elmúlt időszakban egyre rosszabb üzletté vált, a magyar kutakon továbbra is jóval olcsóbban lehet tankolni, mint a környező országok többségében

- ez pedig komoly problémát jelenthet egy eleve feszes, jelentős részben importra szoruló dízelpiacon.

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