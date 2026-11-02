Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!

A benzin literenként 2 forinttal lett olcsóbb, míg a gázolaj ára változatlan maradt.
A friss országos árösszesítés alapján jelenleg az alábbi átlagárakkal számolhatnak az autósok:
- 95-ös benzin: 640 Ft/liter
- Gázolaj: 721 Ft/liter
Az üzemanyagpiac aktuális helyzetével és a kilátásokkal ebben az elemzésben foglalkoztunk. Hangsúlyoztuk: bár a múlt héten mintegy 41 nap után végre megmozdult a gázolaj ára Magyarországon, de a szerdai drágulás jó eséllyel még nem oldotta meg a hazai dízelpiacon kialakult súlyos feszültségeket. Miközben az üzemanyag importja az elmúlt időszakban egyre rosszabb üzletté vált, a magyar kutakon továbbra is jóval olcsóbban lehet tankolni, mint a környező országok többségében
- ez pedig komoly problémát jelenthet egy eleve feszes, jelentős részben importra szoruló dízelpiacon.
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