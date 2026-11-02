Megújulóenergia-infrastruktúrába fektet az O3 Partners, a magyar piacra is jelentős összeg juthat

Két intézményi befektető és az O3 Partners összesen 70,7 millió euró értékben vállalt előzetes tőkebefektetést az O3 Investment B.V. által kezelt ELO3 Green Energy Fundban. A 100 millió eurós célméretű alap európai megújulóenergia-infrastruktúra-projektek finanszírozására jön létre, a befektetési időszak végéig pedig a tőkeígérvények legalább 30 százalékát magyarországi projektekre fordítanák.

Az ELO3 Green Energy Fund célmérete 100 millió euró, maximális mérete pedig 200 millió euró. Az első zárást követő 12 hónapon belül tervezik a végső zárást.

Az alap elsősorban olyan, építésre kész vagy közvetlenül a kivitelezés előtt álló projektekbe és projekttársaságokba fektet, amelyeknél az engedélyezési és fejlesztési kockázatok többségét már lezárták. A befektetések az európai megújulóenergia- és energiatárolási kapacitások bővítését célozzák.

A tőke legalább 80 százalékát az Európai Unióban, legfeljebb 20 százalékát pedig az unión kívüli balkáni országokban helyezhetik el. Az alap projektenként átlagosan 5–8 millió eurós befektetéssel számol.

Az O3 csoport tervei szerint az első, ötéves befektetési időszak végéig a díjakkal és költségekkel csökkentett teljes tőkeígérvény

legalább 30 százalékát magyarországi projektekbe fektetik.

A 100 millió eurós célméret mellett ez előzetesen mintegy 24 millió eurós magyarországi befektetést jelenthet.

Az alap holland jog szerinti, zárt végű alternatív befektetési alapként működik, kezelője az O3 Investment B.V. A társaság az O3 Partners százszázalékos tulajdonában áll, és a holland pénzügyi piacfelügyelet (AFM) nyilvántartásában szereplő alapkezelő.

Az alap futamideje tíz év, ebből öt év az elsődleges befektetési időszak, három év az újra- és kiegészítő befektetéseké, két év pedig a befektetések kivezetésére szolgál.

Az alap felállítása az aláírást követően megkezdődik, a dokumentáció véglegesítése a következő hetekben várható. A most bejelentett tőkeígérvények a végleges szerződések aláírásával válnak kötelező érvényűvé.

Az ELO3 Green Energy Fund egy új eszközosztállyal, a megújulóenergia-infrastruktúrával gazdagítja az O3 Partners portfólióját. A valós eszközökre épülő, hosszú távú infrastruktúra-befektetések jól kiegészítik meglévő kockázati- és magántőke-befektetéseink eltérő kockázati jellemzőit, és jelentős növekedési, bővülési lehetőséget nyitnak a csoport előtt

– mondta Oszkó Péter, az O3 Partners vezérigazgatója.

A vezető hozzátette: különösen fontos számukra, hogy az alap elindítása egybeesik a társaság meghirdetett nyilvános részvénykibocsátásával, amelynek során a befektetőknek a növekedési stratégiájuk megvalósítását is be kívánják mutatni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images