Nagy bejelentés jött Iránból - Azonnal reagálnak a piacok!

A hírekre az arany árfolyama percek alatt mintegy 1,3 százalékot ugrott, ezzel pedig már 1,9 százalékos pluszban áll hétfőn a nemesfém unciánkénti jegyzése.

Az ezüst eközben 2,5 százalékot ugrott, így már 3,5 százalékos pluszban áll ma a fém árfolyama.