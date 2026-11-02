Nagy bejelentés jött Iránból - Zuhant a Brent, de a tech papíroknak már szárnyát szegték Amerikában

Vegyes a kép Amerikában a hétfői kereskedésben, a kezdeti optimizmus elillant és nem mindenütt állnak pluszban az irányadó amerikai tőzsdeindexek. A befektetők folytatták a tőke átcsoportosítását: a technológiai papíroktól szabadultak, a hagyományos iparágak részvényeit keresve újabb pozíciókat építenek ki a piac más szegmenseiben. A technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite 0,6 százalékos, míg a szélesebb piacot lefedő S&P 500 0,2 százalékos mínuszban jár a korábbi 1,4, illetve 1,1 százalékos plusz után. Ezzel szemben a Dow Jones ipari átlag felülteljesít, és 328 pontos, vagyis 0,6 százalékos emelkedésben van.

A technológiai óriások közül az Nvidia árfolyama 0,5, a Meta Platformsé 0,7 százalékkal csúszott vissza, a ma gyorsjelentő Apple papírjai pedig 2 százalékkal estek. Még nagyobb zuhanást produkált a Marvell Technology és a Lumentum, előbbi árfolyama 12, utóbbié pedig 18 százalékkal esett vissza, miután bejelentették, hogy a Marvell egy 115 milliárd dolláros üzlet keretében felvásárolja a Lumentumot. Az Oracle részvényei szintén jelentősen, 8 százalékkal gyengültek, mivel a vállalat közölte, hogy mesterségesintelligencia-fejlesztéseinek finanszírozására 10 milliárd dollár értékben bocsát ki törzsrészvényeket, további 10 milliárd dollárt pedig kötvénykibocsátásból von be.

A Dow Jones emelkedését elsősorban a hagyományos gazdasági szektorok húzónevei fűtötték. A festékipari Sherwin-Williams 5,6 százalékkal, a barkácsáruház-láncot üzemeltető Home Depot pedig 3,3 százalékkal drágult. Szintén jó napja van a nagy iparvállalatoknak, így a Honeywell International, a 3M és a Boeing részvényei egyaránt több mint 2 százalékos emelkedésben vannak itthoni idő szerint késő este.