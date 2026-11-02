Nagy bejelentés jött Iránból - Zuhant a Brent, de a tech papíroknak már szárnyát szegték Amerikában

Vegyes kereskedés után vegyes zárás Amerikában
Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék:
- a Dow Jones 0,41 százalékos emelkedéssel 51 983,98 ponton fejezte be a kereskedést, miközben
- az S&P 500 0,51 százalékot,
- a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq pedig 1,07 százalékot esett.
- A kisebb kapitalizációjú cégeket követő Russell 2000 lényegében stagnált, 0,02 százalékos mínuszban zárt.
- A piaci hangulat óvatossá vált, amit jól jelez, hogy a VIX index több mint 10 százalékkal emelkedett, miközben a 10 éves amerikai államkötvény hozama 4,914 százalékra került.
Menedékbe bújnak a befektetők az Egyesült Államokban: Trump és a technológiai szektor áll a háttérben
Mérséklődtek a hosszú lejáratú amerikai államkötvény-hozamok hétfőn, miután az olajárak több mint 7 százalékkal zuhantak. Az árupiaci fordulatot az váltotta ki, hogy Irán nyolc hónapnyi közel-keleti háborúskodás után nyitottságot mutatott a béketárgyalásokra. A piaci szereplők emellett a közelgő amerikai félidős választásokra is pozicionálják magukat, ami szintén növeli a menedékeszköznek számító állampapírok iránti keresletet.
Megszólalt a pénzügyi óriás: ez várhat az amerikai tőzsdére a választás után
A JPMorgan elemzése szerint jó esély van arra, hogy az amerikai félidős választások után emelkedni fog a részvénypiac. A Wall Street-i nagybank részletesen megvizsgálta a keddi szavazás legvalószínűbb forgatókönyveit és azok részvényekre gyakorolt hatását. Bár a historikus adatok alapján mind az elnökválasztások, mind a félidős megmérettetések általában kedveznek a tőzsdéknek, az egyes politikai kimenetelek eltérő következményekkel járnak a piacokra nézve - írta meg a CNBC.
Vegyes a kép az esti órákban, adják a tech papírokat
Vegyes a kép Amerikában a hétfői kereskedésben, a kezdeti optimizmus elillant és nem mindenütt állnak pluszban az irányadó amerikai tőzsdeindexek. A befektetők folytatták a tőke átcsoportosítását: a technológiai papíroktól szabadultak, a hagyományos iparágak részvényeit keresve újabb pozíciókat építenek ki a piac más szegmenseiben. A technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite 0,6 százalékos, míg a szélesebb piacot lefedő S&P 500 0,2 százalékos mínuszban jár a korábbi 1,4, illetve 1,1 százalékos plusz után. Ezzel szemben a Dow Jones ipari átlag felülteljesít, és 328 pontos, vagyis 0,6 százalékos emelkedésben van.
A technológiai óriások közül az Nvidia árfolyama 0,5, a Meta Platformsé 0,7 százalékkal csúszott vissza, a ma gyorsjelentő Apple papírjai pedig 2 százalékkal estek. Még nagyobb zuhanást produkált a Marvell Technology és a Lumentum, előbbi árfolyama 12, utóbbié pedig 18 százalékkal esett vissza, miután bejelentették, hogy a Marvell egy 115 milliárd dolláros üzlet keretében felvásárolja a Lumentumot. Az Oracle részvényei szintén jelentősen, 8 százalékkal gyengültek, mivel a vállalat közölte, hogy mesterségesintelligencia-fejlesztéseinek finanszírozására 10 milliárd dollár értékben bocsát ki törzsrészvényeket, további 10 milliárd dollárt pedig kötvénykibocsátásból von be.
A Dow Jones emelkedését elsősorban a hagyományos gazdasági szektorok húzónevei fűtötték. A festékipari Sherwin-Williams 5,6 százalékkal, a barkácsáruház-láncot üzemeltető Home Depot pedig 3,3 százalékkal drágult. Szintén jó napja van a nagy iparvállalatoknak, így a Honeywell International, a 3M és a Boeing részvényei egyaránt több mint 2 százalékos emelkedésben vannak itthoni idő szerint késő este.
Zuhan a Brent, szárnyal Amerika
A pénteki eladási hullámot követően ismét felfelé korrigálnak az amerikai részvénypiacok, amit
elsősorban az olajárak jelentős esése támogat.
A közel-keleti feszültségek enyhülésének jelei visszahozták a befektetők vételi kedvét, a technológiai szektorban azonban egyelőre vegyes a kép a fontos gyorsjelentések és makrogazdasági események hetében.
A Brent típusú nyersolaj határidős jegyzése több mint 7 százalékkal zuhant. Az árak mérséklődését az váltotta ki, hogy a legfrissebb hírek szerint az Egyesült Államok és Irán egyaránt nyitott lehet a diplomáciai tárgyalásokra, amivel elkerülhetővé válhat a közel-keleti konfliktus további eszkalációja.
Az irányadó amerikai tőzsdeindexek közül a Dow Jones mutatja a legerősebb teljesítményt, amely már több mint 500 ponttal került feljebb. Ezzel egy időben megállt az a lejtmenet is, amelynek következtében a technológiai túlsúlyú Nasdaq 5,3 százalékos mínuszban zárta az előző hónapot. Az egyedi részvények piacán az Amazon és a SpaceX papírjai már felfelé korrigálnak, míg az Intel és a CoreWeave árfolyama folytatja a múlt héten megkezdett gyengülést.
A technológiai szektor törékeny kilábalását az Apple ma, piaczárás után érkező negyedéves gyorsjelentése teheti próbára. A befektetők számára egyébként is sűrűnek ígérkezik a hét, hiszen az amerikai félidős választások után pénteken a legfrissebb munkaerőpiaci adatokat is közzéteszik a tengerentúlon.
Ha a történelem megismétli önmagát, hatalmas szárnyalás jöhet a félidős választás után az Egyesült Államokban
Bár a befektetők általában feszülten várják az amerikai félidős választásokat, a historikus adatok alapján a részvénypiacok rendszerint jól teljesítenek a szavazás után, függetlenül attól, hogy melyik párt kerül többségbe. A politikai erőviszonyok alakulásánál azonban hosszabb távon jóval nagyobb súllyal esik latba a jegybanki kamatpolitika, a technológiai szektor teljesítménye és a geopolitikai helyzet.
Felemás mozgások hétfőn a magyar tőzsdén
Az OTP 0,2, a Richter 0,4, a Telekom pedig 2,5 százalékkal került feljebb a hétfői kereskedésben, az olajárak meredek esésének nyomán a Mol árfolyama eközben 1 százalékkal került lejjebb.
A BUX index pedig mintegy 0,1 százalékot emelkedett.
A profik szerint venni kell ezt az 5 részvényt – Most megmutatjuk, hol érdemes beszállnod!
Megérkezett a felpattanás a tőzsdékre, a befektetők pedig máris elkezdtek helyezkedni. Ennek kapcsán mutatunk most 5 olyan részvényt előfizetőinknek, amelyekben nagy fantáziát látnak a következő időszakra vonatkozóan a profik.
Óriási üzletet jelentettek be az AI-piacon, azonnal pánikba estek a befektetők
Az adósságállomány átvállalásával együtt 115 milliárd dolláros, tisztán részvénycserés ügylet keretében felvásárolja az optikai komponenseket gyártó Lumentumot a Marvell Technology. Az egyedi chipeket tervező vállalat az év egyik legnagyobb fúziójával a nagyobb rivális Broadcommal és az Nvidiával szemben kívánja megerősíteni a pozícióját a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok piacán.
Nagy mínuszban az Oracle is
Az Oracle árfolyama már 5,5 százalékos esésben van, miután a vállalat bejelentette, hogy részvény- és kötvénykibocsátással összesen 20 milliárd dollárt kíván bevonni a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének finanszírozására. A társaság 10 milliárd dollárt részvények, további 10 milliárdot pedig kötvények kibocsátásával teremtene elő. A
Tovább esik az Intel
Pénteken mintegy 28,5 százalékot estek az Intel részvényei, miután a vártnál jóval gyengébb várakozásokat közölt a cég a negyedik negyedévre vonatkozóan. Az esés ma sem áll meg, az alapvetően kedvező piaci hangulat ellenére jelenleg mintegy 2,5 százalékos mínuszban tartózkodnak a vállalat részvényei.
Az amerikai kötvénypiacon is jelentős mozgások láthatók
A 10 éves amerikai államkötvény hozama hétfőn közel 0,9 százalékkal csökkent, és 4,88 százalékra süllyedt,
ami a legalacsonyabb érték szeptember 10. óta.
Kinyitott Amerika
A nyitást követően a Dow már 0,8, a Nasdaq 0,7, az S&P 500 pedig 0,5 százalékos emelkedésben van.
Nagyot nőtt az Alteo, a profit mégis bezuhant - A friss számokból kiderül, hogy mi áll a háttérben
Jelentős növekedést ért el az Alteo a harmadik negyedévben: az árbevétel 17, az EBITDA pedig 18 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, elsősorban az új energiatárolók teljesítményének és a Mol számára végzett fejlesztéseknek köszönhetően. A kedvező számok mögött azonban komoly eredményromlás látszik: az év első kilenc hónapjában a társaság nettó nyeresége 94 százalékkal, 2,7 milliárd forintról mindössze 157 millió forintra zuhant. A visszaesésben a növekvő értékcsökkenés és a magasabb kamatráfordítások is szerepet játszottak, miközben több fontos üzletág eredményessége is jelentősen romlott.
Szakad a gázár is
Az olajárak mellett az európai földgáz (TTF) ára is esni kezdett. A TTF megawattóránkénti jegyzése már 8,7 százalékos mínuszban áll, amivel október 27-e óta nem látott mélypontot ért el az árfolyam.
Mi lesz veled, arany?
Több mint egyéves mélypontra ütötték az aranyat, a nemesfém pedig újabb rázós hét elé néz. Így körbejártuk, hogy mire számíthatnak most az aranyba fektetők a mostani nagy zuhanás közepette.
Pattannak az európai indexek is
Az Iránból érkező bejelentés hatására a német DAX 0,6 százalékot ugrott, ezzel 0,3 százalékos pluszban tartózkodik most az index. A francia CAC eközben 0,4 százalékkal került már feljebb.
Veszik a fémeket
A hírekre az arany árfolyama percek alatt mintegy 1,3 százalékot ugrott, ezzel pedig már 1,9 százalékos pluszban áll hétfőn a nemesfém unciánkénti jegyzése.
Az ezüst eközben 2,5 százalékot ugrott, így már 3,5 százalékos pluszban áll ma a fém árfolyama.
Kilőttek a határidős indexek
A határidős Nasdaq a bejelentésre fél százalékot ugrott, ezzel pedig közel 1 százalékos emelkedésre van kilátás az amerikai tőzsdenyitáskor. Eközben a Dow 0,7, az S&P 500 pedig 0,6 százalékos pluszban nyithat.
Azonnal reagálnak a piacok
A bejelentésre percek alatt közel 3 százalékot esett a Brent árfolyama, jelenleg pedig már 5,5 százalékos mínuszban van a globális benchmark jegyzése.
Az olajár legutóbb október 21-én volt ilyen alacsony szintet.
Fontos bejelentés jött Iránból!
Az IRNA iráni állami hírügynökség beszámolója szerint Irán legfőbb vezetője felhatalmazta a kormányt a tárgyalások folytatására.
A bejelentés azért különösen jelentős, mert az országban a legfőbb vezető rendelkezik a stratégiai külpolitikai döntések feletti végső hatalommal, így
a lépés a diplomáciai rendezés irányába tett fontos jelzésként értelmezhető.
Mi lesz veled, arany?
Több mint egyéves mélypontra ütötték az aranyat, a nemesfém pedig újabb rázós hét elé néz. Így körbejártuk, hogy mire számíthatnak most az aranyba fektetők a mostani nagy zuhanás közepette.
Nagyot nőtt a forgalom a magyar tőzsdén, az OTP mindent vitt
Jelentősen megugrott a kereskedési aktivitás októberben a Budapesti Értéktőzsdén: a részvénypiaci forgalom közel negyedével nőtt szeptemberhez képest. A befektetők figyelme továbbra is elsősorban a hazai blue chipekre irányult, az OTP egymaga a teljes forgalom közel háromnegyedét adta. Eközben több vezető magyar részvény is jelentős árfolyam-emelkedést ért el.
Sokkoló számokat közölt a budapesti metrókat is gyártó vállalat
Közel 30 százalékot zuhantak hétfőn a francia Alstom részvényei, miután a vasúti járműgyártó drasztikusan rontotta éves eredményvárakozásait. A vállalatnál elsősorban a németországi vasúti projektek körüli problémák okoznak komoly gondokat, a vezetés pedig már jelentős adósságcsökkentést tervez.
A Shopper Park Plus nyolc bevásárlóparkját is érinti a Tesco üzletágainak eladása
A Shopper Park Plus nyolc bevásárlóparkját érinti az Ahold Delhaize és a Tesco között létrejött megállapodás – közölte a társaság hétfőn. A tranzakció ugyanakkor nem változtatja meg az érintett ingatlanok szerződéses bérletidíj-bevételeit.
Új csúcson a Telekom
Péntek után hétfőn is új történelmi csúcsra emelkedtek a Magyar Telekom részvényei 2878 forintnál.
Több leányvállalatát is beolvasztotta az Alteo
Lezárult az Alteo több leányvállalatának beolvadása, a cégbíróság ugyanis bejegyezte a korábban elhatározott átalakulásokat – közölte hétfőn a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
Hirtelen bezuhant az olaj ára!
Több mint négy százalékkal, hordónként 109 dollár alá esett hétfőn a Brent típusú kőolaj ára, mert a befektetők a közel-keleti konfliktus diplomáciai rendezésének jeleit mérlegelik. Sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök több időt adna a tárgyalásoknak, mielőtt a keddi félidős választások után döntene az Irán elleni katonai csapások esetleges újraindításáról.
Brutális drágulás jöhet a magyarok egyik kedvenc légitársaságánál
Jelentősen visszaesett a Ryanair nyeresége a szeptember végén zárult félévben, miután az iráni háború következtében megugró üzemanyagárak és az alacsonyabb jegyárak egyaránt nyomást gyakoroltak a légitársaság eredményére. A vállalat utasforgalma ugyanakkor tovább növekedett - írja a CNBC.
Esnek a tőzsdék Európában
Nem tartott sokáig a felpattanás az európai tőzsdéken. A vezető indexek közül a német DAX és a francia CAC 40 egyaránt 0,2 százalékkal, míg a brit FTSE 100 0,4 százalékkal került lejjebb.
Emelkedéssel indult a hét a magyar tőzsdén
A BUX index 0,3 százalékos pluszban áll. A hazai blue chipek közül az OTP 0,5 százalékkal, a Richter 0,4 százalékkal, a Mol pedig 0,1 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal csökkent.
Nem várt negatív adat jött Németországból
Váratlanul nagyot esett a német kiskereskedelmi forgalom szeptemberben, részben a benzinkutak gyengébb eladásai miatt. A forgalom éves összevetésben 2,3 százalékkal csökkent, miközben szeptemberben még csak 0,3 százalékos volt a visszaesés. Havi alapon 2 százalékos csökkenést mértek, pedig augusztusban még 1,2 százalékkal nőtt a forgalom. Az elemzők októberre átlagosan 0,4 százalékos havi növekedést vártak.
Eséssel kezdi a hetet az olajár
A Brent árfolyama 2,3 százalékos mínuszban áll hétfő reggel, miután arról érkeztek hírek, hogy felerősödtek a konfliktus diplomáciai úton történő rendezésére tett erőfeszítések az Egyesült Államok és Irán között.
Mi lesz veled, arany?
Több mint egyéves mélypontra ütötték az aranyat, a nemesfém pedig újabb rázós hét elé néz. Így körbejártuk, hogy mire számíthatnak most az aranyba fektetők a mostani nagy zuhanás közepette.
Kis felpattanással indul a hét.
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékot esett, a S&P 500 1,8 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 3,5 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,14 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,46 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,36 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,42 százalékot emelkedhet, a CAC 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,1 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,37 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,49 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,88 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a kínai RatingDog októberi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexével indul a nemzetközi makronaptár. Reggel a német szeptemberi kiskereskedelmi forgalom, majd a spanyol, az olasz, a francia, a német és az euróövezeti feldolgozóipari hangulatindexek érkeznek. Délután az amerikai ISM feldolgozóipari mutatója kerül fókuszba. A konjunktúraadatok a termelés és a megrendelések alakulásáról, valamint a vállalatokat érintő költségnyomásról adhatnak friss képet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 13,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 70,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 93,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 770,31
|-1,1%
|-0,9%
|1,7%
|7,7%
|8,9%
|44,5%
|S&P 500
|7 580,07
|-1,8%
|-0,6%
|-0,9%
|10,7%
|11,1%
|64,6%
|Nasdaq
|28 384,84
|-3,5%
|-2,0%
|-6,7%
|12,4%
|10,3%
|79,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 290,11
|-2,1%
|1,0%
|-5,2%
|25,7%
|23,3%
|119,1%
|Hang Seng
|23 294,42
|1,5%
|0,9%
|-5,4%
|-9,1%
|-11,4%
|-8,2%
|CSI 300
|3 985,5
|-1,4%
|-2,9%
|-8,5%
|-13,9%
|-15,4%
|-18,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 818,21
|-0,9%
|2,5%
|2,5%
|5,4%
|7,0%
|64,6%
|CAC
|7 969,42
|0,0%
|2,4%
|0,1%
|-2,2%
|-2,3%
|16,7%
|FTSE
|10 729,78
|0,1%
|0,4%
|1,2%
|8,0%
|9,9%
|48,3%
|FTSE MIB
|49 500,97
|-1,0%
|1,9%
|-3,6%
|10,1%
|14,6%
|84,2%
|IBEX
|18 652,9
|-1,1%
|-1,8%
|-4,0%
|7,8%
|16,3%
|105,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|145 257,3
|-1,3%
|2,3%
|0,1%
|30,8%
|35,8%
|168,0%
|ATX
|6 420,03
|-0,9%
|2,4%
|-6,4%
|20,5%
|35,2%
|72,5%
|PX
|2 627,33
|-0,8%
|1,7%
|-1,8%
|-2,2%
|10,6%
|98,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 800
|-2,2%
|3,6%
|-2,1%
|19,1%
|31,8%
|123,6%
|Mol
|5 000
|-1,0%
|3,7%
|0,5%
|70,1%
|66,9%
|88,0%
|Richter
|12 950
|-1,1%
|-1,7%
|4,7%
|31,3%
|23,9%
|48,5%
|Magyar Telekom
|2 800
|1,2%
|4,2%
|10,1%
|56,3%
|57,3%
|552,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|107,56
|3,9%
|2,7%
|10,7%
|87,8%
|75,3%
|28,7%
|Brent
|117,6
|2,3%
|0,8%
|13,6%
|93,3%
|81,3%
|39,4%
|Arany
|3 896
|-3,0%
|-2,5%
|-6,4%
|-9,9%
|-2,5%
|119,3%
|Devizák
|EURHUF
|365,6500
|0,1%
|-0,3%
|-0,2%
|-4,8%
|-5,9%
|1,6%
|USDHUF
|327,5553
|0,1%
|0,1%
|1,6%
|0,2%
|-2,5%
|5,3%
|GBPHUF
|439,2749
|0,4%
|0,3%
|2,4%
|-0,3%
|-0,6%
|3,0%
|EURUSD
|1,1163
|0,0%
|-0,4%
|-1,7%
|-5,0%
|-3,5%
|-3,5%
|USDJPY
|157,8250
|0,0%
|0,7%
|0,4%
|0,7%
|2,4%
|38,4%
|GBPUSD
|1,3397
|0,2%
|0,1%
|0,8%
|-0,4%
|1,9%
|-2,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|77 187,25
|-0,8%
|-4,8%
|-7,6%
|-13,0%
|-28,7%
|23,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Költségvetés 2027: már látszik, kik lesznek a vesztesek és a nyertesek
A hétfői Checklistben részletesen elemezzük a számokat.
Átrendeződés a hazai luxusingatlan-piacon: mi történt a vevőkkel?
Vendégünk volt Andó Gergely, a Sotheby’s International Realty Magyarország vezérigazgatója.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?