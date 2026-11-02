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Nagy bejelentés jött Iránból - Zuhant a Brent, de a tech papíroknak már szárnyát szegték Amerikában
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Nagy bejelentés jött Iránból - Zuhant a Brent, de a tech papíroknak már szárnyát szegték Amerikában

Portfolio
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A mesterséges intelligenciával és az újabb iráni csapásokkal kapcsolatos félelmek hatására nagy esést láthattunk múlt héten a tőzsdéken. Irán legfőbb vezetője felhatalmazta a kormányt arra, hogy tárgyalásokat folytasson, ami azért különösen jelentős, mert az országban a legfőbb vezető rendelkezik a stratégiai külpolitikai döntések feletti végső hatalommal, így a lépés egy, a diplomáciai rendezés irányába tett fontos jelzésként értelmezhető. A bejelentés hatására meredeken esnek az energiaárak, sok helyen felpattantak a tőzsdék, és veszik az aranyat és az ezüstöt is. A BUX index végül mintegy 0,1 százalékot emelkedett. Amerika is pluszban nyitott, de a tengerentúli tech papírok a kereskedés előrehaladtával vesztettek a lendületből és vegyesen zártak.
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Vegyes kereskedés után vegyes zárás Amerikában

Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék:

  • a Dow Jones 0,41 százalékos emelkedéssel 51 983,98 ponton fejezte be a kereskedést, miközben
  • az S&P 500 0,51 százalékot, 
  • a technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq pedig 1,07 százalékot esett.
  • A kisebb kapitalizációjú cégeket követő Russell 2000 lényegében stagnált, 0,02 százalékos mínuszban zárt.
  • A piaci hangulat óvatossá vált, amit jól jelez, hogy a VIX index több mint 10 százalékkal emelkedett, miközben a 10 éves amerikai államkötvény hozama 4,914 százalékra került.
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Menedékbe bújnak a befektetők az Egyesült Államokban: Trump és a technológiai szektor áll a háttérben

Mérséklődtek a hosszú lejáratú amerikai államkötvény-hozamok hétfőn, miután az olajárak több mint 7 százalékkal zuhantak. Az árupiaci fordulatot az váltotta ki, hogy Irán nyolc hónapnyi közel-keleti háborúskodás után nyitottságot mutatott a béketárgyalásokra. A piaci szereplők emellett a közelgő amerikai félidős választásokra is pozicionálják magukat, ami szintén növeli a menedékeszköznek számító állampapírok iránti keresletet.

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Menedékbe bújnak a befektetők az Egyesült Államokban: Trump és a technológiai szektor áll a háttérben
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Megszólalt a pénzügyi óriás: ez várhat az amerikai tőzsdére a választás után

A JPMorgan elemzése szerint jó esély van arra, hogy az amerikai félidős választások után emelkedni fog a részvénypiac. A Wall Street-i nagybank részletesen megvizsgálta a keddi szavazás legvalószínűbb forgatókönyveit és azok részvényekre gyakorolt hatását. Bár a historikus adatok alapján mind az elnökválasztások, mind a félidős megmérettetések általában kedveznek a tőzsdéknek, az egyes politikai kimenetelek eltérő következményekkel járnak a piacokra nézve - írta meg a CNBC.

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Megszólalt a pénzügyi óriás: ez várhat az amerikai tőzsdére a választás után
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Vegyes a kép az esti órákban, adják a tech papírokat

Vegyes a kép Amerikában a hétfői kereskedésben, a kezdeti optimizmus elillant és nem mindenütt állnak pluszban az irányadó amerikai tőzsdeindexek. A befektetők folytatták a tőke átcsoportosítását: a technológiai papíroktól szabadultak, a hagyományos iparágak részvényeit keresve újabb pozíciókat építenek ki a piac más szegmenseiben. A technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite 0,6 százalékos, míg a szélesebb piacot lefedő S&P 500 0,2 százalékos mínuszban jár a korábbi 1,4, illetve 1,1 százalékos plusz után. Ezzel szemben a Dow Jones ipari átlag felülteljesít, és 328 pontos, vagyis 0,6 százalékos emelkedésben van.

A technológiai óriások közül az Nvidia árfolyama 0,5, a Meta Platformsé 0,7 százalékkal csúszott vissza, a ma gyorsjelentő Apple papírjai pedig 2 százalékkal estek. Még nagyobb zuhanást produkált a Marvell Technology és a Lumentum, előbbi árfolyama 12, utóbbié pedig 18 százalékkal esett vissza, miután bejelentették, hogy a Marvell egy 115 milliárd dolláros üzlet keretében felvásárolja a Lumentumot. Az Oracle részvényei szintén jelentősen, 8 százalékkal gyengültek, mivel a vállalat közölte, hogy mesterségesintelligencia-fejlesztéseinek finanszírozására 10 milliárd dollár értékben bocsát ki törzsrészvényeket, további 10 milliárd dollárt pedig kötvénykibocsátásból von be.

A Dow Jones emelkedését elsősorban a hagyományos gazdasági szektorok húzónevei fűtötték. A festékipari Sherwin-Williams 5,6 százalékkal, a barkácsáruház-láncot üzemeltető Home Depot pedig 3,3 százalékkal drágult. Szintén jó napja van a nagy iparvállalatoknak, így a Honeywell International, a 3M és a Boeing részvényei egyaránt több mint 2 százalékos emelkedésben vannak itthoni idő szerint késő este.

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Zuhan a Brent, szárnyal Amerika

A pénteki eladási hullámot követően ismét felfelé korrigálnak az amerikai részvénypiacok, amit

elsősorban az olajárak jelentős esése támogat.

A közel-keleti feszültségek enyhülésének jelei visszahozták a befektetők vételi kedvét, a technológiai szektorban azonban egyelőre vegyes a kép a fontos gyorsjelentések és makrogazdasági események hetében.

A Brent típusú nyersolaj határidős jegyzése több mint 7 százalékkal zuhant. Az árak mérséklődését az váltotta ki, hogy a legfrissebb hírek szerint az Egyesült Államok és Irán egyaránt nyitott lehet a diplomáciai tárgyalásokra, amivel elkerülhetővé válhat a közel-keleti konfliktus további eszkalációja.

brent chart2

Az irányadó amerikai tőzsdeindexek közül a Dow Jones mutatja a legerősebb teljesítményt, amely már több mint 500 ponttal került feljebb. Ezzel egy időben megállt az a lejtmenet is, amelynek következtében a technológiai túlsúlyú Nasdaq 5,3 százalékos mínuszban zárta az előző hónapot. Az egyedi részvények piacán az Amazon és a SpaceX papírjai már felfelé korrigálnak, míg az Intel és a CoreWeave árfolyama folytatja a múlt héten megkezdett gyengülést.

A technológiai szektor törékeny kilábalását az Apple ma, piaczárás után érkező negyedéves gyorsjelentése teheti próbára. A befektetők számára egyébként is sűrűnek ígérkezik a hét, hiszen az amerikai félidős választások után pénteken a legfrissebb munkaerőpiaci adatokat is közzéteszik a tengerentúlon.

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Ha a történelem megismétli önmagát, hatalmas szárnyalás jöhet a félidős választás után az Egyesült Államokban

Bár a befektetők általában feszülten várják az amerikai félidős választásokat, a historikus adatok alapján a részvénypiacok rendszerint jól teljesítenek a szavazás után, függetlenül attól, hogy melyik párt kerül többségbe. A politikai erőviszonyok alakulásánál azonban hosszabb távon jóval nagyobb súllyal esik latba a jegybanki kamatpolitika, a technológiai szektor teljesítménye és a geopolitikai helyzet.

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Ha a történelem megismétli önmagát, hatalmas szárnyalás jöhet a félidős választás után az Egyesült Államokban
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Felemás mozgások hétfőn a magyar tőzsdén

Az OTP 0,2, a Richter 0,4, a Telekom pedig 2,5 százalékkal került feljebb a hétfői kereskedésben, az olajárak meredek esésének nyomán a Mol árfolyama eközben 1 százalékkal került lejjebb.

A BUX index pedig mintegy 0,1 százalékot emelkedett.

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A profik szerint venni kell ezt az 5 részvényt – Most megmutatjuk, hol érdemes beszállnod!

Megérkezett a felpattanás a tőzsdékre, a befektetők pedig máris elkezdtek helyezkedni. Ennek kapcsán mutatunk most 5 olyan részvényt előfizetőinknek, amelyekben nagy fantáziát látnak a következő időszakra vonatkozóan a profik.

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A profik szerint venni kell ezt az 5 részvényt – Most megmutatjuk, hol érdemes beszállnod!
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Óriási üzletet jelentettek be az AI-piacon, azonnal pánikba estek a befektetők

Az adósságállomány átvállalásával együtt 115 milliárd dolláros, tisztán részvénycserés ügylet keretében felvásárolja az optikai komponenseket gyártó Lumentumot a Marvell Technology. Az egyedi chipeket tervező vállalat az év egyik legnagyobb fúziójával a nagyobb rivális Broadcommal és az Nvidiával szemben kívánja megerősíteni a pozícióját a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok piacán.

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Óriási üzletet jelentettek be az AI-piacon, azonnal pánikba estek a befektetők
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Nagy mínuszban az Oracle is

Az Oracle árfolyama már 5,5 százalékos esésben van, miután a vállalat bejelentette, hogy részvény- és kötvénykibocsátással összesen 20 milliárd dollárt kíván bevonni a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének finanszírozására. A társaság 10 milliárd dollárt részvények, további 10 milliárdot pedig kötvények kibocsátásával teremtene elő. A

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Tovább esik az Intel

Pénteken mintegy 28,5 százalékot estek az Intel részvényei, miután a vártnál jóval gyengébb várakozásokat közölt a cég a negyedik negyedévre vonatkozóan. Az esés ma sem áll meg, az alapvetően kedvező piaci hangulat ellenére jelenleg mintegy 2,5 százalékos mínuszban tartózkodnak a vállalat részvényei.

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Az amerikai kötvénypiacon is jelentős mozgások láthatók

A 10 éves amerikai államkötvény hozama hétfőn közel 0,9 százalékkal csökkent, és 4,88 százalékra süllyedt,

ami a legalacsonyabb érték szeptember 10. óta.

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Kinyitott Amerika

A nyitást követően a Dow már 0,8, a Nasdaq 0,7, az S&P 500 pedig 0,5 százalékos emelkedésben van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Nagyot nőtt az Alteo, a profit mégis bezuhant - A friss számokból kiderül, hogy mi áll a háttérben

Jelentős növekedést ért el az Alteo a harmadik negyedévben: az árbevétel 17, az EBITDA pedig 18 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, elsősorban az új energiatárolók teljesítményének és a Mol számára végzett fejlesztéseknek köszönhetően. A kedvező számok mögött azonban komoly eredményromlás látszik: az év első kilenc hónapjában a társaság nettó nyeresége 94 százalékkal, 2,7 milliárd forintról mindössze 157 millió forintra zuhant. A visszaesésben a növekvő értékcsökkenés és a magasabb kamatráfordítások is szerepet játszottak, miközben több fontos üzletág eredményessége is jelentősen romlott.

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Nagyot nőtt az Alteo, a profit mégis bezuhant - A friss számokból kiderül, hogy mi áll a háttérben
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Szakad a gázár is

Az olajárak mellett az európai földgáz (TTF) ára is esni kezdett. A TTF megawattóránkénti jegyzése már 8,7 százalékos mínuszban áll, amivel október 27-e óta nem látott mélypontot ért el az árfolyam.

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Mi lesz veled, arany?

Több mint egyéves mélypontra ütötték az aranyat, a nemesfém pedig újabb rázós hét elé néz. Így körbejártuk, hogy mire számíthatnak most az aranyba fektetők a mostani nagy zuhanás közepette.

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Mi lesz veled, arany?
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Pattannak az európai indexek is

Az Iránból érkező bejelentés hatására a német DAX 0,6 százalékot ugrott, ezzel 0,3 százalékos pluszban tartózkodik most az index. A francia CAC eközben 0,4 százalékkal került már feljebb.

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Veszik a fémeket

A hírekre az arany árfolyama percek alatt mintegy 1,3 százalékot ugrott, ezzel pedig már 1,9 százalékos pluszban áll hétfőn a nemesfém unciánkénti jegyzése.

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Az ezüst eközben 2,5 százalékot ugrott, így már 3,5 százalékos pluszban áll ma a fém árfolyama.

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Kilőttek a határidős indexek

A határidős Nasdaq a bejelentésre fél százalékot ugrott, ezzel pedig közel 1 százalékos emelkedésre van kilátás az amerikai tőzsdenyitáskor. Eközben a Dow 0,7, az S&P 500 pedig 0,6 százalékos pluszban nyithat.

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Azonnal reagálnak a piacok

A bejelentésre percek alatt közel 3 százalékot esett a Brent árfolyama, jelenleg pedig már 5,5 százalékos mínuszban van a globális benchmark jegyzése.

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Az olajár legutóbb október 21-én volt ilyen alacsony szintet.

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Fontos bejelentés jött Iránból!

Az IRNA iráni állami hírügynökség beszámolója szerint Irán legfőbb vezetője felhatalmazta a kormányt a tárgyalások folytatására.

A bejelentés azért különösen jelentős, mert az országban a legfőbb vezető rendelkezik a stratégiai külpolitikai döntések feletti végső hatalommal, így

a lépés a diplomáciai rendezés irányába tett fontos jelzésként értelmezhető.

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Mi lesz veled, arany?

Több mint egyéves mélypontra ütötték az aranyat, a nemesfém pedig újabb rázós hét elé néz. Így körbejártuk, hogy mire számíthatnak most az aranyba fektetők a mostani nagy zuhanás közepette.

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Mi lesz veled, arany?
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Nagyot nőtt a forgalom a magyar tőzsdén, az OTP mindent vitt

Jelentősen megugrott a kereskedési aktivitás októberben a Budapesti Értéktőzsdén: a részvénypiaci forgalom közel negyedével nőtt szeptemberhez képest. A befektetők figyelme továbbra is elsősorban a hazai blue chipekre irányult, az OTP egymaga a teljes forgalom közel háromnegyedét adta. Eközben több vezető magyar részvény is jelentős árfolyam-emelkedést ért el.

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Nagyot nőtt a forgalom a magyar tőzsdén, az OTP mindent vitt
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Sokkoló számokat közölt a budapesti metrókat is gyártó vállalat

Közel 30 százalékot zuhantak hétfőn a francia Alstom részvényei, miután a vasúti járműgyártó drasztikusan rontotta éves eredményvárakozásait. A vállalatnál elsősorban a németországi vasúti projektek körüli problémák okoznak komoly gondokat, a vezetés pedig már jelentős adósságcsökkentést tervez.

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Sokkoló számokat közölt a budapesti metrókat is gyártó vállalat
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A Shopper Park Plus nyolc bevásárlóparkját is érinti a Tesco üzletágainak eladása

A Shopper Park Plus nyolc bevásárlóparkját érinti az Ahold Delhaize és a Tesco között létrejött megállapodás – közölte a társaság hétfőn. A tranzakció ugyanakkor nem változtatja meg az érintett ingatlanok szerződéses bérletidíj-bevételeit.

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A Shopper Park Plus nyolc bevásárlóparkját is érinti a Tesco üzletágainak eladása
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Új csúcson a Telekom

Péntek után hétfőn is új történelmi csúcsra emelkedtek a Magyar Telekom részvényei 2878 forintnál.

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Több leányvállalatát is beolvasztotta az Alteo

Lezárult az Alteo több leányvállalatának beolvadása, a cégbíróság ugyanis bejegyezte a korábban elhatározott átalakulásokat – közölte hétfőn a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

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Több leányvállalatát is beolvasztotta az Alteo
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Hirtelen bezuhant az olaj ára!

Több mint négy százalékkal, hordónként 109 dollár alá esett hétfőn a Brent típusú kőolaj ára, mert a befektetők a közel-keleti konfliktus diplomáciai rendezésének jeleit mérlegelik. Sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök több időt adna a tárgyalásoknak, mielőtt a keddi félidős választások után döntene az Irán elleni katonai csapások esetleges újraindításáról.

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Hirtelen bezuhant az olaj ára!
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Brutális drágulás jöhet a magyarok egyik kedvenc légitársaságánál

Jelentősen visszaesett a Ryanair nyeresége a szeptember végén zárult félévben, miután az iráni háború következtében megugró üzemanyagárak és az alacsonyabb jegyárak egyaránt nyomást gyakoroltak a légitársaság eredményére. A vállalat utasforgalma ugyanakkor tovább növekedett - írja a CNBC.

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Brutális drágulás jöhet a magyarok egyik kedvenc légitársaságánál
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Esnek a tőzsdék Európában

Nem tartott sokáig a felpattanás az európai tőzsdéken. A vezető indexek közül a német DAX és a francia CAC 40 egyaránt 0,2 százalékkal, míg a brit FTSE 100 0,4 százalékkal került lejjebb.

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Emelkedéssel indult a hét a magyar tőzsdén

A BUX index 0,3 százalékos pluszban áll. A hazai blue chipek közül az OTP 0,5 százalékkal, a Richter 0,4 százalékkal, a Mol pedig 0,1 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal csökkent.

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Nem várt negatív adat jött Németországból

Váratlanul nagyot esett a német kiskereskedelmi forgalom szeptemberben, részben a benzinkutak gyengébb eladásai miatt. A forgalom éves összevetésben 2,3 százalékkal csökkent, miközben szeptemberben még csak 0,3 százalékos volt a visszaesés. Havi alapon 2 százalékos csökkenést mértek, pedig augusztusban még 1,2 százalékkal nőtt a forgalom. Az elemzők októberre átlagosan 0,4 százalékos havi növekedést vártak.

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Nem várt negatív adat jött Németországból
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Eséssel kezdi a hetet az olajár

A Brent árfolyama 2,3 százalékos mínuszban áll hétfő reggel, miután arról érkeztek hírek, hogy felerősödtek a konfliktus diplomáciai úton történő rendezésére tett erőfeszítések az Egyesült Államok és Irán között.

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Mi lesz veled, arany?

Több mint egyéves mélypontra ütötték az aranyat, a nemesfém pedig újabb rázós hét elé néz. Így körbejártuk, hogy mire számíthatnak most az aranyba fektetők a mostani nagy zuhanás közepette.

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Mi lesz veled, arany?
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Kis felpattanással indul a hét.

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékot esett, a S&P 500 1,8 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 3,5 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,14 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,46 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,36 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,42 százalékot emelkedhet, a CAC 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,1 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,37 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,49 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,88 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a kínai RatingDog októberi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexével indul a nemzetközi makronaptár. Reggel a német szeptemberi kiskereskedelmi forgalom, majd a spanyol, az olasz, a francia, a német és az euróövezeti feldolgozóipari hangulatindexek érkeznek. Délután az amerikai ISM feldolgozóipari mutatója kerül fókuszba. A konjunktúraadatok a termelés és a megrendelések alakulásáról, valamint a vállalatokat érintő költségnyomásról adhatnak friss képet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 13,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 70,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 93,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 770,31 -1,1% -0,9% 1,7% 7,7% 8,9% 44,5%
S&P 500 7 580,07 -1,8% -0,6% -0,9% 10,7% 11,1% 64,6%
Nasdaq 28 384,84 -3,5% -2,0% -6,7% 12,4% 10,3% 79,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 63 290,11 -2,1% 1,0% -5,2% 25,7% 23,3% 119,1%
Hang Seng 23 294,42 1,5% 0,9% -5,4% -9,1% -11,4% -8,2%
CSI 300 3 985,5 -1,4% -2,9% -8,5% -13,9% -15,4% -18,8%
Európai részvényindexek              
DAX 25 818,21 -0,9% 2,5% 2,5% 5,4% 7,0% 64,6%
CAC 7 969,42 0,0% 2,4% 0,1% -2,2% -2,3% 16,7%
FTSE 10 729,78 0,1% 0,4% 1,2% 8,0% 9,9% 48,3%
FTSE MIB 49 500,97 -1,0% 1,9% -3,6% 10,1% 14,6% 84,2%
IBEX 18 652,9 -1,1% -1,8% -4,0% 7,8% 16,3% 105,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 145 257,3 -1,3% 2,3% 0,1% 30,8% 35,8% 168,0%
ATX 6 420,03 -0,9% 2,4% -6,4% 20,5% 35,2% 72,5%
PX 2 627,33 -0,8% 1,7% -1,8% -2,2% 10,6% 98,1%
Magyar blue chipek              
OTP 41 800 -2,2% 3,6% -2,1% 19,1% 31,8% 123,6%
Mol 5 000 -1,0% 3,7% 0,5% 70,1% 66,9% 88,0%
Richter 12 950 -1,1% -1,7% 4,7% 31,3% 23,9% 48,5%
Magyar Telekom 2 800 1,2% 4,2% 10,1% 56,3% 57,3% 552,7%
Nyersanyagok              
WTI 107,56 3,9% 2,7% 10,7% 87,8% 75,3% 28,7%
Brent 117,6 2,3% 0,8% 13,6% 93,3% 81,3% 39,4%
Arany 3 896 -3,0% -2,5% -6,4% -9,9% -2,5% 119,3%
Devizák              
EURHUF 365,6500 0,1% -0,3% -0,2% -4,8% -5,9% 1,6%
USDHUF 327,5553 0,1% 0,1% 1,6% 0,2% -2,5% 5,3%
GBPHUF 439,2749 0,4% 0,3% 2,4% -0,3% -0,6% 3,0%
EURUSD 1,1163 0,0% -0,4% -1,7% -5,0% -3,5% -3,5%
USDJPY 157,8250 0,0% 0,7% 0,4% 0,7% 2,4% 38,4%
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Forrás: Refinitiv, Portfolio
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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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