Ráfordulunk az amerikai félidős választásra - Mi történik a piacokon?

A mai napon piacmozgató események szempontjából az ISM feldolgozóipari mutatójára ajánlott figyelni, a hetet azonban sokkal inkább a munkaerőpiaci adatok, illetve az amerikai félidős választások, illetve az iráni események alakítják majd.
Eközben tovább robog a haramdik negyedéves gyorsjelentési szezon az Egyesült Államokban, a mai zárás után jelent az Apple és a Palantir is.
Eséssel kezdi a hetet az olajár
A Brent árfolyama 2,3 százalékos mínuszban áll hétfő reggel, miután arról érkeztek hírek, hogy felerősödtek a konfliktus diplomáciai úton történő rendezésére tett erőfeszítések az Egyesült Államok és Irán között.
Mi lesz veled, arany?
Több mint egyéves mélypontra ütötték az aranyat, a nemesfém pedig újabb rázós hét elé néz. Így körbejártuk, hogy mire számíthatnak most az aranyba fektetők a mostani nagy zuhanás közepette.
Kis felpattanással indul a hét.
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékot esett, a S&P 500 1,8 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 3,5 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,14 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,46 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,36 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,42 százalékot emelkedhet, a CAC 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,1 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,37 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,49 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,88 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a kínai RatingDog októberi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexével indul a nemzetközi makronaptár. Reggel a német szeptemberi kiskereskedelmi forgalom, majd a spanyol, az olasz, a francia, a német és az euróövezeti feldolgozóipari hangulatindexek érkeznek. Délután az amerikai ISM feldolgozóipari mutatója kerül fókuszba. A konjunktúraadatok a termelés és a megrendelések alakulásáról, valamint a vállalatokat érintő költségnyomásról adhatnak friss képet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 13,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 70,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,1 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 93,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 770,31
|-1,1%
|-0,9%
|1,7%
|7,7%
|8,9%
|44,5%
|S&P 500
|7 580,07
|-1,8%
|-0,6%
|-0,9%
|10,7%
|11,1%
|64,6%
|Nasdaq
|28 384,84
|-3,5%
|-2,0%
|-6,7%
|12,4%
|10,3%
|79,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 290,11
|-2,1%
|1,0%
|-5,2%
|25,7%
|23,3%
|119,1%
|Hang Seng
|23 294,42
|1,5%
|0,9%
|-5,4%
|-9,1%
|-11,4%
|-8,2%
|CSI 300
|3 985,5
|-1,4%
|-2,9%
|-8,5%
|-13,9%
|-15,4%
|-18,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 818,21
|-0,9%
|2,5%
|2,5%
|5,4%
|7,0%
|64,6%
|CAC
|7 969,42
|0,0%
|2,4%
|0,1%
|-2,2%
|-2,3%
|16,7%
|FTSE
|10 729,78
|0,1%
|0,4%
|1,2%
|8,0%
|9,9%
|48,3%
|FTSE MIB
|49 500,97
|-1,0%
|1,9%
|-3,6%
|10,1%
|14,6%
|84,2%
|IBEX
|18 652,9
|-1,1%
|-1,8%
|-4,0%
|7,8%
|16,3%
|105,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|145 257,3
|-1,3%
|2,3%
|0,1%
|30,8%
|35,8%
|168,0%
|ATX
|6 420,03
|-0,9%
|2,4%
|-6,4%
|20,5%
|35,2%
|72,5%
|PX
|2 627,33
|-0,8%
|1,7%
|-1,8%
|-2,2%
|10,6%
|98,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 800
|-2,2%
|3,6%
|-2,1%
|19,1%
|31,8%
|123,6%
|Mol
|5 000
|-1,0%
|3,7%
|0,5%
|70,1%
|66,9%
|88,0%
|Richter
|12 950
|-1,1%
|-1,7%
|4,7%
|31,3%
|23,9%
|48,5%
|Magyar Telekom
|2 800
|1,2%
|4,2%
|10,1%
|56,3%
|57,3%
|552,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|107,56
|3,9%
|2,7%
|10,7%
|87,8%
|75,3%
|28,7%
|Brent
|117,6
|2,3%
|0,8%
|13,6%
|93,3%
|81,3%
|39,4%
|Arany
|3 896
|-3,0%
|-2,5%
|-6,4%
|-9,9%
|-2,5%
|119,3%
|Devizák
|EURHUF
|365,6500
|0,1%
|-0,3%
|-0,2%
|-4,8%
|-5,9%
|1,6%
|USDHUF
|327,5553
|0,1%
|0,1%
|1,6%
|0,2%
|-2,5%
|5,3%
|GBPHUF
|439,2749
|0,4%
|0,3%
|2,4%
|-0,3%
|-0,6%
|3,0%
|EURUSD
|1,1163
|0,0%
|-0,4%
|-1,7%
|-5,0%
|-3,5%
|-3,5%
|USDJPY
|157,8250
|0,0%
|0,7%
|0,4%
|0,7%
|2,4%
|38,4%
|GBPUSD
|1,3397
|0,2%
|0,1%
|0,8%
|-0,4%
|1,9%
|-2,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|77 187,25
|-0,8%
|-4,8%
|-7,6%
|-13,0%
|-28,7%
|23,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: getty images
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