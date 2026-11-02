Társtulajdonosként tér vissza a piacra a néhai SAP-vezér: Pintér Szabolcs cége felforgathatja a tanácsadói piacot

Évi 30–40 százalékos növekedéssel, három-öt éven belül pedig akár a jelenlegi méretének háromszorosára bővítené a RISE Business Solutions-t Pintér Szabolcs, az SAP Magyarország korábbi ügyvezetője, aki társtulajdonosként csatlakozott a tanácsadó céghez. A célok között az SAP-piaci pozíció erősítése, a nemzetközi terjeszkedés és az SAP-n túli üzleti alkalmazások bevonása is szerepel. A vállalat az AI-ban jelentős lehetőségeket lát, ugyanakkor a technológia bevezetésénél a biztonság, az adatvédelem és a jogosultságkezelés kérdéseit sem lehet figyelmen kívül hagyni – mondta el a Portfolio-nak adott interjújában a szakember.

Miért döntött úgy, hogy társtulajdonosként csatlakozik a RISE Business Solutionshoz? Mennyiben más tulajdonosként építeni egy vállalatot, mint felsővezetőként?

Pintér Szabolcs: Az SAP Magyarországot több mint egy évvel ezelőtt hagytam el. Tizennyolc évet töltöttem multinacionális környezetben, utóbbi öt évben pedig egyre inkább azt éreztem, hogy ha egyszer továbblépek, akkor nem feltétlenül abba a világba szeretnék visszatérni. Az elmúlt egy évben több lehetőség is felmerült, ezek alapján jutottam arra, hogy a RISE áll a legközelebb az én szakmai elképzeléseimhez.

Azt gondolom, hogy egy tanácsadó vagy szoftveres cégnél az egyik legfontosabb érték az emberi tudás és jelenlét, és ha ez hiányzik, akkor maga a cég sem tud valódi értéket teremteni. Ez a humán szempont a multiknál véleményem szerint egyre kevésbé érvényesül, a RISE-nál viszont - bár mindössze négy hét telt el a cégbe lépésem óta - abszolút azt tapasztalom, hogy egy összeszokott és befogadó szenior csapat áll rendelkezésre, akikkel jó lesz együtt dolgozni.

Úgy gondolom, hogy ügyvezető igazgatóként a multi világban is a tulajdonosi szemléletet képviseltem, így a váltás nem jelent éles különbséget; ez a gondolkodásmód eddig is minden döntésemben és a napi működésemben is jelen volt.

Természetesen egy kkv-s környezet másképp működik, mint egy nagyvállalati struktúra. Ugyanakkor a multinacionális környezet pozitív oldalait - például a jól kialakított folyamatokat, a strukturált működést és az ott megszerezett tudást - az új pozíciómban is kamatoztatni tudom majd. Emellett fontos szempont, hogy a társtulajdonos, az SMP Solutions révén rendelkezésre állnak azok a nagyvállalati funkciók, folyamatok és struktúrák is, amelyek egy több száz fős vállalat működését jellemzik.

Mi az, amit a RISE működésében vagy stratégiájában kiemelkedőnek tart, és min változtatna? Hol látja a legnagyobb kihasználatlan lehetőséget?

Ahogy említettem, még csak négy hét telt el, így óvatosan fogalmaznék, és nem vonnék le messzemenő következtetéseket. A kiváló szakmai csapat mellett pozitívnak tartom, hogy a szervezetben már számos jó gyakorlat rendelkezésre áll, amikhez én is hozzá tudok tenni a saját szemléletemmel és tapasztalatommal. Szeretném a multivilág hasznos elemeit átültetni egy rugalmasabb, kevésbé bürokratikus működésbe.

Pintér Szabolcs, fotó: Kaiser Ákos

A célom az, hogy minden téren építsük a céget: növeljük az ügyfélszámot, nyissunk új területek felé, erősítsük az exportirányokat, és adott esetben új megoldásokat hozzunk be a portfólióba. Az SAP-n túl is van üzleti világ, elképzelhetőnek tartom, hogy más üzleti alkalmazások és megoldások is bekerülnek majd a kínálatba.

Emellett az SMP Solutions háttere és portfóliója is olyan lehetőségeket jelent, amelyeket érdemes kihasználni. Ezeket a szinergiákat nemcsak működési, hanem megoldásoldalról is szeretném a jövőben tudatosan használni.

Milyen konkrét árbevételben, létszámban, ügyfélszámban vagy piaci részesedésben gondolkodik, és milyen időtávon szeretné elérni ezt a pozíciót?

A multinacionális és szoftveres környezetben az évi 30–40%-os növekedési elvárás tulajdonképpen sztenderdnek számított. Ezek a célok sosem riasztottak meg, és azt gondolom, hogy ezt a tempót szeretném tartani a jövőben is.

Három-öt éves távlatban reális célnak egy két és félszeres, esetleg háromszoros növekedést tartok, mind cégméret, mind árbevétel terén.

Emellett fontosnak tartom, hogy ne csak az SAP-tanácsadás keretei között gondolkodjunk. Az SAP-piacon továbbra is jelentős szereplők szeretnénk maradni, a célunk pedig, hogy a TOP 3 legmeghatározóbb szereplő közé kerüljünk. Ugyanakkor a stratégiába érdemes bevonni az üzleti alkalmazások tágabb területét is, hiszen az SAP-n túlmutató üzleti megoldásokban is jelentős potenciált látok.

Említette, hogy a céljaik között van a nemzetközi ügyfélkapcsolatok bővítése is. Mely piacok felé nyitnának elsősorban?

Első körben a multinacionális környezetben felépült nemzetközi kapcsolatrendszert szeretném tudatosan kiaknázni, nyitni a német, svájci és osztrák piacok, valamint a CEE régiós piacok felé.

A nyugati irány - a német, svájci és osztrák fókusz mentén - mindenképpen prioritást élvez, de az SMP kelet-európai jelenléte és kapcsolatrendszere is jó lehetőségeket ad mind a piacokra való belépésre, mind erőforrások bevonására.

Jelenleg az SAP-piac egyik legégetőbb kérdése az S/4HANA-ra való átállás, ami a legtöbb vállalat számára nemcsak egy technológiai kérdés, hanem komoly idő- és pénzbefektetés is. Ön szerint a magyar cégek mennyire készültek fel erre, és van-e olyan szektor vagy terület, ahol még mindig túl sokan halogatják a döntést?

Bár az elmúlt egy évet kívülről figyeltem, az S/4HANA-átállás kapcsán azt látom, hogy a lényegi kérdések nem változtak. Továbbra is adottak a határidők: a 2027-es és a 2030-as dátum, amelyeket minden SAP-val foglalkozó szakember jól ismer. Ezeknek komoly pénzügyi hatásai vannak, hiszen 2027 után már magasabb karbantartási díjjal kell számolni, 2030 után pedig kérdéses, hogy milyen lehetőségek maradnak.

Az SAP S/4HANA-ra történő átállás a régebbi SAP ERP-rendszerek, például az SAP ECC modernizálását, illetve az új generációs vállalatirányítási platformra való migrációt jelenti. Az S/4HANA korszerűbb adatkezelést, valós idejű elemzési lehetőségeket, egyszerűbb rendszerintegrációt és modernebb felhasználói felületet kínál, így az átállás nem pusztán technológiai frissítés, hanem a vállalati folyamatok megújítására is lehetőséget ad. A váltás különösen aktuális, mivel a régebbi SAP Business Suite 7-es rendszerek általános gyártói támogatása 2027 végén megszűnik, a kiterjesztett támogatás pedig felár mellett 2030 végéig érhető el.

Az átállás történhet a meglévő rendszer továbbfejlesztésével, teljesen új rendszer bevezetésével vagy a két megközelítést ötvöző módszerrel; a megfelelő út kiválasztása a vállalat jelenlegi informatikai környezetétől, üzleti igényeitől, valamint a rendelkezésre álló időtől és költségvetéstől függ. Mivel egy összetett nagyvállalati projekt megtervezése és megvalósítása akár több évet is igénybe vehet, a felkészülést érdemes időben megkezdeni.

Egy Gartner-statisztika szerint 2024 végén a globális vállalatok 39%-a már átállt, 2027-re pedig 50%-os arányt prognosztizálnak. Én azt gondolom, hogy Magyarországon ez az arány azért ennél jóval rosszabb lehet.

Az ügyfelekkel folytatott beszélgetések alapján a téma iparágtól függetlenül mindenkit foglalkoztat, legfeljebb abban vannak különbségek, hogy egyesek úgy gondolják, hogy az SAP úgyis módosítani fogja a terveket, és a 2027-es határidőből 2029 vagy 2030 lesz, a 2030-asból pedig akár 2032 vagy 2035. A másik oldalon persze vannak olyan vállalatok is, amik már léptek, vagy most gondolkodnak azon, hogy mit tegyenek.

Én azt tartom a legfontosabbnak, hogy 2026 végére már mindenképpen rendelkezzen mindenki egy tervvel. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy holnap el kell indítani a projektet, hiszen aki eddig nem kezdte el az átállást, az nagy valószínűséggel 2027-ig már nem fogja tudni befejezni, vagy legalábbis ennek nagyon kicsi az esélye. De annak mindenképpen tisztának kell lennie, hogy mi történik majd 2027 után, hogyan illeszthető be ez a mindennapi működésbe, mi történik akkor, ha 2030-ra sem érünk oda, illetve milyen alternatívák léteznek az SAP mellett vagy SAP-n belül, például az SAP public cloud ERP megoldása.

A költségekhez kapcsolódik a tanácsadói kapacitások kérdése is. Azt, hogy ez összességében többe fog-e kerülni a későbbi átállás, természetesen nem lehet biztosan megmondani, de ha abból indulunk ki, hogy a tanácsadói díjak évről évre emelkednek, akkor nagy valószínűséggel igen.

A mesterséges intelligencia évek óta töretlenül hot topic, de a vállalatoknál még sok esetben kérdéses, hogy ebből mikor lesz valódi üzleti érték. Ön szerint hol lehet az AI-nak a legnagyobb hatása az SAP- és vállalati megoldások piacán, és mennyire érett erre a magyar piac?

A mesterséges intelligenciával nemcsak azért kell foglalkozni, mert divatos téma: az üzleti szférában nagy lehetőség, aminek a kihagyása komoly kockázatot hordoz.

Nem gondolom, hogy az AI mindent meg fog váltani, de például hatékonysági, dokumentációs vagy egyéb működési területeken jelentős támogatást adhat. Aki nem foglalkozik AI-eszközökkel, az hibát követ el.

Tanácsadóként legalábbis különösen, a vállalati oldalon azért valamivel összetettebb a helyzet, mert ott megjelennek a szabályozási, bizalmi és adatkezelési kérdések is: hova kerülnek az adatok, hogyan kezeljük őket, és hogyan lehet ezt biztonságosan, jól felépíteni.

Azt gondolom, hogy a vállalatoknak első körben stratégiai döntést kell hozniuk arról, hogy az AI-platformjuk hol legyen: SAP-ügyfélként az SAP legyen-e a központja, vagy sem.

Melyiket javasolná inkább egy vállalatvezetőnek?

Mindkét megközelítésnek megvannak az előnyei és a hátrányai.

Ha úgy döntünk, hogy az SAP környezetét tesszük meg központi platformnak, akkor ez könnyen megvalósítható, ugyanakkor azt is jelenti, hogy külső adatforrásokat kell majd integrálni. Ebben az SAP fejlesztési víziója szerintem alapvetően jó irányt mutat, de a megfelelő alkalmazáshoz arra is szükség van, hogy a vállalatok feljebb lépjenek technológiai és működési szinten.

Egy SAP-s környezetben komoly előnyt jelenthet, ha az AI-platform kommunikációs felületét — legyen az chatbot vagy más interfész — maga az SAP-rendszer, illetve annak adatstruktúrája és jogosultsági rendszere támogatja. Ha az AI a megfelelő vállalati adatbázis-halmazból dolgozik, és pontosan azokhoz az adatokhoz fér hozzá, amelyekhez jogosultsága van, akkor hitelesen tud válaszolni, riportokat készíteni, adatokat megjeleníteni vagy akár üzleti kérdésekre reagálni.

Ha viszont valaki más platformon szeretné megvalósítani az AI-megoldásait, az is járható út, csak ebben az esetben az adatokat ki kell vinni az SAP-rendszerből, és egy másik platformon felépíteni az adat- és AI-környezetet.

Korábban említette, hogy az SAP-n túl is “van élet” - milyen kiaknázatlan üzleti lehetőségeket lát egyéb vállalati alkalmazások terén, terveznek a RISE-al ilyen irányba is bővülni?

Az SAP az üzleti alkalmazások területén rendkívül széles portfólióval rendelkezik, gyakorlatilag szinte minden üzleti alkalmazási területre kínál valamilyen megoldást és a vállalat stratégiai törekvése is, hogy minél több üzleti igényt egyetlen ökoszisztémán belül fedjen le.

Ugyanakkor a tapasztalatok azt is megmutatták, hogy bizonyos területeken a specializált, úgynevezett niche szállítók megoldásai is kifejezetten versenyképesek, és nem feltétlenül maradnak el az SAP kínálatától. A kérdés minden esetben az, hogy érdemes-e az adott funkcionalitást az SAP ökoszisztémáján belül megvalósítani, vagy célszerűbb egy külső szállító megoldását választani, ami specifikusabban és hatékonyabban kezeli az adott üzleti problémát.

A mesterséges intelligencia fejlődésével az integráció jelentősége és megvalósításának módja is változik, új lehetőségeket teremtve a különböző rendszerek és megoldások együttműködésében. Emiatt pedig fontosnak tartom, hogy az eddigi tapasztalatokra és piackutatási eredményekre építve feltárjuk azokat a lehetőségeket, ahol külső szállítók megoldásai – különösen a mesterséges intelligencia területén – olyan képességeket biztosíthatnak, amelyeket az SAP jelenleg nem, vagy nem ugyanolyan színvonalon kínál. A cél elsősorban nem az SAP kiváltása, hanem az olyan alternatív és kiegészítő megoldások azonosítása, amik megfelelő üzleti potenciállal rendelkeznek.

Most már nemcsak vezetőként, hanem tulajdonosként is érdekelt a RISE sikerében. Mit szeretne elérni a következő egy-két évben, mikor érezné azt, hogy jó döntés volt belevágni ebbe az új szerepbe?

A korábban említett évi 30–40%-os növekedési cél elérése olyan fejlődési pályát adna, amivel elégedett lennék, de legalább ennyire fontosnak tartom, hogy ez idő alatt kialakuljon és megerősödjön egy olyan csapat, akikkel szívesen dolgozunk együtt, és ami – a jelenlegihez hasonlóan – összetartó közösséget alkot.

Vállalati stratégia szintjén az a célom, hogy az SAP-piac meghatározó szereplőjévé váljunk:

ha a RISE neve egy ügyfélnél felmerül egy SAP-hoz kapcsolódó projekt kapcsán, akkor egy olyan piaci szereplő képe társuljon hozzá, ami fontos megoldásokat kínál, megbízhatóan és a megfelelő időben szállít, és amire érdemes számítani.

Ehhez a saját szakmai hitelességemet és a már felépített személyes brandemet is hozzá tudom tenni, de tisztában vagyok azzal, hogy ez önmagában sérülékeny alap. Éppen ezért tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy ez nem egy egyszemélyes történet, nem egy one-man show, hanem közös munka, amelynek sikeréhez elengedhetetlen a csapat hozzájárulása is.

Címlapkép forrása: Kaiser Ákos

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.