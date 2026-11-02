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Több leányvállalatát is beolvasztotta az Alteo
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Több leányvállalatát is beolvasztotta az Alteo

Portfolio
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Lezárult az Alteo több leányvállalatának beolvadása, a cégbíróság ugyanis bejegyezte a korábban elhatározott átalakulásokat – közölte hétfőn a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A közlemény szerint 2026. november 1-jei hatállyal három társaság,

a Pannon Szélerőmű Kft., a Mov-R H1 Szélerőmű Kft. és az Energy Corp Hungary Kft. olvadt be az Alteo kizárólagos tulajdonában álló EURO GREEN ENERGY Kft.-be.

Emellett a DEPO Erőmű Kft. is beolvadt az ALTEO-Therm Kft.-be.

A társaság még június 29-én jelentette be a leányvállalatok egyesítéséről szóló döntéseket. A cégbírósági bejegyzésekkel az átalakulások november 1-jén jogilag is hatályossá váltak.

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