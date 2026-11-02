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Zuhan az olajár, pattanak a tőzsdék
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Zuhan az olajár, pattanak a tőzsdék

Portfolio
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A mesterséges intelligenciával és az újabb iráni csapásokkal kapcsolatos félelmek hatására nagy esést láthattunk múlt héten a tőzsdéken. A mostani hét Ázsiában vegyesen indul, a hongkongi és a dél-koreai tőzsdére is megérkezett a felpattanás. Európában a nyitás óta fokozatosan javul a hangulat, már pluszban vannak a vezető indexek. A magyar tőzsde felülteljesít, miközben a Telekom péntek után ismét új történelmi csúcsot ért el.

A mai napon piacmozgató események szempontjából az ISM feldolgozóipari mutatójára ajánlott figyelni, a hetet azonban sokkal inkább a munkaerőpiaci adatok, illetve az amerikai félidős választások, illetve az iráni események alakítják majd.

Eközben tovább robog a haramdik negyedéves gyorsjelentési szezon az Egyesült Államokban, a mai zárás után jelent az Apple és a Palantir is.
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Nagyot nőtt a forgalom a magyar tőzsdén, az OTP mindent vitt

Jelentősen megugrott a kereskedési aktivitás októberben a Budapesti Értéktőzsdén: a részvénypiaci forgalom közel negyedével nőtt szeptemberhez képest. A befektetők figyelme továbbra is elsősorban a hazai blue chipekre irányult, az OTP egymaga a teljes forgalom közel háromnegyedét adta. Eközben több vezető magyar részvény is jelentős árfolyam-emelkedést ért el.

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Nagyot nőtt a forgalom a magyar tőzsdén, az OTP mindent vitt
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Sokkoló számokat közölt a budapesti metrókat is gyártó vállalat

Közel 30 százalékot zuhantak hétfőn a francia Alstom részvényei, miután a vasúti járműgyártó drasztikusan rontotta éves eredményvárakozásait. A vállalatnál elsősorban a németországi vasúti projektek körüli problémák okoznak komoly gondokat, a vezetés pedig már jelentős adósságcsökkentést tervez.

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Sokkoló számokat közölt a budapesti metrókat is gyártó vállalat
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A Shopper Park Plus nyolc bevásárlóparkját is érinti a Tesco üzletágainak eladása

A Shopper Park Plus nyolc bevásárlóparkját érinti az Ahold Delhaize és a Tesco között létrejött megállapodás – közölte a társaság hétfőn. A tranzakció ugyanakkor nem változtatja meg az érintett ingatlanok szerződéses bérletidíj-bevételeit.

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A Shopper Park Plus nyolc bevásárlóparkját is érinti a Tesco üzletágainak eladása
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Új csúcson a Telekom

Péntek után hétfőn is új történelmi csúcsra emelkedtek a Magyar Telekom részvényei 2878 forintnál.

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Több leányvállalatát is beolvasztotta az Alteo

Lezárult az Alteo több leányvállalatának beolvadása, a cégbíróság ugyanis bejegyezte a korábban elhatározott átalakulásokat – közölte hétfőn a társaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

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Több leányvállalatát is beolvasztotta az Alteo
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Hirtelen bezuhant az olaj ára!

Több mint négy százalékkal, hordónként 109 dollár alá esett hétfőn a Brent típusú kőolaj ára, mert a befektetők a közel-keleti konfliktus diplomáciai rendezésének jeleit mérlegelik. Sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök több időt adna a tárgyalásoknak, mielőtt a keddi félidős választások után döntene az Irán elleni katonai csapások esetleges újraindításáról.

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Hirtelen bezuhant az olaj ára!
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Brutális drágulás jöhet a magyarok egyik kedvenc légitársaságánál

Jelentősen visszaesett a Ryanair nyeresége a szeptember végén zárult félévben, miután az iráni háború következtében megugró üzemanyagárak és az alacsonyabb jegyárak egyaránt nyomást gyakoroltak a légitársaság eredményére. A vállalat utasforgalma ugyanakkor tovább növekedett - írja a CNBC.

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Brutális drágulás jöhet a magyarok egyik kedvenc légitársaságánál
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Esnek a tőzsdék Európában

Nem tartott sokáig a felpattanás az európai tőzsdéken. A vezető indexek közül a német DAX és a francia CAC 40 egyaránt 0,2 százalékkal, míg a brit FTSE 100 0,4 százalékkal került lejjebb.

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Emelkedéssel indult a hét a magyar tőzsdén

A BUX index 0,3 százalékos pluszban áll. A hazai blue chipek közül az OTP 0,5 százalékkal, a Richter 0,4 százalékkal, a Mol pedig 0,1 százalékkal került feljebb, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal csökkent.

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Nem várt negatív adat jött Németországból

Váratlanul nagyot esett a német kiskereskedelmi forgalom szeptemberben, részben a benzinkutak gyengébb eladásai miatt. A forgalom éves összevetésben 2,3 százalékkal csökkent, miközben szeptemberben még csak 0,3 százalékos volt a visszaesés. Havi alapon 2 százalékos csökkenést mértek, pedig augusztusban még 1,2 százalékkal nőtt a forgalom. Az elemzők októberre átlagosan 0,4 százalékos havi növekedést vártak.

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Nem várt negatív adat jött Németországból
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Eséssel kezdi a hetet az olajár

A Brent árfolyama 2,3 százalékos mínuszban áll hétfő reggel, miután arról érkeztek hírek, hogy felerősödtek a konfliktus diplomáciai úton történő rendezésére tett erőfeszítések az Egyesült Államok és Irán között.

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Mi lesz veled, arany?

Több mint egyéves mélypontra ütötték az aranyat, a nemesfém pedig újabb rázós hét elé néz. Így körbejártuk, hogy mire számíthatnak most az aranyba fektetők a mostani nagy zuhanás közepette.

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Mi lesz veled, arany?
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Kis felpattanással indul a hét.

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékot esett, a S&P 500 1,8 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 3,5 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,14 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,46 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,36 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,42 százalékot emelkedhet, a CAC 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,1 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,37 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,49 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,88 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a kínai RatingDog októberi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexével indul a nemzetközi makronaptár. Reggel a német szeptemberi kiskereskedelmi forgalom, majd a spanyol, az olasz, a francia, a német és az euróövezeti feldolgozóipari hangulatindexek érkeznek. Délután az amerikai ISM feldolgozóipari mutatója kerül fókuszba. A konjunktúraadatok a termelés és a megrendelések alakulásáról, valamint a vállalatokat érintő költségnyomásról adhatnak friss képet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 13,9 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 70,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,1 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 93,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 770,31 -1,1% -0,9% 1,7% 7,7% 8,9% 44,5%
S&P 500 7 580,07 -1,8% -0,6% -0,9% 10,7% 11,1% 64,6%
Nasdaq 28 384,84 -3,5% -2,0% -6,7% 12,4% 10,3% 79,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 63 290,11 -2,1% 1,0% -5,2% 25,7% 23,3% 119,1%
Hang Seng 23 294,42 1,5% 0,9% -5,4% -9,1% -11,4% -8,2%
CSI 300 3 985,5 -1,4% -2,9% -8,5% -13,9% -15,4% -18,8%
Európai részvényindexek              
DAX 25 818,21 -0,9% 2,5% 2,5% 5,4% 7,0% 64,6%
CAC 7 969,42 0,0% 2,4% 0,1% -2,2% -2,3% 16,7%
FTSE 10 729,78 0,1% 0,4% 1,2% 8,0% 9,9% 48,3%
FTSE MIB 49 500,97 -1,0% 1,9% -3,6% 10,1% 14,6% 84,2%
IBEX 18 652,9 -1,1% -1,8% -4,0% 7,8% 16,3% 105,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 145 257,3 -1,3% 2,3% 0,1% 30,8% 35,8% 168,0%
ATX 6 420,03 -0,9% 2,4% -6,4% 20,5% 35,2% 72,5%
PX 2 627,33 -0,8% 1,7% -1,8% -2,2% 10,6% 98,1%
Magyar blue chipek              
OTP 41 800 -2,2% 3,6% -2,1% 19,1% 31,8% 123,6%
Mol 5 000 -1,0% 3,7% 0,5% 70,1% 66,9% 88,0%
Richter 12 950 -1,1% -1,7% 4,7% 31,3% 23,9% 48,5%
Magyar Telekom 2 800 1,2% 4,2% 10,1% 56,3% 57,3% 552,7%
Nyersanyagok              
WTI 107,56 3,9% 2,7% 10,7% 87,8% 75,3% 28,7%
Brent 117,6 2,3% 0,8% 13,6% 93,3% 81,3% 39,4%
Arany 3 896 -3,0% -2,5% -6,4% -9,9% -2,5% 119,3%
Devizák              
EURHUF 365,6500 0,1% -0,3% -0,2% -4,8% -5,9% 1,6%
USDHUF 327,5553 0,1% 0,1% 1,6% 0,2% -2,5% 5,3%
GBPHUF 439,2749 0,4% 0,3% 2,4% -0,3% -0,6% 3,0%
EURUSD 1,1163 0,0% -0,4% -1,7% -5,0% -3,5% -3,5%
USDJPY 157,8250 0,0% 0,7% 0,4% 0,7% 2,4% 38,4%
GBPUSD 1,3397 0,2% 0,1% 0,8% -0,4% 1,9% -2,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 77 187,25 -0,8% -4,8% -7,6% -13,0% -28,7% 23,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: getty images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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