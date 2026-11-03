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A magyar tőzsde is megmozdult az iráni hírekre
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A magyar tőzsde is megmozdult az iráni hírekre

Portfolio
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A kontinens legtöbb börzéjéhez hasonlóan a magyar tőzsde is eséssel kezdi a napot, miután az USA kedd reggelre támadást indított Irán ellen. A nagypapírok közül a Mol teljesít a legjobban, az OTP pedig a legrosszabbul a kereskedés első perceiben.

Eséssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,5 százalékot esett, így jelenleg 144 621 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

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A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítenek, a Mol árfolyama 0,4 százalékos pluszban áll, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal került feljebb a legutolsó záróárfolyamához képest. Eközben a Richter árfolyama 0,7 százalékos mínuszban van, míg az OTP árfolyama 1,1 százalékkal került lejjebb a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Appeninn és az Opus teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és az AutoWallis indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

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Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Copyright 2025 Anand Purohit

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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