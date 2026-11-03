A Nasdaq emelkedett nagyot, a Dow Jones mínuszban zárt

Újabb, rendkívül fontos hírek érkeztek az amerikai–iráni tárgyalásokról, amelyek hatására meredek esésbe kapcsolt az olajár. Az Al-Araby Al-Jadeed tárgyalásokra rálátó forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Washington jóváhagyta a katari közvetítők által Teheránnak átadott megállapodástervezetet.

Az értesülések szerint az Egyesült Államok és Irán egyaránt engedményeket tett az iráni atomprogram és a befagyasztott iráni pénzeszközök ügyében.

A lehetséges kompromisszum értelmében Teherán engedményeket jelenthet be nukleáris programjával kapcsolatban, amiért cserébe Washington felszabadíthatja az iráni vagyon egy részét.

A tárgyalások állítólag már az átmeneti megállapodás bejelentésének részleteiről szólnak, amelyet további egyeztetések követnének. Hivatalosan ugyanakkor egyelőre nem erősítették meg a megállapodást, egy magas rangú iráni tisztviselő pedig a Reutersnek arról beszélt, hogy a felek továbbra is messze vannak a háború lezárásától.

A befektetők mindenesetre a közel-keleti feszültség enyhülésének lehetőségét árazzák, ami jelentős nyomást helyez az olajárakra, a Brent már több mint 6 százalékot is esett mai csúcsáról, rövid időre pedig egészen 105 dollár alá is benézett a hordónkénti jegyzés.