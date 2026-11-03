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Abu-Dzabiban tárgyalt Jászai Gellért
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Abu-Dzabiban tárgyalt Jászai Gellért

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Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója a vállalat delegációjával részt vett az Abu-Dzabiban megrendezett ADIPEC 2026 energetikai kiállításon és konferencián, ahol kormányzati és vállalati szereplőkkel tárgyalt energetikai fejlesztésekről, befektetési lehetőségekről és stratégiai együttműködésekről - derül ki a 4iG közleményéből.

Jászai Gellért egyeztetett többek között Sharif Al Olamával, az Egyesült Arab Emírségek Energiaügyi és Infrastrukturális Minisztériumának energia- és kőolajügyekért felelős miniszterhelyettesével, Admir Šahmanović montenegrói energiaügyi és bányászati miniszterrel, Mohamed Al Shehabbal, a Bapco Energies befektetési és kereskedelmi vezetőjével, valamint Marius-Viorel Poșával, a román Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettesével.

A megbeszélések témái között szerepeltek az energiaágazat fejlődési irányai, az energiabiztonság, az energetikai átállás, valamint a nemzetközi partnerségi lehetőségek. A közlemény szerint a montenegrói miniszterrel folytatott tárgyaláson konkrét energetikai fejlesztési projektek és befektetési lehetőségek is napirendre kerültek.

A 4iG öt éve van jelen Montenegróban, ahol leányvállalata, a One Crna Gora mobilszolgáltatóként működik. A csoport emellett informatikai és rendszerintegrációs területen is bővíti tevékenységét az országban: a 4iG Informatikai Zrt. a közelmúltban 54,25 millió euró keretösszegű szolgáltatási szerződést kötött a montenegrói rendvédelmi és határrendészeti szervek digitalizációjára és technológiai fejlesztésére.

Jászai Gellért a kormányzati találkozók mellett energiainfrastruktúra-befektető és nyersanyag-kereskedelmi vállalatok vezetőivel is tárgyalt. Ezeken a megbeszéléseken közös befektetések, finanszírozási konstrukciók és hosszabb távú együttműködések lehetőségei kerültek szóba.

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